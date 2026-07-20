21 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Хапоэль» Беэр-Шева. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Викингур» Рейкьявик
Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик выступает отборе Лиги чемпионов благодаря завоеванию чемпионского титула в Исландии в 2025 году.
Команда на 12 очков опередила своего ближайшего преследователя — «Валюр», а также на 15 баллов третий в таблице «Стьярнан».
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 15-го тура текущего розыгрыша исландского первенства клуб на выезде проиграл «Тоуру» Акюрейри.
Перед этим коллектив в ответной игре 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов в чужих стенах разошелся мировой с «Дьёром» (2:2) после того, как обыграл его дома 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в 25-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик проиграл лишь дважды при 22-х победах и одной ничьей.
Столь мощная форма наверняка заряжает хозяев уверенностью в своих силах, которую лишь укрепят домашние трибуны, хотя клубу противостоит непростой соперник.
Три гола команды в квалификации Лиги чемпионов текущего розыгрыша забивали разные игроки.
«Хапоэль» Беэр-Шева
Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева начинает борьбу в квалификации Лиги чемпионов благодаря завоеванию титула чемпиона Израиля в прошлом сезоне.
Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя — «Бейтар» Иерусалим, а также на 13 баллов — третий в таблице «Партизан».
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках Суперкубка Израиля клуб дома со счетом 1:3 проиграл «Маккаби» Тель-Авив.
Ранее в товарищеской встрече коллектив также остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от польской «Легии» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были контрольными, «Хапоэль» Беэр-Шева ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, тогда как соперник демонстрирует явно лучшую форму.
Дан Битон — лучший бомбардир розыгрыша чемпионата Израиля прошлого сезона с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в 16-ти из 19-ти последних матчей «Викингур» Рейкьявик выиграл
- в семи последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше двух голов
- в четырех последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» Рейкьявик — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, выигрыш «Хапоэля» Беэр-Шева — в 2.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.00.
Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали три или больше мячей. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в шести из семи последних матчей хозяев поля.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так произошло в четырех последних матчах «Хапоэля» Беэр-Шева.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75