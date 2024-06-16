Парадокс Рангника. Провалившийся в «МЮ» тренер превратил Австрию в «темных лошадок» Евро-2024

22 мая 2022 года Ральф Рангник присутствовал на своей последней послематчевой пресс-конференции в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед». Залы для пресс-конференций «Юнайтед» обычно переполнены до отказа, но на этот раз свободных мест оказалось предостаточно.

В тот последний день, как и много раз в последние годы, «красные дьяволы» просто не были в центре внимания прессы. Самая большая интрига, с которой они столкнулись, заключалась в потенциальном попадании в Лигу конференций УЕФА в следующем сезоне. Напряженная борьба за титул между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в Премьер-лиге, а также борьба «Арсенала» и «Тоттенхэма» за попадание в топ-4 и борьба за выживание разворачивались где-то в другом месте.

Отсутствие интереса было настолько большим, что воцарилась зловещая тишина, когда пресс-атташе предложил задавать вопросы после победы «Кристал Пэласа» со счетом 1:0, и вскоре тот же сотрудник был вынужден попросить тишины, поскольку пара технических специалистов громко переговаривались, устанавливая камеру, чтобы запечатлеть последнюю в сезоне пресс-конференцию босса «орлов» Патрика Виейра.

Когда ему наконец разрешили говорить, Рангник выражал свои мысли красноречиво и откровенно, как он всегда делал во время своего пребывания на «Олд Траффорд». Он затронул самые разные темы: от роли Бруну Фернандеша в победном голе «Пэлас», скорого ухода Эдинсона Кавани и того, на каких игроков «Юнайтед» следует ориентироваться в летнее трансферное окно.

И на этом он ушел, поблагодарив присутствовавших представителей СМИ. В то время Рангнику была предложена дальнейшая должность консультанта на «Олд Траффорд» после назначения Эрика тен Хага постоянным преемником Уле-Гуннара Сульшера, и эту работу он должен был совмещать со своими новыми обязанностями в качестве главного тренера сборной Австрии.

Ральф Рангник globallookpress.com

Однако всего семь дней спустя его окончательный уход был подтвержден в коротком заявлении, размещенном на сайте клуба. «Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия на посту временного тренера в течение последних шести месяцев», — говорилось в сообщении.

«По обоюдному согласию, Ральф теперь сосредоточится исключительно на своей новой роли тренера национальной сборной Австрии и, следовательно, не будет занимать должность консультанта на "Олд Траффорд". Мы хотели бы пожелать Ральфу удачи в этой следующей главе его карьеры».

Неудачное пребывание на «Олд Траффорд»

Вспоминая его пребывание у руля «Юнайтед» несколько лет спустя, мнения по поводу Рангника по-прежнему разделяются. Для некоторых он является вещей Кассандрой, правильно определив проблемы клуба и не побоявшись сообщить начальству о всех недостатках. Для других это было катастрофическое назначение, человек, чья тактическая некомпетентность привела к провалу сезона «Юнайтед», хотя его можно было спасти. Истина, скорее всего, лежит где-то посередине.

На протяжении всего своего пребывания в клубе Рангник часто публично подчеркивал проблемы, которые INEOS, похоже, решает на начальных этапах своего владения клубом. На своей первой пресс-конференции он раскритиковал карусель тренеров после ухода сэра Алекса Фергюсона и подчеркнул необходимость создания «Единой ДНК».

Затем, ближе к концу своего пребывания в должности, возможно, увидев истинный масштаб проблем, он постоянно повторял это послание, в частности, рекомендуя клубу сделать операцию на «открытом сердце» в апреле 2022 года.

«Вам даже не нужны очки, чтобы увидеть и проанализировать, в чем заключаются проблемы», — сказал он. «Теперь речь идет о том, как мы их будем решать? Недостаточно делать какие-то мелкие косметические поправки. В медицине вы бы сказали, что это операция на открытом сердце. Если это произойдет, и все поняли, что это должно произойти и если люди хотят работать над этим совместно, это имеет смысл, и я считаю, что не потребуется два или три года, чтобы изменить ситуацию».

Ральф Рангник после матча с «Кристал Пэлас» globallookpress.com

Это предупреждение пугающе похоже на комментарии сэра Джима Рэтклиффа в феврале этого года. «Настроить правильную организацию и окружающую среду, добиться правильной игры на поле и выигрывать футбольные матчи — задача, требующая двух-трех сезонов», — сказал он. «Это предполагает правильность построения организационной структуры. За последние 11 лет у "Манчестер Юнайтед" было много тренеров, и никто не добился больших успехов в этой среде. Это говорит мне о том, что с этой средой что-то не так».

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INEOS также поддержала эти заявления, быстро меняя клуб,в частности пригласив Омара Берраду в качестве исполнительного директора, Джейсона Уилкокса в качестве технического директора и — в ближайшее время — Дэна Эшворта в качестве спортивного директора.

Легкая работа?

Все это говорит о том, что Рангник, похоже, преуспел в своей работе в качестве своего рода специалиста по устранению неполадок в футболе. Но его недоброжелатели могут сказать, что он вряд ли заслуживал за это свой значительной зарплаты. Если бы клуб хотел, чтобы кто-то указал на них пальцем и крикнул: «Манчестер Юнайтед выглядит не очень, им нужно больше походить на "Манчестер Сити" и Ливерпуль», они просто могли бы включить телевизор или коротенько пролистать посты в социальных сетях.

Другая роль Рангника заключалась в том, чтобы оказывать положительное влияние на поле. Сульшер был уволен после поражения от «Уотфорда» со счетом 1:4. К тому времени «Юнайтед» шел восьмым, отставая на шесть очков от первой четверки, и выбыл из Кубка лиги после сентябрьского поражения от «Вест Хэма», но успешно выходили из группы Лиги чемпионов.

К тому времени, как Рангник завершил свою работу, они вылетели из еврокубков в 1/8 финала, уступив довольно неважному «Атлетико Мадрид», вылетели из Кубка Англии проиграв «Мидлсбро» из второго дивизиона и поднялись всего на две строчки вверх в таблице — правда, еле-еле и с большим трудом.

Возможно, самым разочаровывающим является то, что Рангник, пришедший с репутацией любителя энергичного и прессингового футбола, добился очень незначительного прогресса в реализации той ДНК, о которой он постоянно упоминал.

Рангник и Криштиану Роналду globallookpress.com

Болтаясь между разными подходами, «Юнайтед» был далек от сплоченности, и его часто выручал индивидуальный талант Криштиану Роналду, который позже назовет своего босса «даже не тренером».

Таким образом, хотя откровенные интервью Рангника были воодушевляющими для болельщиков, ему не удалось убедить в своей способности тренировать на высшем уровне во время его пребывания в Премьер-лиге. Однако это не остановило энтузиазм болельщиков сборной Австрии, когда его представили в качестве нового тренера. И, что удивительно, эта шумиха оказалась оправданной.

Перевернул ситуацию

Когда на тренерский мостик пришел Рангник, общественное мнение по отношению к сборной Австрии уже какое-то время было на самом низком уровне. Им только что не удалось пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года, посещаемость упала, а футбол, в который играли под руководством Франко Фоды, был довольно скучным.

Возможно, осознавая этот факт, Рангник приложил усилия, чтобы привлечь общественность на свою сторону, переехав в Австрию и приветливо выступив на своей первой пресс-конференции. Однако самым большим фактором изменения настроений по поводу мужской команды стали изменения, произошедшие на поле.

Рангник в матче с Бельгией globallookpress.com

После неуверенного старта в сложной группе Лиги наций, методы Рангника начали приносить плоды в ноябре 2022 года. Во время международного перерыва Австрия одержала обнадеживающую победу над Италией, что послужило платформой для их впечатляющей отборочной кампании Евро-2024. Они легко прошли через группу G, финишировав всего на одно очко позади занявшей первое место Бельгии — единственной команды, которой они проиграли за весь отборочный цикл.

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А после того, как их квалификация была завершена, они в своей игре прибавили в атаке, выиграв три из четырех последующих товарищеских матчей, одержав победы над Германией, Турцией и Сербией.

Пересмотр тактики

Возможно, что было даже более привлекательным, чем сами результаты, так это пересмотр Рангником стиля игры сборной Австрии. Рангника считают пионером контрпрессинга и этот скоростной и энергичный подход присутствовал в игре команды с самого начала его работы. Обычно играя по схеме 4-2-3-1, Рангник также настаивает на вертикальных передачах и быстрых переходах — и совершенно очевидно, что его команда хорошо научилась это делать.

Выступая после второй игры Рангника на посту главного тренера, примечательной ничьей с Францией, капитан Давид Алаба сказал: «Это просто показывает, что, возможно, нам надоело играть в определенный вид футбола, в который мы играли в предыдущие годы».

То, что Рангнику удалось реализовать свой стиль, который требует от игроков выполнять сложные инструкции и носиться до изнеможения, несмотря на то, что у него было мало времени на то, чтобы наладить контакт со своей командой, заслуживает серьезных похвал.

В 2024 году в любой работе в сборной присутствует политический элемент, и Рангник превосходно справился в этой области. В марте он исключил трех игроков из своей команды после того, как они были замечены в гомофобных выкриках после победы «Рапида Вена» в февральском дерби с соседями из «Аустрии».

Рангник в матче с Германией globallookpress.com

На фоне подъема крайне правых сил в Австрии и Германии в последние несколько лет Рангник заявил: «Если история обеих стран и научила нас чему-то, так это опасности, исходящей от правого экстремизма и фашизма».

Рангник также настаивал на том, что национальная сборная должна сыграть свою роль в противостоянии этим злонамеренным силам. «Мы не можем позволить, чтобы все продолжалось так. Я не хочу, чтобы наши внуки страдали. Мы, как национальная команда, также должны отстаивать правильные ценности».

Интерес «Баварии»

Мюнхенская «Бавария», безусловно, была впечатлена его работой, как на поле, так и за его пределами, поскольку гиганты Бундеслиги обратились к нему в апреле. Он не был первым и последним, кто привлек внимание мюнхенцев во время их хаотичных поисков тренера, граничащих с пародией, к тому времени, когда Венсан Компани получил должность преемника Томаса Тухеля.

Рангник, казалось, был ближе к заключению контракта с «Баварией», чем большинство других претендентов, но в конце концов он также отказался от мюнхенского клуба, хотя и с некоторой неохотой.

«Бавария» интересовалась Рангником globallookpress.com

«Я всем сердцем являюсь тренером сборной Австрии», — сказал Рангник в конце саги. «Эта задача приносит мне много радости, и я полон решимости продолжать путь, который мы начали. Я хочу четко подчеркнуть, что это не отказ от "Баварии", а, скорее, решение в пользу моей команды и наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на Евро. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти там далеко».

Все футбольные трансферы

Если сборной Австрии не удастся произвести впечатление на турнире в Германии, Рангник может в конечном итоге пожалеть о своем решении. Но это огромный стимул для национальной команды и гарантия того, что они приедут на турнир без тени неуверенности и сомнений.

Сможет ли Австрия изменить ситуацию?

Но как далеко может реально пройти Австрия? Сам Рангник лучится уверенностью: «Когда мы готовы, то нас очень сложно победить. Мы способны конкурировать с кем угодно на самом высоком уровне. Мы видели это в прошлом году в товарищеских матчах с Германией и Италией, а также во время отборочных матчей Евро против Швеции. Даже против Бельгии мы были готовы переломить результат в нашу пользу во второй игре».

Что работает против Рангника, так это травмы. Алаба, лучший в современности игрок сборной Австрии, пропустит Евро-2024 из-за травмы, хотя он все еще путешествует с командой, чтобы поддержать тренерский штаб. Он не единственный важный игрок, которого не досчитались. Ключевой полузащитник Ксавер Шлагер отсутствует, а также не будет играть его тезка и основной вратарь Александр.

Есть еще пара звездных имен: Конрад Лаймер, который провел успешный сезон за «Баварию», и вице-капитан Марсель Забитцер, вернувшийся к своей лучшей форме в дортмундской «Боруссии». Однако есть опасения по поводу линии атаки: вероятный нападающий Михаэль Грегорич забил за «Фрайбург» всего 12 раз в этой кампании. По крайней мере Марко Арнаутович еще в строю и, возможно, сможет сотворить немного волшебства.

Давид Алаба и Рангник globallookpress.com

Их группа тоже выглядит довольно сложной. Франция является фаворитом на победу во всем турнире, хотя Нидерланды можно побеждать, а Польша обычно плохо играет на международных турнирах. Но даже если они не полностью реализуют свой потенциал в Германии, под руководством Рангника Австрия выглядит хорошо подготовленной к тому, чтобы стать значимым игроком на следующем чемпионате мира.

Это поразительный поворот для немца, учитывая, как к нему относились, когда он покинул «Олд Траффорд».