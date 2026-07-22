23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Стьярнан» и «Ильвес». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Стьярнан»
Турнирное положение: «Стьярнан» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал третьим в чемпионате Исландии прошлого сезона.
Команда на 15 баллов отстала от ставшего чемпионом «Викингура» Рейкьявика, а также только по дополнительным показателям опередила «Брейдаблик», который занял четвертую позицию.
Последние матчи: в предыдущем поединке — в 15-м туре нового сезона национального первенства — клуб на выезде потерпел разгром от «КР Рейкьявик» (0:4) и опустился на восьмое место.
Перед этим в ответном поединке 1/8 финала отбора Лиги конференций коллектив на чужом поле разошелся мировой с «Викингуром» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Стьярнан» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.
Это вроде бы позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно дома, однако гости все же превосходят их в классе, поэтому и это будет непросто.
Эмиль Атласон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги конференций текущего сезона с тремя голами.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.
Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 16-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в семь очков от чемпионской группы (топ-6).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на выезде разбил ТПС (3:1).
Ранее в ответном поединке 1/8 финала отбора Лиги конференций коллектив на своем поле не оставил шансов люксембургскому «Дифферданжу» (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ильвес» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.
Это вроде свидетельствует о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, ведь соперник все же уступает им в классе.
Три гола команды в отборе Лиги конференций текущего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Стьярнана» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Стьярнан» забивал больше одного гола
- в пяти из восьми последних матчей «Ильвес» забивал больше одного гола.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.75, выигрыш «Стьярнана» — в 2.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.40.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости забивали больше одного гола. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом хозяева поля пропустили больше одного мяча в трех из четырех последних матчей.
Ставка: тотал «Ильвеса» больше 1,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку так было в пяти последних матчах «Стьярнана».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20