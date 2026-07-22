Финский вояж в Исландию будет успешным?

прогноз на матч за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.80

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Стьярнан» и «Ильвес». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Стьярнан»

Турнирное положение: «Стьярнан» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал третьим в чемпионате Исландии прошлого сезона.

Команда на 15 баллов отстала от ставшего чемпионом «Викингура» Рейкьявика, а также только по дополнительным показателям опередила «Брейдаблик», который занял четвертую позицию.

Последние матчи: в предыдущем поединке — в 15-м туре нового сезона национального первенства — клуб на выезде потерпел разгром от «КР Рейкьявик» (0:4) и опустился на восьмое место.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в ответном поединке 1/8 финала отбора Лиги конференций коллектив на чужом поле разошелся мировой с «Викингуром» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Стьярнан» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.

Это вроде бы позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно дома, однако гости все же превосходят их в классе, поэтому и это будет непросто.

Эмиль Атласон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.

«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.

Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 16-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в семь очков от чемпионской группы (топ-6).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на выезде разбил ТПС (3:1).

Ранее в ответном поединке 1/8 финала отбора Лиги конференций коллектив на своем поле не оставил шансов люксембургскому «Дифферданжу» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ильвес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Это вроде свидетельствует о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, ведь соперник все же уступает им в классе.

Три гола команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Стьярнана» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Стьярнан» забивал больше одного гола

в пяти из восьми последних матчей «Ильвес» забивал больше одного гола.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.75, выигрыш «Стьярнана» — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.40.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости забивали больше одного гола. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом хозяева поля пропустили больше одного мяча в трех из четырех последних матчей.

1.80 Тотал «Ильвеса» больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Стьярнан» — «Ильвес» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал «Ильвеса» больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку так было в пяти последних матчах «Стьярнана».

2.20 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Стьярнан» — «Ильвес» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20