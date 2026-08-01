2 августа в 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы постараются попасть в зону стыков или закрепиться в середине таблицы. Вот только пока команда пребывает на 6-й строчке турнирной таблицы по итогам стартового тура.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела сверхуспешно. Оренбуржцы нанесли поражение «Ростову» со счетом 2:1 на своем поле.

Несколько ранее в рамках летней подготовки команда нанесла поражение московскому ЦСКА (2:0) в товарищеском матче. К тому же в летних спаррингах оренбуржцы один раз проиграли при двух победах.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Оренбуржцы летом сохранили свои главные кадровые активы. И уж точно должен прибавить креативный блок атаки во главе с Богданом Овсянниковым в воротах и опытным нападающим Гедеоном Гузиной.

При этом «Оренбург» традиционно весьма неплохо противостоит петербуржцам на своем искусственном поле. В последнем очном поединке на «Газовике» команда сенсационно победила со счетом 2:1.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы сохранили костяк плюс еще и усилились под задачу защиты чемпионского титула. «Зенит» в стартовом туре набрал три очка. В нем подопечные Сергея Семака забили 5 мячей, не пропустив при этом ни одного в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. Петербуржцы на выезде разгромили «Акрон» (5:0).

До того команда уверенно завоевала Суперкубок страны, одолев в серии пенальти столичный «Спартак» (1:1, 4:2 пен.). А вот чуть ранее она в международном спарринге достойно обыграла «Црвену Звезду» (3:1).

Состояние команды: Питерцы постепенно набирают обороты и не проигрывают уже более 20 матчей подряд. К тому же опытный Александр Соболев и разыгравшийся Максим Глушенков готовы крушить любую оборону.

На что ставят в матче Оренбург — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценивается в 5.20, тогда как победа оппонента — в 8.40.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.70, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.06.

Прогноз: Считаем, что обе команды смогут забить, поэтому поставим на такой результат в матче.

2.02 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Оренбург» — «Зенит» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.02.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на фору «Зенита» в матче.

2.85 Фора «Зенита» (-2) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Оренбург» — «Зенит» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Зенита» в матче (-2) за 2.85.