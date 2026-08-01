2 августа в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
ПСВ
Турнирное положение: «Крестьяне» минувший сезон провели бесподобно, уверенно выиграв Эредивизию. Отставание от второй позиции составило 19 (!) очков.
При этом ПСВ победил 27 раз в 34 матчах. Забила команда 101 мяч при 45 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. ПСВ в контрольной встрече одолел «Эйндховен» (3:0).
До того команда уступила «Вильярреалу» (1:3). Зато несколько ранее в спаррингах были повержены «Юнион» (7:3) и «Ракув» (3:2).
При этом ПСВ в летнее межсезонье привычно потерял некоторых лидеров. Исмаэль Сайбари перешел в «Баварию».
Состояние команды: ПСВ в новом сезоне твердо намерен преуспеть на всех фронтах. «Крестьяне» сохранили результативного Гуса Тила.
Нет сомнений, что ПСВ будет действовать с позиции силы. К тому же в последнее время «АЗ Алкмаар» для «крестьян» удобный соперник: в двух последних очных поединках команда одолела «сырных фермеров».
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «Сырные фермеры» в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 7-е место в чемпионате, зато добыла Кубок страны.
Причем «АЗ Алкмаар» в финале Кубка Нидерландов расправился с «Неймегеном». На пять забитых мячей соперник ответил всего одним.
Последние матчи: в последнем спарринге «cырные фермеры» сумели переиграть «Олимпиакос» (3:2).
До того команда учинила разгром «Генку» (4:0). А вот скромный «Зюльте-Варегем» обыграть не удалось (1:1).
Нынче «АЗ Алкмаар» только набирает обороты. Две последние победы прибавляют оптимизма перед битвой за Суперкубок.
Состояние команды: «Сырные фермеры» в кадровом плане смотрятся довольно выгодно. На месте и перспективный форвард Мекс Мердинк.
Вот только «сырные фермеры» уже почти четыре года не могут обыграть ПСВ. В двух последних очных поединках команда пропустила от «крестьян» 7 мячей.
При этом «АЗ Алкмаар» летом продал как раз в ПСВ хавбека Свена Мийнанса. В остальном основную обойму сохранить удалось.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ПСВ фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа «АЗ Алкмаара» — в 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.36 и 3.10.
Прогноз: ПCВ уверенно выглядел в летних контрольных поединках, и уж точно постарается начать сезон как можно увереннее.
Ставка: Фора ПСВ -1.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «АЗ Алкмаар» уже без малого 4 года не может обыграть «крестьян»
- ПСВ в среднем забивает 3 гола за матч
- «АЗ Алкмаар» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч
- «Сырные фермеры» в двух последних очных поединках уступили ПСВ
- ПСВ имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей