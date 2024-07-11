Мхитарян, Вальдес, Фалькао и еще 15 худших трансферов «Манчестер Юнайтед» в эпоху Глейзеров

Несмотря на все претензии со стороны болельщиков, глупо отрицать, что Глейзеры вложили невероятные средства, пытаясь вернуть «МЮ» на вершину английского и европейского футбола. С тех пор, как они стали владельцами легендарного клуба, «Юнайтед» потратили на новых игроков более двух миллиардов фунтов.

До тех пор, пока команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон, она регулярно выигрывала трофеи даже при Глейзерах. Однако всё изменилось с уходом легендарного тренера. Глядя на «МЮ», можно с уверенностью сказать, что деньги не всегда гарантируют успех.

Андерсон

«МЮ» приобрел Андерсона летом 2007 года за 26 миллионов фунтов. Это был один из худших трансферов, который лично одобрил сам Фергюсон.

Приобрести бразильца Фергюсону посоветовал его брат Мартин, который был уверенно, что Андерсон «лучше, чем Уэйн Руни».

В первом сезоне Андерсон действительно неплохо проявил себя — помог «красным дьяволам» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.

Андерсон globallookpress.com

Однако потом начались проблемы с физической подготовкой, из-за чего Андерсон потерял место в основном составе, проиграв конкуренцию Полу Сколзу и Майклу Каррику.

Андерсон оставался на контракте в «МЮ» до 2015 года. Позже один из тренеров команды Мик Клегг объяснил, почему бразилец не смог закрепиться в составе: «Андерсон ничего не делал для того, чтобы поддерживать форму. Он просто решил не работать, поэтому к нему сложно испытывать симпатию. Он был типичным тусовщиком».

Генрих Мхитарян

В июле 2016-го «МЮ» выкупил Мхитаряна у дортмундской «Боруссии» за 26 миллионов фунтов. Следующие два года получились максимально напряженными для армянского футболиста, несмотря на то, что в первом сезоне он помог команде выиграть Лигу Европы.

Генрих Мхитарян globallookpress.com

Но в то же время у него была репутация игрока, который «растворялся» в больших матчах. Именно по этой причине Жозе Моуринью в какой-то момент перестал доверять Генриху.

В итоге «МЮ» отпустил Мхитаряна в «Арсенал» в рамках сделки по Алексису Санчесу, который переехал на «Олд Траффорд».

В лондонском клубе тоже всё было не так гладко, как хотелось бы, но, как ни странно, позже Мхитарян сумел проявить себя в «Роме», а сейчас он один из ключевых игроков миланского «Интера».

Оуэн Харгривз

«МЮ» в 2007 году потратил 17 миллионов фунтов, чтобы забрать Харгривза из «Баварии», несмотря на то, что он пропустил большую часть сезона перед переездом в Англию.

Дебютный сезон в составе «МЮ» Оуэн действительно провел на высоком уровне. «Красные дьяволы» стали чемпионами АПЛ и выиграли кубок Лиги чемпионов.

Оуэн Харгривз globallookpress.com

Но после московского финала ЛЧ Харгривз провел за «МЮ» всего лишь пять матчей. Тело талантливого полузащитника перестало справляться с нагрузками. В 2011 году, после двух операций на колене, он покинул команду Алекса Фергюсона.

Примечательно, что Харгривз после этого перешел в «Манчестер Сити», за который в итоге провел в АПЛ лишь один матч. Завершил карьеру в 31 год.

В своей второй биографии Фергюсон навал Харгривза своим худшим трансфером: «Он имел определенную ценность, но всё это было потеряно из-за того, что у него не было возможности играть из-за травм».

Габриэль Обертан

После трех не самых успешных сезонов в «Бордо» в июле 2009-го Обертан получил предложение, о котором не мог даже мечтать, — его позвали в «МЮ». Английский клуб выкупил француза за три миллиона фунтов. Больше всех этот трансфер удивил Лорана Блана, который в то время возглавлял «Бордо».

Габриэль Обертан globallookpress.com

«Габриэлю необходимо преодолеть некоторые проблемы, в том числе психологические, чтобы продемонстрировать свою истинную ценность», — отметил Блан.

Но Обертан не прислушался к своему бывшему тренеру. За два года в «МЮ» он провел 28 матчей и забил один гол.

Обертану, конечно же, не удалось стать достойной заменой для Криштиану Роналду, который летом 2009-го перешел в мадридский «Реал». В 2011-м он стал игроком «Ньюкасла».

Гарри Магуайр

Магуайр — самый дорогой защитник в мире, у которого существенно сократилось игровое время с тех пор, как в 2022 году пост главного тренера «МЮ» занял Эрик тен Хаг. В первом сезоне под руководством нидерландца Гарри принял участие лишь в восьми матчах АПЛ, проиграв конкуренцию Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану.

Гарри Магуайр globallookpress.com

В сезоне-2023/2024 Магуайр вернулся в стартовый состав, однако по-прежнему есть сомнения, что вместе с ним «МЮ» сможет вернуться себе былую славу.

Магуайр стал капитаном «МЮ» всего лишь через полгода после перехода из «Лестера» летом 2019-го. «Красным дьяволам» этот трансфер обошелся в 80 миллионов фунтов.

Однако он явно не подходил на эту роль. Совсем неудивительно, что летом 2023-го тен Хаг забрал у Гарри капитанскую повязку. Рекордная сумма трансфера сделала его легкой мишенью для критиков. Болельщики «уничтожали» его в соцсетях после любой ошибки.

Благодаря своему характеру и работоспособности Магуайр все-таки добился доверия со стороны тен Хага, но вряд ли он когда-либо станет элитным защитником. Более того, его присутствие в составе лишний раз подчеркивает огромную пропасть между «красными дьяволами» и лучшими клубами АПЛ.

Виктор Вальдес

Легендарный вратарь «Барселоны» оказался в расположении «МЮ» в октябре 2014 года.

Несколько месяцев Вальдес восстанавливался после травмы колена, которая помешала ему перейти в «Монако», а в январе 2015-го он подписал с «красными дьяволами» 18-месячный контракт.

Виктор Вальдес и Луи ван Гал globallookpress.com

Вальдес в итоге провел за «МЮ» всего лишь два матча. В январе 2016-го он оказался в «Мидлсбро».

За полгода до этого у Вальдеса случился конфликт с Луи ван Галом, в результате чего он оказался вне состава команды на новый сезон.

«Он для меня как отец. Я не хочу вспоминать последние шесть месяцев. Для меня он по-прежнему остается топ-тренером. Мы до сих пор друзья, между нами нет никаких проблем», — сказал Вальдес про ван Гала после своего ухода из «МЮ».

Морган Шнедерлен

Шнедерлен привлек внимание целого ряда топ-клубов своей игрой за «Саутгемптон». В июле 2015-го «МЮ» заплатил за него 30 миллионов фунтов.

В дебютном сезоне Шнедерлен провел за «МЮ» 38 матчей во всех турнирах, а команда стала победителем Кубка Англии.

После увольнения Луи ван Гала и назначения Жозе Моуринью француз окончательно потерял место в основном составе. В самом начале сезона «МЮ» отпустил его в «Эвертон» в обмен на 20 миллионов фунтов.

Бебе

Летом 2010-го «МЮ» приобрел на тот момент никому неизвестного Бебе у португальской «Витории Гимарайнш» за семь миллионов фунтов. О нем ничего не знали не только болельщики, но и Алекс Фергюсон.

«Я знаю, что мадридский "Реал" и "Бенфика" тоже хотели приобрести Бебе, но у них были сомнения, они явно колебались. Это было одно из тех решений, которые нужно было принимать быстро.

Бебе globallookpress.com

Иногда нужно действовать инстинктивно, а иногда нужно также доверять своим сотрудникам. Мы очень высоко оцениваем компетентность нашего скаутского отдела. Наш представитель в Португалии был непреклонен, мы должны были принять решение», — рассказывал позже Фергюсон.

В своем первом сезоне Бебе провел за «МЮ» лишь семь матчей. Позже он играл на правах аренды за «Бешикташ», «Риу Аве» и «Пасуш де Феррейра». В 2014 году вингер перешел в «Бенфику».

«У меня был контракт, в котором был пункт, согласно которому я могу перейти в другой клуб за девять миллионов евро. Всего лишь через несколько дней пришло предложение из Манчестера. Поначалу я думал, что это шутка», — сказал Бебе в интервью испанскому изданию Marca. Справедливо сказать, что этот трансфер стал настоящей катастрофой для «МЮ».

Вильфрид Заа

Заа не оправдал ожиданий, связанных с его переходом в «МЮ» из «Кристал Пэлас» за 15 миллионов фунтов в 2013 году. Инициатором подписания 20-летнего вингера был Фергюсон, который несколько лет внимательно следил за его игрой.

Вильфрид Заа globallookpress.com

Но в тот момент, когда Заа переехал на «Олд Траффорд», Фергюсона уже не было в команде. Преемник легендарного тренена Дэвид Мойес явно не рассчитывал на ивуарийца.

Заа провел лишь 167 минут в качестве игрока «МЮ». Луи ван Гал тоже не обращал на него внимания. В итоге в 2015-м Вильфрид вернулся в «Пэлас».

Слухи в СМИ о его образе жизни тоже повлияли на его карьеру в «МЮ». «Я столько всего пережил в "Юнайтед". Ходили слухи, что причина, по которой я не играл, заключалась в том, что я спал с дочерью Мойеса. Никто даже не пытался прояснить эту ситуацию. В "Юнайтед" у меня не было проблем с деньгами, но я был ужасно подавлен», — рассказал Заа в интервью The Sun в 2018 году.

Радамель Фалькао

Фалькао перешел в «МЮ» летом 2014 года на правах аренды. Сезоном ранее он забил 11 мячей в 20 матчах за «Монако» в Лиге 1. В английском клубе были уверены, что этот трансфер принесет им успех.

Радамель Фалькао globallookpress.com

У Фалькао была репутация одного из самых опасных нападающих в то время, когда он выступал за «Порту» и «Атлетико». Но в «Монако» он впервые получил серьезную травму, из-за которой действовал уже не так остро, как раньше. Несмотря на столь тревожные сигналы, «МЮ» все равно не побоялся инвестировать в эту сделку 16 миллионов фунтов. Вскоре стало ясно, что это была огромная ошибка.

Фалькао забил всего лишь четыре гола в 29 матчах за «МЮ». Позже колумбиец провел еще один неудачный сезон в АПЛ, но уже в составе «Челси».

Мемфис Депай

С тех пор, как Роналду в 2009-м уехал в Мадрид, «МЮ» совсем не везло с футболистами, которые играли под седьмым номером.

Когда Депаю был 21 год, казалось, что у него есть потенциал, чтобы пойти по стопам португальца. В сезоне-2014/2015 он забил 22 гола за ПСВ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

Мемфис Депай globallookpress.com

«Красные дьяволы» были настолько впечатлены, что поспешили заплатить за Мемфиса 31 миллион фунтов. Но очень быстро стало ясно, что ему будет тяжело заиграть в АПЛ.

В январе 2017-го Депай перешел в «Лион». В 53 матчах за «МЮ» он забил лишь семь мячей.

Позже Моуринью объяснил, почему Депай так и не смог заиграть в «МЮ»: «Уэйн Руни как-то рассказывал, что Мемфис приехал на один из матчей резервной команды на "Роллс-Ройсе" и в ковбойской шляпе. Есть просто фантастические игроки, которые слегка теряют самообладание, ведут себя как подростки...Именно это произошло с Депаем».

Донни ван де Бек

Никто так и не понял, зачем «МЮ» в сентябре 2020-го выкупил ван де Бека у «Аякса» за 40 миллионов фунтов. В тот момент у «красных дьяволов» не было проблем с выбором игроков на этой позиции. В связи с этим Оле-Гуннар Сульшер сразу показал, что он не был заинтересован в подписании нидерландца.

Донни ван де Бек globallookpress.com

Ван де Бек надеялся, что у него появится шанс заиграть в «МЮ» после назначения Эрика тен Хага, под руководством которого он был одним из лучших в «Аяксе». Однако ему так и не удалось вернуть свою оптимальную форму.

Вторую половину минувшего сезона Донни провел на правах аренды в немецком «Айнтрахте». Но и здесь он тоже вообще ничего не показал.

Поговаривают, что теперь ван де Бек близок к переходу в «Жирону». Больше всего шокирует информация о том, что испанский клуб заплатит «МЮ» меньше миллиона фунтов.

Джейдон Санчо

«МЮ» пришлось потратить немало сил и временем, прежде чем они все-таки договорилис с дортмундской «Боруссией» о трансфере Санчо за 72 миллиона фунтов.

Очевидно, что игра не стоила свеч: Джейдон провел за «красных дьяволов» 82 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Санчо больше напоминал тень непредсказуемого игрока, который был звездой чемпионата Германии. Дошло до того, что в январе 2024-го «МЮ» отправил его обратно в Дортмунд, правда, пока только на правах аренды.

В начале прошлого сезона тен Хаг отстранил Санчо от первой команды. На это повлияли сразу несколько факторов: плохая физическая форма игрока и его высказывания в социальных сетях. Свой последний на данный момент матч за «МЮ» он провел в сентябре 2023-го.

Самое интересное в этой истории заключается в том, что Санчо отказался извиняться перед тен Хагом, а тем более публично. Это фактически поставило крест на его карьере в «МЮ». Но дело не только в эмоциях — кажется, он просто не готов быть частью столь большого клуба, в том числе из-за несоответствия требованиям АПЛ.

Поль Погба

Погба впервые обратил на себя внимание во время выступлений за молодежную команду «МЮ». Ни у кого не было сомнений, что он станет звездой. Однако в 2012-м Поль покинул Манчестер и стал игроком «Ювентуса».

Поль Погба globallookpress.com

К такому шагу француза подтолкнул его бывший агент Мино Райола. «Такой контракт не подпишет даже моя собака», — заявил Райола, отвечая на вопрос, почему Погба отказался продлевать соглашение с «МЮ».

В английском клубе явно просчитались: в течение следующих четырех сезонов Поль зарекомендовал себя в качестве одного из лучших полузащитников Европы.

В 2016 году, окончательно признав свою ошибку, «МЮ» выкупил Погба у «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов (114 миллионов долларов).

Погба провел за «красных дьяволов» более 200 матчей и доказал, что способен делать разницу в больших матчах благодаря, в первую очередь, своему футбольному интеллекту.

Однако была одна существенная проблема — у него никогда не было желания стабильно демонстрировать свой лучший футбол. Кроме того, ему постоянно мешали травмы. За шесть лет в «МЮ» Погба выиграл только два трофея — Лигу Европы и Кубок лиги.

Болельщики были недовольны отношением француза задолго до его ухода летом 2022 года.

Вскоре после возвращения в «Ювентус» Погба заявил следующее: «Я снова здесь, потому что именно этот клуб помог мне проявить себя. В Манчестере у меня не было такого отношения со стороны болельщиков и клуба».

Ромелу Лукаку

Лукаку действительно создавал впечатление надежного игрока, когда в 2017 году «МЮ» выкупил его у «Эвертона» за 75 миллионов фунтов. Перед этим он провел несколько впечатляющих сезонов на «Гудисон Парк», забив только в рамках АПЛ 68 мячей, в том числе 25 в своей заключительной кампании перед переездом в Манчестер. На «Олд Траффорд» он должен был стать важной частью в не самых хитрых тактических построениях «МЮ».

Ромелу Лукаку globallookpress.com

В своем первом сезоне Лукаку забил 28 мячей во всех турнирах. Правда, «МЮ» не выиграл ни одного трофея. При этом Ромелу слабо провел матчи против главных конкурентов. В сезоне-2018/2019 бельгиец откровенно разочаровал своей игрой. Тогда же команду покинул Моуринью.

«Когда Жозе подписал Лукаку, я сразу сказал ему, что с Ромелу надо быть осторожным, потому что он большой ребенок», — рассказывал позже бывший футбольный директор «Эвертона» Стив Уолш.

Анхель Ди Мария

Ди Мария стал игроком «МЮ» летом 2014-го, вскоре после победы мадридского «Реала» над «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. К сожалению, аргентинец так и не смог (или не успел) подтвердить, что английский клуб не зря заплатил за него 60 миллионов фунтов.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Анхель порой демонстрировал действительно высочайший уровень, но ему было очень тесно в жесткой системе Луи ван Гала. К тому же, его семье явно не нравилось жить в Манчестере.

«МЮ» в итоге удалось вернуть большую часть средств, потраченных на приобретение Ди Марии. Всего лишь через сезон он отправился в «Пари Сен-Жермен».

Позже Анхель честно признался, что он явно не подходил под игровой стиль «МЮ»: «У меня были не самые лучшие отношения с тренером, поэтому решение продолжить карьеру в "ПСЖ" было максимально правильным. К том же, жизнь в Англии была не самой простой. Думаю, многие южноамериканцы поймут меня».

Алексис Санчес

«МЮ» подготовил максимально опрометчивое видео для презентации Санчеса: вингер сыграл на «рояле» «Glory, Glory Man United».

Алексис Санчес globallookpress.com

Алексис был настоящей звездой в «Арсенале», но незадолго до перехода в «МЮ» его игра вызывала массу вопросов. Опасения болельщиков «красных дьяволов» оказались ненапрасными.

За полтора года в «МЮ» Санчес забил всего лишь три мяча. На фоне его результативности медиа и фанаты постоянно напоминали о том, что чилиец получает 14 миллионов фунтов в год.

Бывшая звезда «Барселоны» играл чересчур невнятно, и близко не демонстрируя того, за что его полюбили болельщики «Арсенала».

«Я думаю, что на любой работе, когда ты несчастлив, не так-то легко проявить себя на любом уровне. Но реальность такова, что я всегда чувствовал, что Алексису некомфортно в Манчестере», — сказал Моуринью в интервью The Telegraph после ухода из «МЮ» в 2019 году.

О проблемах Санчеса высказывался и его бывший тренер в «Арсенале» Арсен Венгер: «Я считаю, что он потерял уверенность. Его сила заключается в том, чтобы брать инициативу на себя, идти в обводку. Как правило, такие игроки наиболее уязвимы, когда они теряют уверенность».

Перед началом сезона-2019/2020 Санчес перешел в «Интер» на правах аренды. Еще через год миланский клуб выкупил у «МЮ» права на чилийского вингера.

Антони

Тен Хаг совершил немало ошибок после своего назначения в «МЮ», но эта уверенно занимает первое место.

Нидерландский специалист был уверен, что Антони идеально впишется в игру команды. Перед этим бразилец в течение двух лет успешно выступал под его руководством в «Аяксе». Но переход из чемпионата Нидерландов в АПЛ стал для него самым настоящим испытаним.

Антони globallookpress.com

В своем дебютном сезона в «МЮ» Антони забил восемь мячей, а в следующем — всего лишь три. Многие отмечают его предсказуемость, а также медлительность. Кроме того, он склонен играть с опущенной головой и очень часто допускает ошибки в заключительной трети.

Защитники почти любой команды без проблем останавливают Антони и отбирают у него мяч. Он стал одной из причин слабой игры «МЮ» в атаке.

Очевидно, что Антони не соответствует стандартам «МЮ». Летом клуб наверняка постарается найти для него новую команду.

И да, «МЮ» заплатил за Антони больше 100 миллионов долларов. Деньги выброшены просто на ветер!