6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Англии и Новой Зеландии. Начало встречи — в 23:00 мск.
Англия
Турнирное положение: англичане не испытали особых проблем при выходе на чемпионат мира.
Родоначальники футбола выиграли все 8 матчей, набрали 24 очка и финишировали на 1-й строчке в своей группе.
За 8 матчей английская национальная команда смогла 22 раза поразить ворота соперника и ни разу не пропустила в свои.
Последние матчи: в марте в товарищеских матчей главная команда Англии проиграла Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1).
До этого же «три льва» победили Албанию (2:0), Сербию (2:0) и Латвию (5:0) в отборе на ЧМ-2026.
Перед этим сборной Англии также была добыта победа над Уэльсом (3:0) в спарринге.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля проведут первый спарринг при подготовке к чемпионате. Безусловно, всегда от сборной Англии ожидания являются высокими и все думают, что команда поборется за победу на Мундиале.
Конечно, англичанам по силам выиграть чемпионат мира, но сделать это будет крайне сложно. В любом случае, они являются одними из фаворитов турнира. Группу сборная Англии точно должна проходить — там у них игры против Хорватии, Ганы и Панамы.
Новая Зеландия
Турнирное положение: новозеландцы уже давно и без проблем вышли на Мундиаль. В зоне Океании у «полностью белых» особо и нет соперников.
В своей группе новозеландский коллектив набрал максимальное количество очков и выиграл ее.
После этого в плей-офф главная команда Новой Зеландии разобралась с Фиджи и Новой Каледонией.
Последние матчи: в июне сборная Новой Зеландии уже успела крупно проиграть Гаити (0:4).
До этого в 2026 году подопечные Даррена Бейзли также проиграли Финляндии (0:2), но выиграли у Чили (4:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: для сборной Новой Зеландии большим успехом на чемпионате мира будет выход из группы, однако даже это команде будет сделать очень сложно.
В одном квартете с новозеландцами находятся Иран, Египет и Бельгия, которые по именам и игре точно будут посильнее.
Статистика для ставок
- Новая Зеландия выиграла 1 из последних 10 матчей
- Англия выиграла 6 из последних 8 матчей
- Англия не забила в 1 из последних 22 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.50, а победа Новой Зеландии — в 24.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.40.
Прогноз: Англия обычно много забивает, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.
Прогноз: Англия намного сильнее, поэтому вполне может разгромить Новую Зеландию.
Ставка: победа Англии с форой-2,5 за 2.00.