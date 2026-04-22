21 апреля 2026 года «Лестер Сити» сыграл вничью 2:2 с «Халлом» — и вылетел в Лигу 1, третий дивизион английского футбола. Десять лет назад те же самые фанаты, выходя с «Кинг Пауэр», пели песни в честь чемпионства АПЛ, завоёванного с коэффициентом 5000 к 1. Сейчас они выходили с того же стадиона молча. Это история о том, как три года хватает, чтобы всё потерять.

Матч, который подтвердил неизбежное

Вечер вторника, 21 апреля, «Кинг Пауэр», полный стадион. Один реально работающий вариант у «Лестера» — победа над «Халл Сити». Любой другой результат — третий дивизион.

На 17-й минуте вратарь Асмир Бегович ошибается с передачей, Лиам Миллар ловит мяч в штрафной и красиво отправляет его в нижний угол. 0:1. «Кинг Пауэр» мрачнеет.

Но через девять минут — 1:1. Джордан Джеймс реализует пенальти, во время протестов по поводу которого тренер «Халла» Сергей Якирович отправлен на трибуну. Ещё через несколько минут — 2:1. Люк Томас забивает, стадион на секунду верит в чудо.

Чуда не случилось. На 63-й минуте Миллар снова прорывается по левому флангу и отдаёт на Оли Макбёрни — тот с 16 метров прошивает Беговича. 2:2. «Кинжал в сердце», как позже напишут в OneFootball.

В последние минуты матча «Лестер» бросил все силы вперёд. Патсон Дака с акробатического удара попадает в перекладину. Арон Рэмзи (да, тот самый — в «Лестере» с этого сезона, на закате карьеры) бьёт выше из хорошей позиции — Сэми Аджай делает великолепный подкат, спасая ворота. В конце Джон Иган мог забить третий в контратаке, но пробил прямо в Беговича.

«Лестер» — «Халл» 2:2 globallookpress.com

«Лестер» — «Халл» 2:2 globallookpress.com

«Лестер» — «Халл» 2:2 globallookpress.com

«Лестер» — «Халл» 2:2 globallookpress.com

«Лестер» — «Халл» 2:2 globallookpress.com

Люк Томас после матча globallookpress.com

Финальный свисток — 2:2. «Лестер» — в третьем дивизионе впервые с 2008/09.

Как так вышло

Если коротко — плохое управление, неправильные решения, и ещё один слой тех же неправильных решений сверху.

Если по порядку — в 2022 году, вскоре после победы в Кубке Англии (финал 1:0 с «Челси» Тухеля, победный гол Юри Тилеманса), главный тренер Брендан Роджерс предупредил: клубу нужно корректировать ожидания. Ковид ударил по главному активу владельцев — компании King Power (duty-free магазины в аэропортах). Авиаперевозки встали. Денег стало меньше. Инвестиции в состав — тоже.

В сезоне 2022/23 Роджерс, который недавно говорил о «нарушении существующей иерархии Премьер-лиги», начал говорить о «40 очках как цели». В апреле 2023 года, после восьми матчей без побед, его уволили. «Лестер» уже был в зоне вылета. Дин Смит (бывший тренер «Астон Виллы» и «Норвича») пришёл спасать — не спас. Вылет из АПЛ, первый за десять лет.

Джейм Варди с кубком АПЛ в 2016 году globallookpress.com

Клаудио Раньери привел «Лестер» к легендарному чемпионству в 2016 году globallookpress.com

Возврат был быстрым: в 2024-м «Лестер» под руководством Энцо Марески выиграл Чемпионшип и вернулся в АПЛ. Мареска ушёл в «Челси». На его место пришёл Стив Купер. Провал. Купера уволили в ноябре 2024-го.

Потом — Руд ван Нистелрой. Тот самый голландский нападающий, только что получивший тёплые отзывы за временную работу в «Манчестер Юнайтед». Катастрофа. 5 побед в 27 матчах. С 14 декабря 2024 по 7 апреля 2025 — 15 поражений в 16 матчах Премьер-лиги. «Лестер» вылетел из АПЛ за пять туров до конца сезона.

Летом 2025-го ван Нистелроя уволили. Пришёл испанец Марти Сифуэнтес — бывший тренер «КПР». Первые два месяца — надежда: к сентябрьской международной паузе «Лестер» был четвёртым в Чемпионшипе. К октябрю — всё ещё там. После Нового года — спад. Сифуэнтес уволен в январе 2026-го. В 2026 году «Лестер» выиграл всего 2 из 20 матчей Чемпионшипа.

24 дня без тренера — и пришёл Гари Роуэтт. Тот самый, которого в декабре уволил «Оксфорд», один из прямых конкурентов «Лестера» в борьбе за выживание. Под его руководством команда продолжила падать.

Гари Роуэтт, главный тренер «Лестера» globallookpress.com

За три года после Роджерса — семь тренеров. «Лестер» прыгал от стиля к стилю без какой-либо идентичности. Инсайдеры BBC Sport говорят о «культуре вседозволенности» и «нежелании брать ответственность» — это цитата из внутренних источников клуба.

Минус шесть очков

В феврале 2026-го — ещё один удар. Английская футбольная лига (EFL) вычла у «Лестера» шесть очков за нарушение правил финансовой устойчивости.

За сезоны до 2023/24 клуб превысил допустимый лимит убытков на £20,8 млн. В прошлом финансовом году убыток составил £71,1 млн. И это при том, что это был сезон в АПЛ, где доходы максимальные.

Проблема: зарплатный фонд «Лестера» превышал оборот клуба более 100% в течение двух сезонов. То есть они тратили на зарплаты больше, чем зарабатывали. При вылете из АПЛ зарплаты упали до 82% от оборота — но всё равно оставались непомерно высокими для Чемпионшипа.

У них в этом сезоне были одни из самых высокооплачиваемых игроков второго дивизиона Англии. У Оливера Скиппа контракт до 2029 года. Яннику Вестергорду подписали трёхлетний контракт буквально перед 31-летием, в 2024-м. Найти им новые клубы на условиях их зарплат — почти нереально.

Ещё один слой: кредиты от австралийского инвестбанка Macquarie. В сентябре 2025-го клуб попросил у них аванс под трансферы Тома Кэннона, Кейси Макатира и Джеймса Джастина. В январе 2026-го — перезаложили последний «парашютный платёж» (компенсация от АПЛ при вылете) в счёт нового кредита до 2027 года.

Владелец клуба Айяватт Шриваддханапрабха, известный как «Топ», ранее списывал сотни миллионов фунтов собственных займов. Но Macquarie — внешний кредитор. С падением в Лигу 1 телевизионные доходы резко упадут. Кредитовать под будущие поступления скоро станет практически нечего.

Финансовый крах

Доходы «Лестера» по дивизионам:

АПЛ (2023/24): £187 млн в год

(2023/24): в год Чемпионшип (2025/26): примерно £100 млн

(2025/26): примерно Лига 1 (2026/27): ожидаемо £60 млн

То есть за два сезона клуб потеряет две трети дохода.

Парадокс: даже в Лиге 1 «Лестер» останется самым богатым клубом дивизиона . Средний доход клуба третьего английского дивизиона — около £10 млн в год. «Лестер» будет в шесть раз богаче среднего. Но это не облегчит жизнь — наоборот. С сезона 2026/27 клубы Лиги 1 ограничены правилом: не более 60% дополнительного дохода (от трансферов, призовых, кубков) можно тратить на игроков. С зарплатами, которые «Лестер» подписал для АПЛ и Чемпионшипа, уложиться в эти правила — задача с непонятным решением.

Призрак Вичая

Любая серьёзная статья про падение «Лестера» рано или поздно возвращается к одному человеку и к октябрю 2018 года.

Вишай Сривадханапрабха купил «Лестер» в 2010 году за £39 млн. Погасил долги клуба. Через четыре года команда поднялась в АПЛ. Через год — выиграла её с коэффициентом 5000 к 1, одну из самых невероятных историй в современном спорте. В 2017-м — четвертьфинал Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид.

Вишай Сривадханапрабха, погибший в 2017 году владелец «Лестера» globallookpress.com

27 октября 2018-го, после домашнего матча с «Вест Хэмом» (ничья 1:1), вертолёт Вичая взлетел с поля «Кинг Пауэр» и рухнул на парковку через 30 секунд. Погибли все на борту — пилот, два пассажира, переводчица и сам Вичай.

Роберт Хут, немецкий защитник чемпионского состава: «Он был невероятно влиятельным. У него был подход "надо делать"».

После его смерти клубом и всем бизнесом King Power стал управлять сын Вичая — Айяватт, «Топ». Ему тогда было 33. Хут: «Топ младше меня. Он потерял отца, теперь должен управлять King Power. Прожектор направлен на него. Он потерял отца в публичной обстановке — это не может не повлиять. Ты молодой человек, смотришь на отца в поисках ориентиров — и это у тебя отняли в одну ночь».

Это не оправдание решений. Это объяснение того, почему решения часто принимались не лучшим образом.

Токсичный вечер

Атмосфера на матче против «Халла» была не только грустной — она была злой. Игроков освистывали. Особенно Харри Винкса — полузащитник с 10 матчами за сборную Англии в резюме, перешёл в «Лестер» летом 2024-го, в АПЛ. В Лиге 1 его точно не будет. После субботнего поражения в Портсмуте Винкс ввязался в некрасивую перепалку с фанатами у автобуса команды. На матче с «Халлом» его освистывали уже при выходе на замену.

Оскорбления направлялись и в адрес «Топа» — лично, по имени. Это в клубе, чей покойный отец был одним из самых любимых людей в истории Лестера.

Линн Уайет, председатель организации «Foxes Trust» (болельщики клуба), в интервью BBC:

Сердце разрывается — после всех побед дерзнуть мечтать и сделать невозможное. Я не думаю, что кто-то действительно ждал, что мы будем бороться за АПЛ каждый сезон. Мы не настолько безумные. Но была реальная надежда, что мы сможем регулярно бороться за еврокубки. Это не постепенное падение. Это свободное падение, с момента увольнения Роджерса. Всё пошло ужасно — очень быстро. Всё вышло из-под контроля, и никто уже не знает, как это починить. Линн Уайет Foxes Trust

Мэтт Пайпер, бывший винг-бэк «Лестера», говоря на Radio Leicester: «Нужно говорить о том, насколько опасная ситуация. Лучший сценарий, который я вижу, — это "Лестер" в глубинах английского футбола. Если руководство не поменяется — всё станет намного хуже, прежде чем станет лучше».

Что дальше?

В Лиге 1 2026/27 «Лестер» будет играть с командами вроде «Бромли». Клуб из пригорода Лондона, который 132 года из своих 134 лет существования играл в нелиге — ниже четвёртого дивизиона. В профессиональный футбол поднялись только в 2024-м. Для них матч с чемпионом АПЛ — событие года.

Для «Лестера» матч с «Бромли» будет обычной игрой третьего дивизиона.

Такие контрасты и есть суть истории. Десять лет назад они играли четвертьфинал Лиги чемпионов против «Атлетико». Сейчас они будут играть на стадионах вместимостью 3-5 тысяч зрителей, против команд с бюджетами в десятки раз меньше своих.

Прецеденты

«Лестер» не первый бывший чемпион Англии, оказавшийся в третьем дивизионе через короткое время после титула. Но таких случаев — единицы, и все они — катастрофы клубного масштаба.

«Портсмут» выиграл чемпионат Англии в 1950 году (тогда это был First Division). К 1961-му опустился в третий дивизион. На спуск ушло 11 лет.

«Лидс» выиграл чемпионат в 1992-м (последний сезон перед созданием АПЛ). К 2007 году — третий дивизион. 15 лет.

«Лестер» выиграл АПЛ в 2016-м. К 2026-му — третий дивизион. 10 лет — быстрее всех.

Ещё есть пример «Лутона» — поднялся в АПЛ в 2023-м, через два сезона вылетел в Чемпионшип, ещё через один — в Лигу 1. Двойной вылет, как и у «Лестера». Но «Лутон» в АПЛ оказался ненадолго и случайно, «Лестер» стал чемпионом.

Когда назад?

Быстрого возвращения не ждите. Большинство источников — от Sky Sports до BBC — осторожны с прогнозами. Слишком много игроков с высокими зарплатами и неподходящими контрактами. Слишком много финансовых обязательств. Слишком мало уверенности в том, что руководство умеет принимать правильные решения.

Новый тренер Гари Роуэтт, который в «Оксфорде» работал буквально в декабре, на «Кинг Пауэр» теперь отвечает за перестройку с нуля. Игроки вроде Винкса, Скиппа, Вестергорда, возможно, даже не смогут быть проданы. Те, у кого контракт заканчивается этим летом (Дака, Рикардо Перейра, сам Винкс), скорее всего, уйдут бесплатно.

Летом будет много движения. Но в каком направлении — пока непонятно.

Одна деталь на финал. В 2016-м, через пять дней после официального подтверждения чемпионства, на «Кинг Пауэр» перед последним домашним матчем сезона против «Эвертона» спел Андреа Бочелли. Итальянский оперный тенор, в клубном шарфе, серенада «Nessun Dorma». Потом «Лестер» выиграл 3:1. Стадион плакал от счастья.

21 апреля 2026 года, на том же «Кинг Пауэр», после финального свистка и 2:2 с «Халлом», стадион снова плакал. Но уже не от счастья.

От «Nessun Dorma» до League One — 3642 дня.