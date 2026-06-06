Англии нужна победа для уверенности перед ЧМ-2026

В субботу, 6 июня, сборные Англии и Новой Зеландии проведут товарищеский матч. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:15 Англичане подходят к игре не в лучшем настроении после мартовских неудач: ничья с Уругваем (1:1) и поражение от Японии (0:1), поэтому Томасу Тухелю важно вернуть команде победный настрой перед Чемпионатом мира.

22:10 Для сборной Англии это предпоследний контрольный поединок перед стартом на ЧМ-2026, следующий — против Коста-Рики состоится 10 июня.

22:05 Недавний товарищеский матч сборной Новой Зеландии, который прошел в начале июня в США, серьезные проблемы в обороне. Команда Даррена Бейзли разгромно проиграла Гаити (0:4).

22:00 Новая Зеландия отобрались на чемпионат мира благодаря расширению турнира до 48 команд, уверенно выиграв квалификацию в Океании.

21:55 Соперники не пересекались на футбольном поле ровно 35 лет — их единственные две очные встречи прошли в рамках турне англичан по Океании в июне 1991 года. В обоих матчах сильнее оказалась Англия (1:0 и 2:0).

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Англия — Новая Зеландия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.