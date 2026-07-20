прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 3.10

21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фенербахче» и «Гурник» Забже. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» только-только начинает официальный сезон. Зато во всех 3 летних спаррингах стамбульцы победили.

При этом «Фенербахче» в трех своих последних матчах настрелял 11 мячей. К тому же пропустила команда лишь однажды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фенербахче» сумел одолеть ЛАСК (2:1).

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До того команда учинила разгром «Погони» (4:0). Разгромлена была и австрийская «Адмира» (5:0). Причем в этих матчах по ассисту записал в свой актив Марко Асенсио.

При этом «Фенербахче» не проигрывает без малого три месяца. Вот только в минувшем чемпионате Турции команда стала второй, отстав от «Галатасарая» на 3 очка.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Фенербахче» твердо намерен пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света. К тому же стамбульцы весьма результативны, плюс сохранили умницу Асенсио.

И уж точно «Фенербахче» будет действовать первым номером. Да и тылы удалось укрепить опытнейшим защитником Натаном Аке. Ну и как с такими орлами не пройти польский барьер?!

«Гурник» Забже

Турнирное положение: «Гурник» Забже в минувшем сезоне выступил довольно успешно. Команда заняла итоговое второе место.

Причем «Гурник» Забже в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же недавно вчистую уступил в Суперкубке Польши «Леху».

Последние матчи: поражение от «Леха» получилось абсолютно логичным (1:3). Соперник был банально сильнее, да и усилий лидера команды Максима Хланя не хватило.

Несколько ранее команда в спарринге одолела «Норшелланн» (2:0). Вот только до того она не смогла переиграть «Тироль» (0:0).

В шести своих последних матчах «Гурник» Забже победил 3 раза. Команде удалось отличиться 9 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Гурник» Забже довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Вот только успеет ли команда отойти от суперкубковой коллизии?!

Поляки за здорово живешь не сдаются никому. Вот только средняя результативность не дотягивает до двух мячей за матч.

Наверняка «Гурник» Забже постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Быстроногий Хлань, конечно, потерзает оборону турок, но только хватит ли его усилий для положительного результата?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 8.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: «Фенербахче» шикарно выглядел в контрольных поединках, к тому же имеет в своем составе квалифицированных исполнителей во всех линиях.

3.10 Фора «Фенербахче» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Фенербахче» — «Гурник» Забже позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Фенербахче» — «Гурник» Забже принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет