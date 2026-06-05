Без проблем для англичан?

прогноз на товарищеский матч национальных команд при подготовке к ЧМ-2026, ставка за 2.25

6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Англии и Новой Зеландии. Начало встречи — в 23:00 мск.

Англия

Турнирное положение: англичане не испытали особых проблем при выходе на чемпионат мира.

Родоначальники футбола выиграли все 8 матчей, набрали 24 очка и финишировали на 1-й строчке в своей группе.

За 8 матчей английская национальная команда смогла 22 раза поразить ворота соперника и ни разу не пропустила в свои.

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Последние матчи: в марте в товарищеских матчей главная команда Англии проиграла Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1).

До этого же «три льва» победили Албанию (2:0), Сербию (2:0) и Латвию (5:0) в отборе на ЧМ-2026.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Перед этим сборной Англии также была добыта победа над Уэльсом (3:0) в спарринге.

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля проведут первый спарринг при подготовке к чемпионате. Безусловно, всегда от сборной Англии ожидания являются высокими и все думают, что команда поборется за победу на Мундиале.

Конечно, англичанам по силам выиграть чемпионат мира, но сделать это будет крайне сложно. В любом случае, они являются одними из фаворитов турнира. Группу сборная Англии точно должна проходить — там у них игры против Хорватии, Ганы и Панамы.

Новая Зеландия

Турнирное положение: новозеландцы уже давно и без проблем вышли на Мундиаль. В зоне Океании у «полностью белых» особо и нет соперников.

В своей группе новозеландский коллектив набрал максимальное количество очков и выиграл ее.

После этого в плей-офф главная команда Новой Зеландии разобралась с Фиджи и Новой Каледонией.

Последние матчи: в июне сборная Новой Зеландии уже успела крупно проиграть Гаити (0:4).

До этого в 2026 году подопечные Даррена Бейзли также проиграли Финляндии (0:2), но выиграли у Чили (4:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: для сборной Новой Зеландии большим успехом на чемпионате мира будет выход из группы, однако даже это команде будет сделать очень сложно.

В одном квартете с новозеландцами находятся Иран, Египет и Бельгия, которые по именам и игре точно будут посильнее.

Статистика для ставок

Новая Зеландия выиграла 1 из последних 10 матчей

Англия выиграла 6 из последних 8 матчей

Англия не забила в 1 из последних 22 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.50, а победа Новой Зеландии — в 24.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: Англия обычно много забивает, поэтому ждем результативный футбол.

2.25 тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Англия — Новая Зеландия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

Прогноз: Англия намного сильнее, поэтому вполне может разгромить Новую Зеландию.

2.00 победа Англии с форой-2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Англия — Новая Зеландия принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа Англии с форой-2,5 за 2.00.