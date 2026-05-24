26 мая в 17-м туре бразильской Серии А сыграют «Коритиба» и «Байя». Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Коритиба — Байя с коэффициентом для ставки за 1.98.
«Коритиба»
Турнирное положение: «Коритиба» после 16-ти туров бразильской Серии А имеет 23 балла в активе и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда занимает седьмую позицию в зоне выхода в Южноамериканский кубок (6-11-я строчки), лишь по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника, а также на один балл отставая от зоны Кубка Либертадорес (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Сантосом» (3:0).
Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Бразилии, когда на стадии 1/16 финала в домашних стенах потерпел поражение от того же «Сантоса» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Кено, Педро Мориско, Родриго Родригес, Майкон и Тинг, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Коритиба» выиграла лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.
Брену Лопеш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.
«Байя»
Турнирное положение: «Байя» после 16-ти поединков чемпионата Бразилии имеет 23 балла в активе и также борется за выход в континентальные турниры.
Команда занимает восьмую позицию в зоне выхода в Южноамериканский кубок (6-11-я строчки), на один балл отставая от зоны Кубка Либертадорес (топ-5), а также лишь по дополнительным показателям от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своём поле разошелся мировой с «Гремио» (1:1).
Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Бразилии, когда на стадии 1/16 финала в чужих стенах потерпел поражение от «Ремо» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Кайо Алешандре, Роналду Страда и Руан Пабло, дисквалифицированы — Эрик и Родриго.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Байя» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть, что соперник уж точно им не уступает, а также принимает их на своем поле.
Лусиано Жуба — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Коритибы» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Коритиба» проиграла
- в пяти из шести последних матчей «Байи» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита в предстоящей игре. Победа «Коритибы» оценивается 2.65. Ничья — в 3.20, выигрыш «Байи» — также в 2.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.78.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Байи».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25