«Селтик» начнет чемпионат уверенной победой над «Данди», «Велес» и «Ротор» будут думать про оборону

В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Шотландии и Украины, а также встречу в российской Лиге PARI. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.89.

«Велес» — «Ротор»

Футбол. Россия. Лига PARI

«Велес» подходит к предстоящему матчу после крайне неудачного выезда в Красноярск, где команда уступила «Енисею» со счётом 1:4. Москвичи провалили первый тайм, дважды нарушив правила в собственной штрафной площади и позволив сопернику реализовать оба пенальти. После перерыва ситуация не изменилась — хозяева продолжили доминировать и забили ещё два мяча с игры. Единственным положительным моментом для «Велеса» стал гол Захара Тарасенко, который оказался единственным ударом команды в створ ворот за весь матч.

«Ротор», напротив, находится в хорошем игровом тонусе. В предыдущем туре волгоградцы уверенно переиграли на выезде КАМАЗ со счётом 2:0. Практически с первых минут команда контролировала ход встречи, грамотно действовала без мяча и не позволила хозяевам создать большое количество опасных моментов.

На данный момент волгоградцы выглядят более сбалансированным и сыгранным коллективом. Команда уверенно действует как в защите, так и при переходе в атаку, а победа над КАМАЗом должна добавить футболистам уверенности.

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«Велесу» же после крупного поражения необходимо не только исправлять ошибки в обороне, но и значительно прибавлять в созидании. С такой низкой результативностью рассчитывать на успех будет крайне сложно.

Можно ожидать, что хозяева постараются сыграть осторожнее, чтобы избежать повторения сценария прошлого тура, однако именно «Ротор» выглядит командой, способной контролировать ход встречи. Волгоградцы вполне могут вновь воспользоваться ошибками соперника и добиться положительного результата даже на выезде.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.54.

«Шахтёр» — «Кудривка»

Футбол. Чемпионат Украины

«Шахтёр» начинает новый сезон в статусе главного фаворита чемпионата Украины. В прошлом розыгрыше донецкий клуб уверенно завоевал золотые медали, опередив ближайшего преследователя на 12 очков, а летом не только сохранил всех ключевых футболистов, но и усилил глубину состава.

Предсезонная подготовка также оставила приятное впечатление. В пяти контрольных встречах «горняки» одержали две победы и трижды сыграли вничью, при этом в четырёх матчах сохранили свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на две нулевые ничьи подряд, команда выглядела организованно и уверенно контролировала ход большинства встреч. Единственными кадровыми потерями остаются травмированные Дмитрий Ризнык и Эгиналдо, однако глубина состава позволяет безболезненно компенсировать их отсутствие.

У «Кудривки» ситуация совершенно иная. Команда лишь через стыковые матчи сохранила прописку в элитном дивизионе, а летом столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. В результате клуб покинули многие лидеры, включая лучших бомбардиров прошлого сезона, а состав фактически пришлось собирать заново.

С высокой вероятностью «Шахтёр» с первых минут завладеет инициативой и будет регулярно создавать моменты у ворот соперника. Не исключено, что «Кудривка» может начать новый сезон в УПЛ с разгромного поражения.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.57.

«Селтик» — «Данди»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Селтик» начинает новый сезон в статусе действующего чемпиона и обладателя Кубка Шотландии. В прошлом чемпионате команда сумела сохранить титул, хотя борьба получилась напряжённой — судьба золотых медалей решалась в последнем туре, где «кельты» одержали волевую победу над «Хартсом» (3:1). Теперь коллектив Мартина О'Нила намерен вновь подтвердить статус сильнейшей команды страны и успешно выступить в еврокубках.

Подготовка к сезону получилась неоднозначной. В четырёх товарищеских матчах «Селтик» не одержал ни одной победы, уступив лишь «Спортингу» и сыграв вничью с «Шелбурном», «Мидлсбро» и «Миланом». При этом встреча с итальянским грандом показала, что команда постепенно набирает форму и способна демонстрировать качественный футбол. Летом состав не претерпел серьёзных изменений.

«Данди» подходит к старту чемпионата в лучшем игровом тонусе, поскольку уже успел провести четыре официальных матча в Кубке шотландской лиги. Команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. Однако стоит учитывать уровень соперников — большинство из них представляли дивизионы ниже Премьершипа. Кроме того, в прошлом сезоне «Данди» испытывал серьёзные проблемы в гостевых матчах, набрав всего 11 очков на выезде.

История личных встреч также полностью на стороне хозяев. «Селтик» десятилетиями доминирует в противостоянии с «Данди», особенно на своём поле. В последних домашних матчах против этого соперника «кельты» регулярно набирали три очка, а в большинстве случаев забивали не менее двух мячей.

Ставка: Победа «Селтика» с форой (-1,5) гола за 1.61.

3.89 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.89.