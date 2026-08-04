5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Мальорка» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Островитяне» по итогам прошлого сезона вылетели в Сегунду. Команде не хватило одного очка до спасения.
При этом «Мальорка» уступила в 18 матчах из 38. Забила команда 47 мячей при 57 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мальорка» в контрольной встрече одолела «Аль-Иттихад» (4:2).
До того «островитяне» уверенно расправились с «Аль-Фатехом» (3:0). Отлично вписался в игру команды форвард Зито Лувумбу, забивший 3 мяча в двух первых спаррингах.
При этом «Мальорка» серьезно меняется в кадровом плане. Покинул команду ее лидер Ведат Мурики, заменить которого будет чрезвычайно сложно.
Состояние команды: «Мальорка» в новом сезоне твердо намерена вернуться в элитный дивизион. Вот только как пережить потерю Мурики?!
К тому же «Мальорка» симпатично выглядела в двух первых спаррингах. Ну и, конечно же, команда постарается дать бой победителю Лиги чемпионов.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане в минувшем сезоне выступили весьма продуктивно. Команда стала чемпионом Франции и выиграла Лигу чемпионов.
Причем ПСЖ на 6 очков опередил ближайшего преследователя. Да и забила команда Луиса Энрике 74 мяча в чемпионате.
Последние матчи: парижане только начинают серию контрольных матчей. Да и всех лидеров пока собрать не удается.
Из кадровых потерь выделяется уход в «Атлетико» Ли Кан Ина. Зато наверняка грядет качественное кадровое пополнение.
Нынче ПСЖ только набирает обороты. Луис Энрике намерен привезти в Париж третью победу в Лиге чемпионов кряду.
Состояние команды: Парижане в кадровом плане смотрятся выгодно. Вот только в первом спарринге состав команды наверняка будет экспериментальным.
Парижане сильны в любом сочетании. Да и наверняка свой шанс получат перспективные резервисты. Да и вообще, почему бы не стартовать с победы?!
При этом ждут прогресса от Дро Фернандеса. Молодой испанец в прошлом сезоне забил всего один мяч, но явно способен на большее.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ПСЖ дают 2.00, а на «Мальорку» — 3.20; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.10.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.36, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 3.20.
Прогноз: Парижане прекрасно атакуют, к тому же «Мальорке» придется трудно без Мурики.
Ставка: Победа ПСЖ за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Островитяне» по итогам минувшего сезона вылетели в Сегунду
- Парижане выиграли чемпионат Франции и Лигу чемпионов
- «Мальорка» в межсезонье потеряла своего лидера атак Ведата Мурики
- ПСЖ забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
- «Мальорка» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч