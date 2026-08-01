прогноз на матч Суперкубка Нидерландов, ставка за 2.35

2 августа в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу сыграют ПСВ и «АЗ Алкмаар». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» минувший сезон провели бесподобно, уверенно выиграв Эредивизию. Отставание от второй позиции составило 19 (!) очков.

При этом ПСВ победил 27 раз в 34 матчах. Забила команда 101 мяч при 45 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. ПСВ в контрольной встрече одолел «Эйндховен» (3:0).

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До того команда уступила «Вильярреалу» (1:3). Зато несколько ранее в спаррингах были повержены «Юнион» (7:3) и «Ракув» (3:2).

При этом ПСВ в летнее межсезонье привычно потерял некоторых лидеров. Исмаэль Сайбари перешел в «Баварию».

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Состояние команды: ПСВ в новом сезоне твердо намерен преуспеть на всех фронтах. «Крестьяне» сохранили результативного Гуса Тила.

Нет сомнений, что ПСВ будет действовать с позиции силы. К тому же в последнее время «АЗ Алкмаар» для «крестьян» удобный соперник: в двух последних очных поединках команда одолела «сырных фермеров».

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «Сырные фермеры» в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 7-е место в чемпионате, зато добыла Кубок страны.

Причем «АЗ Алкмаар» в финале Кубка Нидерландов расправился с «Неймегеном». На пять забитых мячей соперник ответил всего одним.

Последние матчи: в последнем спарринге «cырные фермеры» сумели переиграть «Олимпиакос» (3:2).

До того команда учинила разгром «Генку» (4:0). А вот скромный «Зюльте-Варегем» обыграть не удалось (1:1).

Нынче «АЗ Алкмаар» только набирает обороты. Две последние победы прибавляют оптимизма перед битвой за Суперкубок.

Состояние команды: «Сырные фермеры» в кадровом плане смотрятся довольно выгодно. На месте и перспективный форвард Мекс Мердинк.

Вот только «сырные фермеры» уже почти четыре года не могут обыграть ПСВ. В двух последних очных поединках команда пропустила от «крестьян» 7 мячей.

При этом «АЗ Алкмаар» летом продал как раз в ПСВ хавбека Свена Мийнанса. В остальном основную обойму сохранить удалось.

На что ставят в матче ПСВ — АЗ Алкмаар Букмекерские коэффициенты на матч ПСВ — АЗ Алкмаар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ПСВ фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа «АЗ Алкмаара» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: ПCВ уверенно выглядел в летних контрольных поединках, и уж точно постарается начать сезон как можно увереннее.

2.35 Фора ПСВ -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч ПСВ — «АЗ Алкмаар» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора ПСВ -1.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.63 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч ПСВ — «АЗ Алкмаар» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Обе не забьют за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет