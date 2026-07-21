В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Вардар» из Северной Македонии будет принимать «Ригу». Игра пройдет в Скопье 22 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Вардар»
Турнирная таблица: «Вардар» — действующий чемпион Северной Македонии, в 33 турах команда набрала 83 очка: 26 побед, 5 ничьих и 2 поражения.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Вардар» проиграл финскому клубу КуПС (0:2 — поражение дома, 3:2 — победа в гостях). После осечки македонцы из Лиги чемпионов перебрались в Лигу конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Вардар» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» в чемпионате Латвии занимает 2-е место, набрав 58 очков, от лидера — команды РФШ отставание составляет всего один пункт.
Последние матчи: В 23 туре латвийского первенства «Рига» обыграла клуб «Тукумс 2000» (3:1). В Лиге чемпионов рижане проиграли двухматчевую дуэль лучшей команде Армении — «Арарат-Армении» (3:2 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Рига» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Вардар» проиграл финскому КуПСу в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)
- «Рига» проиграла «Арарат-Армении» в первом раунде Лиги чемпионов (3:4)
- «Вардар» и «Рига» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Риги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Вардара» — 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.02.
Прогноз: «Рига» и «Вардар» много забивают, но в тоже время много пропускают. Ожидаем, что латвийцы и македонцы сыграют результативно.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности команд, что смогут друг другу забить.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.