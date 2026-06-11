The Athletic рассказывает закулисную историю возвращения Жозе Моуринью на пост наставника «Реала», которое стало сюрпризом.

Жозе Моуринью возвращается в «Реал» Мадрид.

Спустя 13 лет после своего предыдущего периода работы в клубе (2010–2013), завершившегося на конфликтной ноте, 63-летний португалец вновь возвращается в испанский гранд. Это стало очередным драматичным поворотом после чрезвычайно бурного сезона на «Бернабеу».

«Реал», который знал Моуринью, во многом изменился. Однако одна важная вещь осталась прежней: президент клуба Флорентино Перес по-прежнему принимает ключевые решения.

Ещё шесть недель назад мало кто рассматривал Моуринью как серьёзного кандидата на замену Альваро Арбелоа на посту главного тренера. Но 28 апреля The Athletic сообщил неожиданную новость: именно Перес был главным инициатором того, чтобы дать португальцу ещё один шанс.

Флорентино Перес globallookpress.com

Эта информация вызвала большой резонанс, в том числе и внутри самого «Реала». В течение нескольких дней клуб в частном порядке отрицал эти сведения, что спровоцировало волну публикаций в испанских СМИ в подтверждение данной информации.

На самом же деле план уже был приведён в действие.

Опираясь на сообщения из нескольких источников, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, поскольку у них не было разрешения обсуждать её публично, The Athletic объясняет, как состоялось это неожиданное назначение. Внезапное появление имени Моуринью удивило многих — но не тех, кто входит в ближайшее окружение Переса.

Президент «Реала» ещё в декабре упоминал «Особенного» в разговорах с людьми из своего доверенного круга, когда уже был убеждён, что Хаби Алонсо следует уволить, несмотря на то, что сам назначил его лишь в мае предыдущего года.

Однако тогда такой вариант считался нереалистичным, поскольку Моуринью в сентябре возглавил «Бенфику», подписав контракт до июня 2027 года.

Вместо этого выбор пал на Арбелоа, которого повысили до должности главного тренера резервной команды на сезон 2025/26. 12 января он сменил Хаби Алонсо у руля первой команды, а уже через два дня проиграл представителю второго дивизиона «Альбасете» в Кубке Испании в своём дебютном матче.

Спустя две недели начинающему тренеру пришлось встретиться с «Бенфикой» Моуринью в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов. Безумное поражение со счётом 2:4 в Лиссабоне, а затем ещё один неожиданный поворот при жеребьёвке плей-офф привели к тому, что команда сеу Жозе вновь встретилась с «Реалом» — на этот раз в двухматчевом противостоянии.

Первый матч в столице Португалии 17 февраля был прерван после того, как Винисиус Жуниор заявил, что вингер «Бенфики» Джанлука Престианни допустил в его адрес расистские оскорбления. Тот отверг обвинения, однако впоследствии был дисквалифицирован УЕФА и ФИФА после того, как признал, что использовал в адрес форварда «Реала» гомофобное (а не расистское) оскорбление.

После матча Моуринью намекнул, что Винисиус сам спровоцировал этот инцидент. В комментариях для Amazon Prime он фактически возложил на бразильца часть ответственности за регулярные расистские оскорбления, которым тот подвергался в последние годы. После этих слов, вызвавших широкое осуждение, перспектива того, что португалец когда-либо возглавит команду с участием 25-летнего футболиста, казалась серьёзно подорванной.

Моуринью и Винисиус после скандального матча Лиги чемпионов globallookpress.com

Моуринью также был удалён за споры с арбитром по поводу другого эпизода того матча, поэтому не мог находиться у кромки поля во время ответной встречи на «Бернабеу» неделю спустя. Тем не менее, возвращение «Особенного» — впервые после ухода из клуба в 2013 году — вызвало огромный интерес.

Десятки журналистов собрались возле специально подготовленного для него места на трибунах стадиона. Однако португалец, в своей типично загадочной манере, так там и не появился, предпочтя наблюдать за поражением своей команды со счётом 1:2 (по сумме двух матчей «Реал» победил 3:1) из клубного автобуса «Бенфики». На стадионе его никто не видел.

Широко ожидалось, что в тот вечер Моуринью встретят недружелюбно. Часть болельщиков «Сливочных» до сих пор сохраняет негативное отношение к нему из-за конфликтного характера его предыдущего периода работы в клубе, который сам сеу Жозе на пресс-конференции перед январским матчем против мадридцев описал как «тяжёлый, напряжённый, почти жестокий».

Однако ещё более важным фактором была история между Моуринью и Винисиусом Жуниором.

По словам источников, близких к игроку, высказывания тренера не понравились нападающему. Тем не менее, со стороны «Реала» не последовало никаких публичных комментариев. Те же источники недавно сообщили, что бразилец не возражает против назначения португальца новым наставником команды.

Победа над «Бенфикой», а затем серия из пяти побед кряду, включая проход «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, стали лучшим отрезком работы Арбелоа во главе коллектива. Но за кулисами руководство клуба не прекращало прорабатывать запасные варианты.

«Реал» проиграл оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», где ответная встреча состоялась 15 апреля. К тому моменту команда также отставала от «Барселоны» на девять очков. Судьба чемпионства в Ла Лиге была фактически решена. После вылета из главного еврокубка действия мадридцев стали более активными.

Кроме того, Перес получал сообщения о нарастающей напряжённости и нездоровой атмосфере в раздевалке — ситуации, которая спустя месяц вылилась в громкий конфликт между Орельеном Чуамени и Федерико Вальверде.

Федерика Вальверде (слева) и Орельен Чуамени globallookpress.com

На том этапе обсуждался не только Моуринью. Однако один высокопоставленный источник в клубе выражал надежду, что назначат именно его, поскольку считал, что только он способен изменить негативную внутреннюю динамику.

В обсуждениях часто упоминался главный тренер сборной США Маурисио Почеттино, хотя до переговоров дело не дошло. Также рассматривались наставник сборной Франции Дидье Дешам и рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери — кандидатура, которая не вызывала энтузиазма у Переса.

Ходили слухи и об экс-менеджере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. В «Реале» высоко оценивали его кандидатуру, однако никаких официальных переговоров не проводилось. Сам немецкий специалист и его окружение неоднократно заявляли как публично, так и в частном порядке, что он не собирается уходить с поста глобального руководителя футбольного направления Ред Булл, который занял в январе 2025 года.

Тони Кроос, который ведёт переговоры о возвращении в Мадрид на пока ещё не определённую должность в структуре клуба, в соцсети X опроверг информацию о том, что пытался убедить своего соотечественника возглавить «Сливочных».

Ранее сообщалось, что экс-хавбек, выступавший за «Реал» с 2014 года до завершения карьеры в 2024-м, использовал тот факт, что он якобы является соседом Клоппа на Майорке, чтобы вести с ним переговоры. Источники, знакомые с ситуацией, опровергли это в разговоре с The Athletic и добавили, что Кроос вообще не владеет домом на Майорке.

Также через спортивного директора клуба Сантьяго Солари, чьё влияние в «Реале» заметно ослабло, была предпринята осторожная попытка установить контакт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони.

Источник в «Реале», близкий к Пересу, тогда заявил: «Тренера должен выбирать президент», добавив, что его решение будет «поддержано со всеми вытекающими последствиями», и что у 79-летнего руководителя есть «очень чёткий план».

Юрген Клопп globallookpress.com

И этот план заключался в возвращении Моуринью.

Их расставание в 2013 году оставило у обеих сторон смешанные чувства и ощущение незавершённого дела. Люди, хорошо знающие функционера, говорят, что именно португалец является тем тренером «Реала», которого президент по-настоящему уважал больше остальных.

Перес считал, что существует множество причин для его назначения. Он с теплотой вспоминал, как Моуринью противостоял «Барселоне» Пепа Гвардиолы, вернув «Реалу» конкурентоспособность, которую клуб к тому времени утратил.

В своём дебютном сезоне 2010/11 «Особенный» обыграл каталонцев в финале Кубка Испании, а затем привёл команду к чемпионству в Ла Лиге сезона 2011/12, установив рекорды по количеству набранных очков (100) и забитых голов (121). Он также приблизил мадридцев к триумфу в Лиге чемпионов, хотя команда трижды кряду останавливалась на стадии полуфинала, а в 2012 году победил «Барселону» в Суперкубке Испании.

Нередко говорят, что именно Моуринью заложил фундамент для последующих европейских успехов под руководством Карло Анчелотти и Зинедина Зидана.

Эта история подчёркивает ещё один важный фактор — доверие к хорошо знакомым людям. Перес явно отдавал предпочтение тренерам, которых знает лучше всего. С момента своего второго прихода на пост президента в 2009 году он уже дважды возвращал в Мадрид Анчелотти и Зидана, а теперь аналогичное решение было принято и в отношении Моуринью.

Всё это делало португальца идеальным кандидатом для функционера, и серьёзного сопротивления внутри клуба практически не было. Хотя некоторые опасались, что потенциально конфликтный стиль работы «Особенного» может создать новые проблемы, президент «Реала» хотел лично взять на себя полную ответственность за это решение.

Однако впереди ожидал неожиданный поворот событий. Поворот, который значительно увеличил цену назначения Моуринью.

«Особенный» узнал об интересе со стороны «Сливочных» за неделю до матча «Бенфики» против «Фамаликана», который состоялся 2 мая.

Моуринью был доволен работой в «Бенфике», сообщает The Athletic globallookpress.com

После этого мадридский клуб официально начал переговоры с агентом тренера Жорже Мендешем. Португальцу сообщили, чего клуб ожидает от него, а также предоставили возможность изложить свои основные идеи относительно нового проекта. Среди них были приглашение части его проверенного штаба и необходимость того, чтобы его мнение учитывалось при формировании состава и принятии других важных решений.

Моуринью получил разрешение привести с собой из «Бенфики» пятерых сотрудников: ассистентов Жоау Тральяу и Педру Машаду, аналитика Роберто Мерелью, тренера по физподготовке Антониу Диаша и тренера вратарей Нуну Сантуша.

Кроме того, тренер и руководство «Реала» намерены обсудить создание новой должности в структуре клуба. Предполагается, что новый сотрудник станет связующим звеном между первой командой и советом директоров, помогая в повседневной работе.

В идеале это должен быть человек, тесно связанный с мадридцами или испанским футболом. Окончательное решение пока не принято, однако среди кандидатов упоминается экс-защитник «Сливочных» Пепе, завершивший карьеру в 2024 году.

Несмотря на приход своих специалистов, португалец также хотел сохранить в клубе тренера по физподготовке Антонио Пинтуса и тренера вратарей Луиса Льописа. Оба высоко ценятся Пересом и, как ожидается, останутся в команде.

Что касается усиления состава, Моуринью сосредоточил внимание на необходимости укрепить оборону: команде требовались запасной правый защитник, левый защитник для конкуренции с Альваро Каррерасом, как минимум один доминирующий центрбек, а также креативный полузащитник.

С тех пор были подготовлены сделки по Ибраиму Конате, который должен перейти свободным агентом после истечения соглашения с «Ливерпулем», и Дензелу Дюмфрису, которого можно приобрести благодаря клаусуле в размере 20 млн евро согласно контракту с «Интером».

Среди кандидатов на позицию левого фулбека рассматриваются Риккардо Калафьори из «Арсенала» и Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити», оба из которых также способны играть в центре обороны.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

В полузащите главными целями были игроки ПСЖ Витинья и Жоау Невеш, однако их переход считается практически недостижимым. Среди альтернатив рассматриваются Энцо Фернандес из «Челси» и Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма».

Во вторник «Реал» сообщил, что сделал предложение в размере 150 млн евро за форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса, однако оно было отклонено. Источник, близкий к Моуринью, также сообщил, что мадридцы вели переговоры с агентом Жорже Мендешем относительно возможного перехода Бернарду Силвы, который станет свободным агентом после окончания контракта с «Манчестер Сити» в конце этого месяца.

В начале мая Моуринью был доволен своей работой в «Бенфике» и знал, что клуб намерен предложить ему продление контракта. Однако впоследствии его приоритеты изменились — главным вариантом для него стало возвращение в «Реал».

В Лиссабоне постепенно смирились с ситуацией и начали искать замену. Главным фаворитом с самого начала считался наставник «Фулхэма» Марку Силва, и на этой неделе 48-летний специалист действительно был назначен. Теперь уже лондонцы рассматривают возможность приглашения Арбелоа.

По мере продвижения переговоров между «Реалом» и Мендешем все стороны понимали, что для завершения сделки необходимо дождаться окончания сезона в Португалии. Королевский клуб хотел проявить уважение к «Бенфике», а Моуринью стремился покинуть «Орлов» на максимально хороших условиях.

13 мая, в среду перед последним матчем сезона 2025/26, лиссабонцы направили агенту официальное предложение о продлении контракта наставника команды. На следующий день тренер заявил на пресс-конференции, что даже не рассматривал его, поскольку не хотел отвлекаться от текущих задач. Но на самом деле он вовсе не собирался принимать это предложение. В ту же неделю Моуринью признался некоторым людям внутри клуба, что он уходит.

После победы «Бенфики» над «Эшторилом» в заключительном матче сезона 16 мая, благодаря которой команда завершила чемпионат без единого поражения, но всё же заняла лишь третье место и осталась за пределами зоны Лиги чемпионов, «Особенный» на пресс-конференции подтвердил то, о чём ранее уже сообщал The Athletic: он ещё не разговаривал с Пересом, но собирался сделать это на следующей неделе.

После этого были согласованы последние детали сделки, которая вновь объединила «Реал» и Моуринью. В СМИ сообщалось, что соглашение рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Однако The Athletic выяснил, что Моуринью подписал контракт до июня 2029 года.

Официальное объявление о назначении и презентация португальца как нового главного тренера мадридцев первоначально были запланированы на неделю, начинавшуюся в понедельник, 25 мая, — через два дня после последнего матча команды в сезоне.

Однако 23 мая, за день до окончания срока выдвижения кандидатов, стало известно, что 37-летний предприниматель в сфере возобновляемой энергетики Энрике Рикельме будет соперничать с Пересом на президентских выборах, которые 79-летний руководитель объявил 12 мая.

Если бы «Реал» придерживался первоначального графика, клуб мог бы активировать специальный пункт в контракте Моуринью с «Бенфикой» стоимостью около 6 миллионов евро. Однако этот пункт действовал только до 29 мая. Из-за задержки мадридцам пришлось выплатить уже 15 миллионов евро — сумму отдельной отступной, предусмотренной контрактом тренера.

Энрике Рикельме globallookpress.com

Несмотря на перенос сроков, португалец всё равно сыграл важную роль в предвыборной кампании. Пока молодой кандидат пытался завоевать голоса примерно 100 тысяч членов клуба, имеющих право голоса, обещая подписать Эрлинга Холанна в случае победы, команда его старшего конкурента фактически раскрыла информацию о назначении Моуринью.

На следующий день «Бенфика» объявила, что «Реал» официально уведомил её о твёрдом намерении выплатить отступные в размере 15 млн евро за их тренера — при условии переизбрания Переса на пост президента.

Победа действующего президента на выборах в воскресенье, где он набрал 65 процентов голосов, открыла путь к завершению всех оставшихся формальностей. Во вторник Моуринью прилетел в Мадрид, а уже в среду вернулся в Португалию. Наконец, в четверг «Реал» официально объявил о его назначении.

Презентация «Особенного» на «Бернабеу» запланирована на 13 июля. Но главное уже произошло: королевский клуб и «Особенный» снова вместе. Теперь впереди их ждёт очень много работы.