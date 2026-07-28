Зинедин Зидан ждал эту работу так долго, что она успела стать легендой ещё до первого рабочего дня. 28 июля в штаб-квартире Французской федерации футбола в Париже Зинедина Зидана официально представили главным тренером сборной — на месте, которое 14 лет занимал его бывший капитан и партнёр по золотой команде-1998 Дидье Дешам.

Президент FFF Филипп Диалло вывел «Зизу» к камерам и не скрывал торжественности момента: рядом с ним, по его словам, сидит одна из легенд французского футбола, человек, годами говоривший, что тренировать сборную — его мечта. Контракт подписан на четыре года, до чемпионата мира-2030, к работе Зидан приступит 1 августа.

Сам он был краток и по делу: пять лет без работы, десятки отклонённых предложений от клубов — и всё ради одной-единственной вакансии. «Нет ничего прекраснее сборной Франции», — сказал новый тренер. Дебютирует он уже 25 сентября, в Лиге наций против Турции.

Ниже — кадры с парижской презентации: рукопожатия, первая улыбка в новой роли — то, что французский футбол ждал двадцать лет.

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