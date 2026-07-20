«Штурм» и «Хартс» будут осторожничать

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.00

21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Штурм» и «Хартс». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Штурм»

Турнирное положение: «Штурм» еще не начал официальный сезон. На данный момент команда активно проводила контрольные поединки.

При этом «Штурм» победил в трех своих последних матчах. Вообще же, австрийцы в 6 летних спаррингах добыли 4 виктории.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Штурм» сумел одолеть «Погонь» (1:0).

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До того команда учинила разгром «Хиросиме» (5:1). К тому же поединок с «Карлсдорфом» завершился победой (4:1).

При этом «Штурм» не проигрывает в 4 матчах кряду. К тому же команда в 6 спаррингах наколотила 19 мячей при 10 пропущенных в собственные ворота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Штурм» намеревается пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света. К тому же австрийцы весьма результативно атакуют.

Нет сомнений, что «Штурм» будет действовать первым номером. В последних поединках команда действовала искрометно в атаке. Снимет ли очередной скальп?

«Хартс»

Турнирное положение: «Хартс» в минувшем сезоне в последний момент упустил чемпионство. Команда заняла итоговое второе место.

Причем «Хартс» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Тем не менее, «сердца» отличаются бойцовским характером.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Хартс» в контрольной встрече расправился с «Райо Вальекано» (2:1).

Несколько ранее команда одолела «Арброт» (2:1). Вот только до того случилось поражение от «Ливингстона» (1:2).

В трех своих последних матчах «Хартс» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Хартс» довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Плюс команда явно не боится австрийцев.

Шотландцы за здорово живешь не сдаются никому. К тому же греют душу две последние победы в спаррингах.

Нет сомнений, что «Хартс» постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Британцы неплохо действуют на стандартах, но хватит ли этого для успеха в этой встрече?

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штурм» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа «Хартса» — в 3.90.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: Обе команды только начинают официальный сезон, и явно не будут особенно раскрываться в первой встрече.

2.00 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Штурм» — «Хартс» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Штурм» — «Хартс» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет