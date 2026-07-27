Интерес «Арсенала» к Винисиусу — отличный повод вспомнить самые успешные и самые спорные сделки между «Реалом» и клубами АПЛ. Football365 составил рейтинг всех 24 трансферов — от худшего к лучшему.

За всю историю мадридский «Реал» продал в клубы АПЛ 24 футболиста, и «Арсенал» надеется, что Винисиус Жуниор станет 25-м.

Лондонцы «изучают возможность подписания» Винисиуса и рассчитывают, что бразилец окажется не хуже их предыдущего приобретения из Мадрида. Мы составили рейтинг всех переходов из «Реала» в клубы АПЛ — от худшего к лучшему.

24. Анхель Ди Мария («Манчестер Юнайтед», 2014, £59,7 млн)

Анхель Ди Мария globallookpress.com

«Полный неудачник» — так его однажды назвали в Англии — столкнулся с очевидными и вполне объяснимыми трудностями адаптации после рекордного на тот момент для британского футбола трансфера.

Тяжело пришлось и ему, и его семье: климат, еда и, цитируем, «фарфоровые» женщины. Последней каплей стала попытка ограбления их дома. К тому же играть под гнетом тактических схем Луи ван Гала — сомнительное удовольствие.

«Манчестер Юнайтед» заполучил лучшего игрока финала Лиги чемпионов, а в ответ получил четыре гола за сезон — и уже через год продал Ди Марию с убытком.

23. Альваро Арбелоа («Вест Хэм», 2016, свободный агент)

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Однолетний контракт подарил будущему тренеру «Фулхэма» неожиданный шанс вернуться в Англию в 2016 году — в «Вест Хэм». Ранее Арбелоа уже выступал в АПЛ — в составе «Ливерпуля» он был основным правым защитником, в том числе персонально опекал Лионеля Месси на «Камп Ноу» и участвовал в борьбе за титул, которая в итоге не увенчалась успехом.

В «Вест Хэме» он провел всего четыре матча, причем единственную победу команда с ним одержала над «Аккрингтон Стэнли». Арбелоа подменял Сэма Байрама, а уже в декабре получил травму, завершившую для него сезон. После окончания контракта клуб не стал его продлевать, и защитник вскоре повесил бутсы на гвоздь.

22. Хамес Родригес («Эвертон», 2020, свободный агент)

Хамес Родригес globallookpress.com

Колумбиец переходил в «Эвертон», чтобы вновь работать под руководством Карло Анчелотти. Но уже спустя сезон итальянский специалист вернулся в «Реал», оставив Родригеса в Ливерпуле.

Начало получилось впечатляющим: три гола и три ассиста в первых пяти турах. Затем последовали небольшие травмы, а по мере приближения зимы форма Хамеса постепенно пошла на спад.

Родригес получал около £200 000 в неделю, а сумма его перехода долго оставалась предметом споров: сначала сообщалось о £20 млн, затем — о £12 млн, а позже сделку и вовсе объявили бесплатной. И после этого кто-то еще удивляется финансовым проблемам «Эвертона»?

21. Стив Макманаман («Манчестер Сити», 2003, свободный агент)

Стив Макманаман globallookpress.com

Лето 2003 года выдалось для Стива Макманамана весьма насыщенным. Гольфист Серхио Гарсия рассказывал, что его друг ведет переговоры с «Арсеналом», а «Эвертон» пытался вернуть полузащитника на Мерсисайд.

«Реал», по данным The Times, «нагло предложил» снизить требования по Клоду Макелеле, если «Челси» возьмет на себя зарплату Макманамана — £3 млн в год. Однако наиболее настойчивым оказался «Манчестер Сити» — хотя вскоре болельщики пожалели об этом.

К моменту перехода Макманаману уже исполнился 31 год. Очень быстро за ним закрепилась репутация медленного и подверженного травмам игрока, утратившего ту легкость и яркость, благодаря которым он когда-то оказался на «Сантьяго Бернабеу».

Ситуацию усугубил один из скандалов за пределами поля, который серьезно подорвал его авторитет в роли опытного лидера раздевалки. После ухода Кевина Кигана в марте 2005 года стало ясно, что и время Макманамана в «Сити» подошло к концу.

20. Альваро Мората («Челси», 2017, £60 млн)

Альваро Мората globallookpress.com

16 голов в АПЛ за 47 матчей — это уровень Мусса Сиссоко, Нила Раддока, Жозефа-Дезире Жоба и Джо Аллена. Вот это компания для званого ужина!

Удивительно, но «синим» удалось вернуть почти все деньги, потраченные на трансфер испанца — у них это всегда как-то получается, черт возьми. Тем не менее история с Альваро Моратой стала еще одной неудачной попыткой клуба найти нападающего, способного хотя бы приблизиться по влиянию к Дидье Дрогба.

19. Антонио Нуньес («Ливерпуль», 2004, обмен)

Антонио Нуньес globallookpress.com

На сегодняшний день Антонио Нуньес — величайший Нуньес в истории «Ливерпуля». Он стал своего рода «бонусом» в сделке на £8 млн по переходу Майкла Оуэна в «Реал».

В итоге один из участников той сделки завершил сезон 2004/05 в статусе победителя Лиги чемпионов. А еще Нуньес — единственный игрок «красных», чей единственный гол за клуб был забит в финале кубкового турнира.

18. Серхио Регилон («Тоттенхэм», 2020, £25 млн)

Серхио Регилон globallookpress.com

Поначалу все складывалось идеально. Регилон напомнил болельщикам «Тоттенхэма», как должен выглядеть современный атакующий крайний защитник, и обошелся Жозе Моуринью в смешную сумму — £500 и ногу испанского хамона. Но после того как он вышел в старте в восьми из первых девяти матчей при Антонио Конте, защитник довольно быстро выпал из обоймы.

17. Джонатан Вудгейт («Мидлсбро», 2007, £7 млн)

Джонатан Вудгейт globallookpress.com

Сначала Вудгейт вернулся в родной «Мидлсбро» на правах аренды, а в апреле 2007 года клуб окончательно выкупил защитника за £7 млн.

Неудачный период в «Реале», омраченный травмами и постоянными проблемами со здоровьем, оставил заметный след в карьере центрального защитника. Тем не менее за два сезона на «Риверсайде» он провел 52 матча и помог команде дважды финишировать в середине таблицы. После этого за ним пришел «Тоттенхэм».

16. Фернандо Морьентес («Ливерпуль», 2005, £6,3 млн)

Фернандо Морьентес globallookpress.com

На момент перехода этот трансфер казался по-настоящему знаковым для «Ливерпуля». Стивен Джеррард тогда говорил: «С символической точки зрения очень важно, что мы подписали футболиста, которого весь мир считает игроком высочайшего класса».

Однако ожидания не оправдались. Морьентес забил лишь 12 мячей в 61 матче за «красных». Дополнительным разочарованием стало то, что он не мог помочь команде в легендарном победном розыгрыше Лиги чемпионов 2004/05, поскольку уже был заигран в турнире за «Реал».

15. Робиньо («Манчестер Сити», 2008, £32,5 млн)

Робиньо globallookpress.com

Первый по-настоящему громкий трансфер «Манчестер Сити» после прихода новых владельцев должен был стать символом новой эпохи. Однако Робиньо скорее оказался Денисом Суаресом, чем Луисом Суаресом — громкое имя без соответствующего эффекта.

Хотя статистика в 16 голов за 53 матча выглядит вполне достойно, уже спустя два насыщенных событиями сезона «Сити» избавился от бразильца, выручив менее половины суммы, заплаченной за него при покупке.

14. Кристиан Карембё («Мидлсбро», 2000, £2,1 млн)

Кристиан Карембё globallookpress.com

Всего через 42 дня после того, как он наблюдал со скамейки запасных за победой «Реала» над «Валенсией» в финале Лиги чемпионов, и менее чем через неделю после аналогичной роли в победном для Франции финале чемпионата Европы против Италии, Карембё оказался в «Мидлсбро».

Его английское приключение длилось всего один сезон, за который команда спокойно закрепилась в середине таблицы. Позже чемпион мира 1998 года жестко раскритиковал английский футбол, назвав АПЛ «любительской» и заявив, что здесь «в футбол играют по воздуху».

Такое неуважение к «нашей лиге» Стив Макларен не простил — и продал француза в «Олимпиакос» через несколько месяцев после своего назначения.

13. Мичел Сальгадо («Блэкберн», 2009, свободный агент)

Мичел Сальгадо globallookpress.com

Еще подростком Сальгадо провел месяц в английском Маргейте по программе школьного обмена и с тех пор мечтал однажды вернуться в Англию. Сэм Эллардайс дал ему такой шанс: в тот момент он как раз пытался ненадолго возродить идею «Болтон Галактикос» буквально в получасе езды отсюда — только теперь в «Блэкберне».

Несмотря на возраст — испанцу было уже за 30, — правый защитник два сезона оставался игроком основного состава на «Ивуд Парк». За это время «Блэкберн» занял 10-е и 15-е места в АПЛ.

Однако при Стиве Кине карьера Сальгадо в клубе резко пошла на спад. Тренер прямо признал, что клуб не может позволить себе новый контракт, который автоматически вступил бы в силу, если бы защитник провел определенное количество матчей. Такова была реальность при владельцах Venky’s.

12. Майкл Оуэн («Ньюкасл», 2005, £16 млн)

Майкл Оуэн globallookpress.com

Испанская глава карьеры Оуэна оказалась недолгой. Год он пытался привыкнуть к погоде и еде, а затем махнул рукой и отправился в «Ньюкасл». До покупки Мигеля Альмирона почти пятнадцать лет спустя Оуэн оставался самым дорогим трансфером в истории клуба.

Форвард, возможно, был бы доволен 30 голами в 79 матчах, но он оказался тяжким грузом для зарплатной ведомости, а после вылета клуба в Чемпионшип ушел со скандалом.

Конфликт с исполняющим обязанности главного тренера Аланом Ширером быстро перерос в открытую вражду после обвинений в том, что Оуэн ставил собственные интересы выше интересов команды. Его знаменитая фраза: «Мне не нужно оправдываться перед гребаными фанатами "Ньюкасла"» — пожалуй, объясняет всё.

11. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», 2021, £34 млн)

Рафаэль Варан globallookpress.com

Когда его сравнивали с Беном Уайтом — не буквально, но пренебрежительно — это казалось странным. Но то, что Рафаэль Варан завершил карьеру в 31 год, спустя примерно три сезона после перехода в «Манчестер Юнайтед», лучше всего характеризует его последний большой трансфер.

Когда француз выходил на поле, он, как правило, выглядел надежно и оправдывал свой высокий статус. Главной проблемой стали постоянные травмы: ни в одном из трех сезонов в АПЛ он не смог провести более 24 матчей.

10. Давор Шукер («Арсенал», 1999, £3,5 млн)

Давор Шукер globallookpress.com

Первый в истории трансфер из «Реала» в клуб АПЛ оказался на удивление скромным. Всего годом ранее Давор Шукер выиграл «Золотую бутсу» чемпионата мира, однако после прихода Николя Анелька опустился на четвертое место в иерархии нападающих мадридской команды.

Любопытно, что в «Арсенале» его ждала практически та же роль: он стал четвертым форвардом после Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Нванкво Кану.

Но Шукер давно мечтал играть в Англии — еще с тех пор, как почувствовал атмосферу Евро‑96. Трофеев в Северном Лондоне он не выиграл, зато создал редкий образ «анти‑джокера»: 10 из его 11 голов пришлись на 14 матчей в старте, и лишь один — на 25 выходов со скамейки.

9. Данило («Манчестер Сити», 2017, £26,5 млн)

Данило globallookpress.com

Летом 2017 года «Манчестер Сити» практически полностью обновил линию обороны. Команду покинули Гаэль Клиши, Бакари Санья, Пабло Сабалета и Александар Коларов, а им на смену пришли Кайл Уокер, Бенжамен Менди и Данило.

Бразилец был самым дешевым из троицы новичков и играл роль запасного, но успел выиграть два титула АПЛ, два Кубка лиги и Кубок Англии. Затем Данило продали в «Ювентус» с небольшой прибылью — в сделке, где Жуан Канселу фактически занял его место.

8. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 2022, £70 млн)

Каземиро globallookpress.com

Трансфер Каземиро стал реакцией на настоящую панику после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда» со счетом 0:4. После того матча бразилец передал через своего агента послание руководству клуба: «Я все исправлю». И некоторое время действительно казалось, что он сдержал слово.

Каземиро выиграл с «Юнайтед» Кубок лиги. А потом футбол ушел от него. Потом ненадолго вернулся. А потом он ушел насовсем, прихватив с собой поистине феноменальное умение выигрывать верховые единоборства.

7. Жереми («Челси», 2003, £6,9 млн)

Жереми globallookpress.com

Мне нравится, что Жереми сидит на скамейке запасных. Это скромный футболист, который всегда готов помочь, всегда готов бороться за команду, готов сделать все, что я попрошу. Нужно сыграть справа в защите — сыграет. Нужно выйти правым полузащитником — без проблем. Нужно персонально закрыть соперника — он сделает и это. Жозе Моуринью главный тренер «Челси»

Камерунец выиграл два титула АПЛ и, что куда важнее, завоевал сердце Жозе Моуринью.

6. Иван Кампо («Болтон», 2003, свободный агент)

Иван Кампо globallookpress.com

Пяти лет на «Бернабеу» испанцу хватило с головой. Кампо перебрался в Мадрид летом 1998 года, сразу после победы клуба в Лиге чемпионов, полностью отыграл победный финал турнира против «Валенсии» в 2000 году, а вот в заявку на финал 2002 года против «Байера» уже не попал.

Тот сезон вообще оказался для испанца крайне неудачным: всего пять матчей во всех турнирах. Аренда в «Болтон» стала логичным продолжением карьеры, а затем англичане при первой возможности оформили полноценный трансфер на правах свободного агента.

С Кампо в роли опорного полузащитника «Болтон» не только впервые вышел в еврокубки, но и постепенно избавился от репутации команды, способной играть исключительно в примитивный силовой футбол. Испанец добавил команде техники, спокойствия и культуры паса, доказав, что коллектив Сэма Эллардайса умеет побеждать не только за счет длинных передач и борьбы.

5. Месут Озил («Арсенал», 2013, £42,4 млн)

Месут Озил globallookpress.com

Как бы печально ни завершилась история Озила в «Арсенале» — с фактическим отстранением от команды, исключением из заявок на АПЛ и Лигу Европы, выводом из зарплатной ведомости и последним матчем почти за десять месяцев до ухода, — начало и большая часть его карьеры в Лондоне были великолепны.

Фанаты праздновали его рекордный трансфер в 2013‑м, он помог прервать девятилетнюю засуху трофеев, выиграв три Кубка Англии, ставил рекорды по ассистам в АПЛ, забил тот невероятный гол «Лудогорцу» и принес себя в жертву «процессу». Почти десятилетие, которое не стоит забывать.

4. Матео Ковачич («Челси», 2019, £40 млн)

Матео Ковачич globallookpress.com

Изначальная аренда завершилась победой в финале Лиги Европы над «Арсеналом» в Баку. Первый полноценный сезон закончился тем, что Ковачича признали игроком года в «Челси». Следующая кампания принесла ему четвертую в карьере медаль победителя Лиги чемпионов.

Внимание публики чаще доставалось другим футболистам, но Ковачич был тихой, но мощной силой в центре поля — пока его не перехватил «Манчестер Сити».

3. Рафаэл ван дер Варт («Тоттенхэм», 2010, £8 млн)

Рафаэл ван дер Варт globallookpress.com

Иногда до безумия раздражает, но легко понять, почему Дэниел Леви выработал привычку тянуть трансферы до последнего. Он провернул сделку по ван дер Варту в самый последний момент: «Тоттенхэм» вмешался, когда, по слухам, сорвался переход в «Баварию», и «Реалу» пришлось снизить цену.

Это стало настоящим украшением трансферной кампании клуба перед дебютным сезоном в Лиге чемпионов. Ван дер Варт забил два мяча на пути к историческому выходу «шпор» в четвертьфинал турнира.

Его карьера в Северном Лондоне оказалась недолгой — всего два полноценных сезона, — но невероятно яркой. За 77 матчей голландец записал на свой счет 28 голов и 18 результативных передач.

2. Мартин Эдегор («Арсенал», 2021, £30 млн)

Мартин Эдегор globallookpress.com

Капитан команды, выигравшей АПЛ, едва ли представлял себе такой финал, когда переходил в «Арсенал» в ту же трансферную кампанию, что и Мэтью Райан. Эдегор прошел почти весь тяжелый путь к вершине вместе с Артетой после того, как его январская аренда стала полноценным трансфером.

Его лидерские качества были заметны уже тогда, и он быстро стал креативным стержнем зарождающейся суперсилы. При Артете он занимает четвертое место по числу матчей, третье — по голам и второе — по голевым передачам.

1. Клод Макелеле («Челси», 2003, £16 млн)

Клод Макелеле globallookpress.com

Зинедин Зидан называл Макелеле «двигателем всей команды». Клаудио Раньери видел в нем «батарейку», а для Жозе Моуринью француз был неприкасаемым.

За последние два десятилетия «Челси» потратил сотни миллионов фунтов на новых футболистов, однако ни одно приобретение не оказало столь глубокого влияния на развитие клуба, как трансфер 30-летнего опорного полузащитника из мадридского «Реала».