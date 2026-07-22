прогноз на матч 1/4 квалификации Лиги Европы, ставка за 2.50

23 июля в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Бешикташ» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Бешикташ»

Путь к 1/4 финала: Турецкая команда начнет свое выступление в квалификации Лиги Европы со стадии четвертьфинала. «Бешикташ» сразится с «Мидтьюлланном».

В прошедшем сезоне команда так и не смогла побороться за первое место в чемпионате Турции. «Бешикташ» занял 4-е место с 60-ю очками в активе, отстав от лидерства на 17 пунктов.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда уступила «Спартаку» из Трнавы со счетом 2:3. Матчем ранее «Бешикташ» сыграл вничью с «Мальженице» (1:1), упустив минимальное преимущество на 70-й минуте.

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Этим летом команда провела 5 контрольных встреч. За этот отрезок «Бешикташ» обыграл только «Дьирмот» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Бешикташ» в минувшем сезоне не показал весь свой потенциал. Противостояние с «Мидтьюлланном» — отличная возможность начать сезон на позитиве.

Полузащитник «Бешикташа» Оркун Кекчу остался в клубе на следующий сезон. В прошедшем сезоне футболист отличился неплохой статистикой, поэтому именно он может стать ключевой фигурой в противостоянии с «Мидтьюлланном».

«Мидтьюлланн»

Путь к 1/4 финала: Датская команда также стартует в Лиге Европы со стадии четвертьфинала квалификации. «Мидтьюлланн» точно не считается фаворитом в противостоянии с «Бешикташем».

В минувшем сезоне команда конкурировала с «Орхусом» за чемпионство в Дании. Как итог — «Мидтьюлланн» занял 2-е место с 60-ю очками в активе, отстав от лидерства на 7 пунктов.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда разгромила «Оденсе» со счетом 4:1, забив три гола уже в 1-м тайме. Матчем ранее «Мидтьюлланн» одержал победу над «Кардиффом» (6:0).

За 5 контрольных встреч этим летом команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью с «Мальме» (2:2). За этот отрезок «Мидтьюлланн» забил 17 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» провел отличный прошедший сезон, а также продуктивно подготовился летом. Команда сможет дать бой «Бешикташу» в Лиге Европы.

У «Мидтьюлланна» есть очень результативный форвард Франкулино. В минувшем сезоне нападающий провел за команду 21 матч в чемпионате Дании, забил 17 голов и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Бешикташ» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

«Мидтьюлланн» выиграл 3 последних матча, забив 14 голов

В последних 5-и контрольных встречах «Мидтьюлланн» победил 4 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Бешикташу» с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа «Мидтьюлланна» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что команды смогут сыграть результативно.

2.50 Тотал 3 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Бешикташ» — «Мидтьюлланн» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.50.

Прогноз: «Бешикташ» на своем поле может доставить проблемы сопернику.

2.00 Победа «Бешикташа» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бешикташ» — «Мидтьюлланн» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.00.