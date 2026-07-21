прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.83

22 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Спартак» Трнава и ЦСКА-1948. Начало встречи — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Спартак» Трнава

Турнирное положение: «Спартак» Трнава выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал третьим в чемпионате Словакии прошлого года.

Команда на 12 очков отстала от ставшего чемпионом «Слована» Братислава и на два балла от второй в таблице ДАК, а также на четыре пункта опередила четвертую «Жилину».

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле переиграл турецкий «Бешикташ» (3:2).

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Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив уже осталась ни с чем, когда на нейтральном поле проиграла чешскому «Кромержижу» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были товарищескими, «Спартак» Трнава выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это явно не лучшая форма для того, чтобы претендовать на победу, пусть даже игра и состоится на поле хозяев, хотя и соперник не демонстрирует какие-то пугающие для них результаты.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Словакии прошлого сезона с шестью голами.

ЦСКА-1948

Турнирное положение: ЦСКА-1948 получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировал на втором месте чемпионата Болгарии.

Команда на 14 очков отстала от ставшего чемпионом «Левски», а также лишь по дополнительным показателям опередила третий в таблице «Лудогорец».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата Болгарии клуб на выезде сыграл вничью со «Спартаком» Варна (2:2).

Ранее в первом поединке, который был товарищеским, коллектив на чужом поле одержал победу над «Железничаром» Панчево с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, пять из которых были контрольными, ЦСКА-1948 проиграл лишь раз при четырех ничьих и четырех победах.

С такой формой гости вполне способны не проиграть, хотя на выезде против чуть более классного соперника добиться этого будет непросто.

Мамаду Диалло и Фредерик — авторы пока что двух голов команды в чемпионате Болгарии нового сезона.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Спартака» Трнавы забивали больше трех голов

в пяти последних матчах «Спартака» Трнавы забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей ЦСКА-1948 хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.25, выигрыш ЦСКА-1948 — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.66.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий реализовался в трех из шести последних матчей гостей.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Спартак» Трнава — ЦСКА-1948 принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в трех последних матчах «Спартака» Трнавы, но также стоит застраховать ставку.

3.00 Тотал больше 3,00 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Спартак» Трнава — ЦСКА-1948 позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: тотал больше 3,00 голов за 3.00