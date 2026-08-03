4 августа в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Юнион Сент‑Жиллуаз» — «Будё‑Глимт». Начало встречи — 21:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Юнион Сент‑Жиллуаз»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Юнион Сент‑Жиллуаз» стал вторым в чемпионате Бельгии.

Последние матчи: в Суперкубке Бельгии команда выиграла в серии пенальти у «Брюгге», а основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. Гол в составе «Юниона Сент‑Жиллуаза» на счету Кевина Маккалистера.

Ранее в товарищеских матчах были обыграны «Патро» (4:0) и «Лилль» (2:1).

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Не сыграют: травмирован — Хюртевент (п).

Состояние команды: «Юнион Сент‑Жиллуаз» продолжает возглавлять бельгийский специалист Давид Хуберт. Традиционно команда очень технологична и комплектуется по схеме английского «Брайтона», отыскивая таланты по всему миру. Традиционно команду покинуло несколько ведущих футболистов, в том числе и основной голкипер Схерпьен, перебравшийся в АПЛ.

«Будё‑Глимт»

Турнирное положение: сейчас «Будё‑Глимт» лидирует в таблице чемпионата Норвегии с 38 очками после 16 туров, но впереди «Викинг», у которого на две игры меньше.

Последние матчи: в 16‑м туре «Будё‑Глимт» разгромил на своём поле «Лиллестрём» со счётом 4:0. Игра полностью проходила под их диктовку, а голы забивали Блумберг, Фет, Хауге, и ещё один мяч был забит в результате автогола.

До этого был в гостях разгромлен «Сандефьорд» (3:0) и дома — «Хам‑Кам» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Басси (п), Эвьен (п), Миккельсен (н), Солтнес (п).

Состояние команды: стоит отметить, что «Будё‑Глимт» после возобновления чемпионата выиграл все пять матчей, не пропустив ни одного гола. Недавно команда потеряла свою главную звезду в атаке. Основной бомбардир Каспер Хег был за хорошие деньги продан в шотландский «Селтик».

Статистика для ставок

В 2024 году на групповом этапе Лиги Европы команды сыграли вничью — 0:0.

В пяти последних играх с учётом товарищеских у бельгийского клуба всего одно поражение.

В пяти последних матчах у норвежцев — 15 очков и разница 13:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Юнион Сент‑Жиллуаз» дают 2,10, а на «Будё‑Глимт» — 3,10. Ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

Прогноз: обе команды стараются играть в атакующей манере, и их оборонительные линии гораздо слабее. У хозяев только начинается чемпионат, тогда как норвежский клуб уже набрал отличный ход и пока не терял очков. Даже без ушедшего Хёга там есть кому забивать.

1.87 Обе забьют плюс тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Юнион Сент‑Жиллуаз» — «Будё‑Глимт» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,87.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант — команды примерно одного уровня.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Юнион Сент‑Жиллуаз» — «Будё‑Глимт» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,50.