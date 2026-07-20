Выстоит ли «Хапоэль» в Исландии?

прогноз на матч за выход в полуфинал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.88

21 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Хапоэль» Беэр-Шева. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик выступает отборе Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.

Команда на 12 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Валюр», а также на 15 баллов третий в таблице «Стьярнан».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 15-го тура текущего розыгрыша исландского первенства клуб на выезде проиграл «Тоуру» Акюрейри.

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Перед этим коллектив в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов в чужих стенах разошелся мировой с «Дьёром» (2:2) после того, как обыграл его дома 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в 25-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь дважды при 22-х победах и одной ничьей.

Столь мощная форма наверняка заряжает хозяев уверенностью в своих силах, которую лишь укрепят домашние трибуны, хотя клубу противостоит непростой соперник.

Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша забивали разные игроки.

«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Израиля в прошлом сезоне.

Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя — «Бейтар» Иерусалим, а также на 13 баллов — третий в таблице «Партизан».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках Суперкубка Израиля клуб дома со счетом 1:3 проиграл «Маккаби» Тель-Авив.

Ранее в товарищеской встрече коллектив также остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от польской «Легии» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, «Хапоэль» Беэр-Шева ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, тогда как соперник демонстрирует явно лучшую форму.

Дан Битон — лучший бомбардир розыгрыша чемпионата Израиля прошлого сезона с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в 16-ти из 19-ти последних матчей «Викингур» Рейкьявик выиграл

в семи последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше двух голов

в четырех последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» Рейкьявик — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, выигрыш «Хапоэля» Беэр-Шева — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.00.

Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали три или больше мячей. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в шести из семи последних матчей хозяев поля.

1.88 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Викингур» Рейкьявик — «Хапоэль» Беэр-Шева принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так произошло в четырех последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева.

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Викингур» Рейкьявик — «Хапоэль» Беэр-Шева принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75