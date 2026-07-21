прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Вардар» из Северной Македонии будет принимать «Ригу». Игра пройдет в Скопье 22 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Вардар»

Турнирная таблица: «Вардар» — действующий чемпион Северной Македонии, в 33 турах команда набрала 83 очка: 26 побед, 5 ничьих и 2 поражения.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Вардар» проиграл финскому клубу КуПС (0:2 — поражение дома, 3:2 — победа в гостях). После осечки македонцы из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах «Вардар» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 58 очков, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.

Последние матчи: В 23 туре латвийского первенства «Рига» обыграла клуб «Тукумс 2000» (3:1). В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Рига» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Вардар» проиграл финскому КуПСу в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)

«Рига» проиграла «Арарат-Армении» в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)

«Вардар» и «Рига» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Вардара» — 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.

Прогноз: «Рига» и «Вардар» много забивают, но в тоже время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и македонцы сыграют результативно.

1.80 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Вардар» — «Рига» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Вардар» — «Рига» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.