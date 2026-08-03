прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.80

4 августа на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Начало встречи — 18:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: после двух туров «Динамо» Махачкала возглавляет таблицу РПЛ с 6 очками.

Последние матчи: во втором туре дагестанский клуб одержал на своём поле волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Первый тайм остался за соперником, но после перерыва «Динамо» Махачкала заиграло лучше и смогло забить благодаря Миро и Глушкову.

Ранее была гостевая победа над «Факелом» со счётом 2:1.

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Не сыграют: травмирован Шумахов (з).

Состояние команды: после победы над «Локомотивом» главный тренер махачкалинского клуба Вадим Евсеев пошутил, что надо сфотографировать и повесить на клубной базе таблицу, где «Динамо» идёт на первом месте. Старт у команды явно задался, а игра пока оставляет позитивное впечатление.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: пока у «Крыльев Советов» два очка после двух туров и место в середине таблицы РПЛ.

Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» смогли уйти от поражения в игре с ЦСКА (1:1). Пропустив в середине первого тайма, самарцы не стушевались, а продолжали играть в свой футбол, в итоге забив на 63‑й минуте после точного удара Витюгова.

До этого самарский клуб на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (0:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: пока дружина Сергея Булатова довольно неплохо начала чемпионат и смогла отобрать очки у московских грандов. Летом в команде произошли минимальные изменения, и фактически остался тот же состав, что и завершал прошлый сезон.

На что ставят в матче Динамо Махачкала — Крылья Советов Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В прошлом сезоне команда обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Динамо» Мх (1:0, 4:0)

Также были матчи в Кубке России на групповом этапе, там «Динамо» выиграло дома (1:0), но проиграло в гостях в серии пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 2,05, на «Крылья Советов» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,45.

Прогноз: это первый кубковый матч сезона, и понятно, что в составах обеих клубов будет масштабная ротация футболистов, чтобы дать шанс резервистам. Обе команды неплохо начали сезон, а отношение к Кубку России у многих тренеров на начальных стадиях второстепенное.

1.80 Тотал больше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рискованный вариант.

5.10 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.10 на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» принесёт прибыль 4100₽, общая выплата — 5100₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 5,10.