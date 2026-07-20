В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов фарерский «Клаксвик» будет принимать «Кауно Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Клаксвуйке 21 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Клаксвик»
Турнирная таблица: «Клаксвик» в чемпионате Фарерских островов занимает 2-е место, набрав 31 очко после 16 сыгранных туров. Отставание от лидера — клуба «Рунавик» составляет три пункта.
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов КИ переиграл клуб из Люксембурга «Биссен» (2:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних матчах «Клаксвик» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.
«Кауно Жальгирис»
Турнирная таблица: «Кауно Жальгирис» лидирует в чемпионате Литвы, в 20 матчах чемпион набрал 34 очка.
Последние матчи: В 32 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» дома разгромил клуб ФА «Шяуляй» (4:0). В Лиге чемпионов литовцы переиграли «Дриту» из Косово (1:1 — дома, 3:2 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, включая игры чемпионата Литвы и Лиги чемпионов: 5 побед и 2 ничьи.
Статистика для ставок
- «Кауно Жальгирис» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Дриту» из Косово (4:3)
- «Клаксвик» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Биссен» из Люксембурга (4:2)
- «Кауно Жальгирис» и «Клаксвик» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Клаксвика» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Кауно Жальгирис» — 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.60.
Прогноз: «Кауно Жальгирис» подходит к противостоянию с фарерцами в хорошей игровой форме, команда много забивает, но и много пропускает. Ожидаем результативную игру.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, по голу чемпионы Литвы и Фарер могут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.