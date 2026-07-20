21 июля в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Штурм» и «Хартс». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Штурм»
Турнирное положение: «Штурм» еще не начал официальный сезон. На данный момент команда активно проводила контрольные поединки.
При этом «Штурм» победил в трех своих последних матчах. Вообще же, австрийцы в 6 летних спаррингах добыли 4 виктории.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Штурм» сумел одолеть «Погонь» (1:0).
До того команда учинила разгром «Хиросиме» (5:1). К тому же поединок с «Карлсдорфом» завершился победой (4:1).
При этом «Штурм» не проигрывает в 4 матчах кряду. К тому же команда в 6 спаррингах наколотила 19 мячей при 10 пропущенных в собственные ворота.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Штурм» намеревается пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света. К тому же австрийцы весьма результативно атакуют.
Нет сомнений, что «Штурм» будет действовать первым номером. В последних поединках команда действовала искрометно в атаке. Снимет ли очередной скальп?
«Хартс»
Турнирное положение: «Хартс» в минувшем сезоне в последний момент упустил чемпионство. Команда заняла итоговое второе место.
Причем «Хартс» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Тем не менее, «сердца» отличаются бойцовским характером.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Хартс» в контрольной встрече расправился с «Райо Вальекано» (2:1).
Несколько ранее команда одолела «Арброт» (2:1). Вот только до того случилось поражение от «Ливингстона» (1:2).
В трех своих последних матчах «Хартс» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 5 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Хартс» довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Плюс команда явно не боится австрийцев.
Шотландцы за здорово живешь не сдаются никому. К тому же греют душу две последние победы в спаррингах.
Нет сомнений, что «Хартс» постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Британцы неплохо действуют на стандартах, но хватит ли этого для успеха в этой встрече?
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штурм» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.40, а победа «Хартса» — в 3.90.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.
Прогноз: Обе команды только начинают официальный сезон, и явно не будут особенно раскрываться в первой встрече.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды только начинают официальный сезон
- «Штурм» победил в 3 своих последних поединках
- «Хартс» победил в двух последних матчах
- «Штурм» не проигрывает в 4 матчах кряду
- И те, и другие в кадровом плане выглядят довольно скромно