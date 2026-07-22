В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Тбилиси будет принимать «Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Тбилиси 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.15.
«Динамо» Тбилиси
Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: Грузинский клуб одержал победу над клубом из Люксембурга «Мондорф» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 4-е место, набрав 31 очко. От лидера «Кауно Жальгириса» участник Лиги конференций отстаёт на 3 очка.
Последние матчи: В 23 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» переиграл команду «Трансинвест» (3:1). В еврокубках литовцы преодолели барьер в лице клуба «Петровац» из Черногории (2:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы и одну встречу сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Динамо» из Тбилиси оказался сильнее «Мондорфа» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени)
- «Жальгирис» в Лиге конференций обыграл черногоский клуб «Петровац» (5:2)
- В 2023 «Динамо» Тбилиси и «Жальгирис» разошлись миром (0:0) в товарищеской игре
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Динамо» Тбилиси ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.15. На победу «Жальгириса» — 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.57.
Прогноз: Обе команды успешно преодолели первый квалификационный раунд, однако в очной встрече цена ошибки будет значительно выше, поэтому соперники вряд ли станут раскрываться с первых минут.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.15.
Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Динамо» и «Жальгириса» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.23.