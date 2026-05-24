«Рапид» заскочит в последний еврокубковый вагон от Австрии?

прогноз на матч австрийской Бундеслиги, ставка за 1.78

25 мая в ответном стыковом матче за право сыграть в Лиге конференций чемпионата Австрии по футболу сыграют «Рапид» и «Рид». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Рапид — Рид с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Рапид»

Турнирное положение: Хюттельдорфцы заняли общее пятое место в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, набрав 27 баллов за 32 встречи при разнице мячей 36:41.

Последние матчи: предыдущий поединок «Рапид» провел неудачно, потерпев поражение от «Рида» (1:2) в первом стыковом матче за право сыграть в Лиге конференций.

До того команда проиграла «Штурму» (0:2) и «Аустрии» (0:2) в последних двух турах чемпионской группы австрийской Бундеслиги.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Нуну, Ндзи, М'Бюи, Марселен; дисквалифицирован — Демир.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рапид» провел крайне провальную кампанию в чемпионской группе австрийской Бундеслиге, где победила только в трех матчах из десяти — две победы над «Зальцбургом» и виктория в домашней встрече против «ЛАСК».

Хюттельдорфцы, к слову, еще пока ни разу не выигрывали в мае-месяце и когда, если не сейчас, подгоняемые домашними трибунами, выиграть и вновь пробиться в основной этап третьего по значимости еврокубка?

«Рид»

Турнирное положение: Черно-зеленые заняли общее седьмое место в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, набрав 28 очков за 32 тура при разнице мячей 38:42.

Последние матчи: предыдущий поединок «Рид» провел не лучшим образом, разойдясь миром с «Кристал Пэлас» (2:2) в предыдущем туре АПЛ.

До того команда обыграла «Вольфсбергер» (2:1) в первом раунде стыковых встреч за право сыграть в ЛК проиграл «Альтаху» (0:2) в матче группы вылета австрийской Бундеслиги.

Не сыграют: травмированы — Шерцер, Виммер; дисквалифицирован — Байлич.

Состояние команды: «Рид» после успешной кампании в группе вылета австрийской Бундеслиге получил право сыграть в стыковых матчах за место в Лиге конференций на следующий сезон.

Черно-зеленые в первом раунде успешно прошли «Вольфсбергер», а на следующей стадии в первой игре обыграл удобный для себя «Рапид» в этом сезоне. Учитывая очные игры команд в последних матчах, команда из Верхней Австрии вполне способна оставить венских «рекордмейстеров» без еврокубков на следующий год.

Статистика для ставок

«Рапид» проиграл четыре последние встречи

«Рид» не побеждал в последних восьми гостевых играх кряду

Команды четыре раза сыграли между собой и разница встреч не в пользу «Рапида» — три победы «Рида» против одной у хюттельдорфцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» подходит к предстоящей игре в статусе фаворита у букмекеров. На победу хюттельдорфцев ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.25, а победа «Рида» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.93 и 1.77.

Прогноз: Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне, что может вылиться в уверенные «обе забьют».

1.78 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч «Рапид» — «Рид» позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Обе забьют за 1.78.

Прогноз: Также можно поставить на то, что поддержка родных трибун поможет «Рапиду» одержать уверенную победу в результативной встрече.

3.20 «Рапид» победит при тотале больше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Рапид» — «Рид» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: «Рапид» победит при тотале больше 2,5 за 3.20.