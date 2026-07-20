прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов фарерский «Клаксвик» будет принимать «Кауно Жальгирис» из Литвы. Игра пройдет в Клаксвуйке 21 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Клаксвик»

Турнирная таблица: «Клаксвик» в чемпионате Фарерских островов занимает 2-е место, набрав 31 очко после 16 сыгранных туров. Отставание от лидера — клуба «Рунавик» составляет три пункта.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов КИ переиграл клуб из Люксембурга «Биссен» (2:1 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах «Клаксвик» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: «Кауно Жальгирис» лидирует в чемпионате Литвы, в 20 матчах чемпион набрал 34 очка.

Последние матчи: В 32 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» дома разгромил клуб ФА «Шяуляй» (4:0). В Лиге чемпионов литовцы переиграли «Дриту» из Косово (1:1 — дома, 3:2 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, включая игры чемпионата Литвы и Лиги чемпионов: 5 побед и 2 ничьи.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Дриту» из Косово (4:3)

«Клаксвик» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл «Биссен» из Люксембурга (4:2)

«Кауно Жальгирис» и «Клаксвик» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Клаксвика» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Кауно Жальгирис» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.60.

Прогноз: «Кауно Жальгирис» подходит к противостоянию с фарерцами в хорошей игровой форме, команда много забивает, но и много пропускает. Ожидаем результативную игру.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Клаксвик» — «Кауно Жальгирис» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, по голу чемпионы Литвы и Фарер могут забить друг другу.

1.92 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Клаксвик» — «Кауно Жальгирис» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.92.