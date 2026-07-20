прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.20

21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тун» и «Динамо» Загреб. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Тун»

Турнирное положение: «Тун» еще не начал официальный сезон. Команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Швейцарии.

При этом «Тун» на 5 очков опередил «Санкт-Галлен». К тому же команда забивала в среднем два мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тун» в спарринге уступил «Мангейму» (1:2).

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До того команда расписала паритет с «Эльферсбергом» (1:1). Зато поединок с «Ксамаксом» завершился яркой победой (6:2).

При этом «Тун» в трех летних спаррингах настрелял 8 мячей. В свои же ворота команда пропустила 5 раз.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Тун» намеревается пробиться в групповой этап главного турнира Европы. Да и загребское «Динамо» будет серьёзным раздражителем.

Нет сомнений, что «Тун» будет действовать в расчете на контратаки. Прогрессирует хавбек Адам Илич, отличившийся в последнем контрольном поединке.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: «Динамо» Загреб в минувшем сезоне стало чемпионом Хорватии. Команда аж на 18 очков опередила финишировавший вторым «Хайдук».

Причем «Динамо» Загреб в кадровом плане выглядит довольно выгодно. Да и забила команда 93 мяча в 36 турах минувшего чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Загреб в контрольной встрече не смогло переиграть ЛНЗ (0:0).

Несколько ранее команда одолела «Копер» (4:2). Плюс до того она деклассировала скромный «Гросуплье» (9:0).

В четырех своих последних матчах «Динамо» Загреб победило три раза. Команде удалось отличиться 16 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Динамо» Загреб довольно продуктивно подготовилось к старту в еврокубках. Команда пропустила всего в одном контрольном матче из четырех.

Прогрессирует 22-летний форвард Лука Стойкович. К тому же весьма эффективен в атаке опытный словак Миха Зайц, отличившийся 8 голами в предыдущем чемпионате Хорватии.

Нет сомнений, что «Динамо» Загреб будет активно атаковать. И в кадровом плане команда выглядит предпочтительнее оппонента, да и еврокубковый опыт у динамовцев огромнейший.

На что ставят в матче Тун — Динамо Загреб Букмекерские коэффициенты на матч Тун — Динамо Загреб: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа «Туна» — в 3.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.62, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.25.

Прогноз: Хорваты выглядят монолитнее соперника, к тому же в летних спаррингах выглядели весьма симпатично.

2.20 Победа «Динамо» Загреб во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Тун» — «Динамо» Загреб позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Динамо» Загреб во 2-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Тун» — «Динамо» Загреб принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет