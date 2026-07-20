21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Тун» и «Динамо» Загреб. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Тун»
Турнирное положение: «Тун» еще не начал официальный сезон. Команда в минувшем сезоне выиграла чемпионат Швейцарии.
При этом «Тун» на 5 очков опередил «Санкт-Галлен». К тому же команда забивала в среднем два мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тун» в спарринге уступил «Мангейму» (1:2).
До того команда расписала паритет с «Эльферсбергом» (1:1). Зато поединок с «Ксамаксом» завершился яркой победой (6:2).
При этом «Тун» в трех летних спаррингах настрелял 8 мячей. В свои же ворота команда пропустила 5 раз.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Тун» намеревается пробиться в групповой этап главного турнира Европы. Да и загребское «Динамо» будет серьёзным раздражителем.
Нет сомнений, что «Тун» будет действовать в расчете на контратаки. Прогрессирует хавбек Адам Илич, отличившийся в последнем контрольном поединке.
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: «Динамо» Загреб в минувшем сезоне стало чемпионом Хорватии. Команда аж на 18 очков опередила финишировавший вторым «Хайдук».
Причем «Динамо» Загреб в кадровом плане выглядит довольно выгодно. Да и забила команда 93 мяча в 36 турах минувшего чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Загреб в контрольной встрече не смогло переиграть ЛНЗ (0:0).
Несколько ранее команда одолела «Копер» (4:2). Плюс до того она деклассировала скромный «Гросуплье» (9:0).
В четырех своих последних матчах «Динамо» Загреб победило три раза. Команде удалось отличиться 16 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Динамо» Загреб довольно продуктивно подготовилось к старту в еврокубках. Команда пропустила всего в одном контрольном матче из четырех.
Прогрессирует 22-летний форвард Лука Стойкович. К тому же весьма эффективен в атаке опытный словак Миха Зайц, отличившийся 8 голами в предыдущем чемпионате Хорватии.
Нет сомнений, что «Динамо» Загреб будет активно атаковать. И в кадровом плане команда выглядит предпочтительнее оппонента, да и еврокубковый опыт у динамовцев огромнейший.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа «Туна» — в 3.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.62, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.25.
Прогноз: Хорваты выглядят монолитнее соперника, к тому же в летних спаррингах выглядели весьма симпатично.
Ставка: Победа «Динамо» Загреб во 2-м тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Хорваты гораздо опытнее соперника в еврокубковых баталиях
- «Тун» не побеждал в двух своих последних поединках
- «Динамо» Загреб в 4 летних спаррингах забило 16 мячей
- «Динамовцы в среднем забивают чаще двух мячей за матч
- Швейцарцы победили всего в одном контрольном матче из трех