Бинго Евро-2024: кризис в топ-сборной, нервяк из-за травмы звезды и неизбежная истерика Роналду

Во многих отношениях это одна из самых приятных частей летних турниров: тот факт, что есть моменты, которые происходят каждые пару лет, моменты и происшествия, которые мы видим каждый раз, когда проходят эти грандиозные футбольные слеты.

Так что заполняйте свои карточки бинго и вычеркивайте все следующие события по мере того, как они будут происходить…

В топ-сборной случился кризис/бунт/вражда внутри команды

Это хороший вариант, потому что может принимать разные формы.

Это может быть простой крах некогда великой футбольной империи, такой как Германия в 2018 году или Испания в 2014 году. Это может быть ссора/раскол между игроками или фракциями внутри команды, как в сборной Нидерландов на Евро-96.

Сборная Германии на ЧМ-2018 globallookpress.com

Или же это может быть, публичный и постыдный мятеж, когда все разваливается, все в конечном итоге обвиняют друг друга, и взаимные обвинения длятся годами, как в сборной Франции в 2010 году.

Календарь и таблица Евро-2024

Какой бы ни была его форма, есть что-то несомненно забавное в том, что одна из больших команд слетает с катушек, так что это то, что нужно ждать с нетерпением.

Боязнь болезней

Нет ничего, что пугало бы фанатов больше, чем слухи о какой-то болезни, накрывшей тренировочный лагерь.

На этот раз это была Франция, которая была ПОРАЖЕНА ВИРУСОМ ГРИППА перед своей первой игрой, что привело к появлению фотографий с изображениями якобы заболевших игроков, лежащих на носилках и слабо махающих руками проходящей мимо медсестре.

Сборная Франции на Евро-2024 globallookpress.com

Возможно, это как-то связано со словом «вирус», которое, как нас научили фильмы, означает непреодолимую болезнь, которая охватит всех в течение нескольких часов и опустошит команду, но на самом деле, вероятно, это просто небольшая простуда, которую подхватили нескольких игроков, пропустив в итоге тренировку.

«Сухие» ничьи унылой Англии на групповом этапе

Нидерланды на чемпионате мира 1990 года. Нигерия в 2002 году. Алжир в 2010 году. Коста-Рика в 2014 году. США в 2022 году.

Эта традиция стара как мир, и Англия придерживалась ее даже тогда, когда выиграла чемпионат мира, сыграв 0:0 против Уругвая в матче открытия турнира 1966 года.

Сборная Англии globallookpress.com

Вы можете почти гарантировать, что хотя бы одна групповая игра сборной Англии закончится утомительной, мрачной, совершенно бессмысленной ничьей, которая заставит любого, кто смотрел матч, задаться вопросом, что же они делают со своей жизнью, и спровоцирует национальный экзистенциальный кризис с предсказаниями неминуемой катастрофы. Наслаждайтесь!

Забавный фанат станет мини-знаменитостью

Помните того болельщика Швейцарии с Евро-2021? Молодой человек в очках, который плакал от отчаяния, когда его парни проигрывали Франции, но потом оказался без рубашки и ревел в ночи от радости после того, как они выиграли по пенальти?

Фанаты на Евро-2021 globallookpress.com

Он стал мемом, а позже ему подарили бесплатные билеты на следующий матч Швейцарии и на рейсы SwissAir, он появился на швейцарском телевидении и снялся в рекламе женского чемпионата Европы в 2022 году. Жизнь — забавная штука, не правда ли?

Солт Бэ

Господин Бэ — или Нусрет Гекче для своей мамы — недавно сказал в интервью, что не повторит своих выходок с чемпионата мира 2022 года, когда он выскочил на поле после триумфа Аргентины и буквально выхватил трофей из рук игроков.

Солт Бэ globallookpress.com

Но верим ли мы в это? Этот человек ничего не может с собой поделать, и как только он почувствует хотя бы намек на славу, связанную с турниром, он тут как тут.

Тренера уволят в середине турнира

На самом деле это происходило не так часто. Тунис уволил своего тренера во время чемпионата мира 1998 года, то же самое сделала и Южная Корея на том же турнире.

Но, как известно, Кот-д'Ивуар отказался от услуг Жана-Луи Гассе на недавнем Кубке африканских наций, пригласив на замену Эмерса Фаэ, и это сработало прекрасно, поскольку они выиграли домашний турнир.

Может ли кто-нибудь почерпнуть у них вдохновение на этом турнире? Надеемся на это.

Большая футбольная страна будет нервничать из-за здоровья своей звезды

На этом турнире будет как минимум одна суперзвезда, которой здесь быть не должно. Несколько недель назад он получил травму, и ему следует отдыхать, а не пытаться вернуться в строй, потому что этого требует его страна.

Роберт Левандовский globallookpress.com

На этот раз выбирайте Гарри Кейна, Николо Бареллу, Орельена Чуамени, Лероя Зане, Роберта Левандовского и множество других громких имен.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Вы можете объединить это имя с немного непонятной частью тела, о которой раньше ничего не знали, но теперь стали экспертом: плюсневой костью, сгибателем бедра, приводящей мышцей.

Попытка использовать животное для предсказания

О, Пауль, осьминог-экстрасенс. Тебе есть за что ответить. Мистический головоногий моллюск, который стал мировой сенсацией во время Евро-2008 после того, как, по-видимому, правильно предсказал результаты игр Германии (на самом деле он правильно угадал четыре из шести; приличный результат, но он не ясновидящий), дал старт повальному безумию, когда во время каждого турнира, кто-то пытается убедить всех поверить в нового животного-пророка.

Помните дикобраза Леона? Попугай Мани? Нет, вероятно не помните, и это правильно.

орангутан Вальтер globallookpress.com

(Примечание редактора: извини, Ник, но это уже случилось. Голиаф, 8-килограммовая черепаха из Берлинского зоопарка, выбрала Шотландию в качестве победителя над Германией. Как и тапир Тео в Мюнхене. А вот орангутан Вальтер в зоопарке Дортмунда спрогнозировал победу немцев)

Дискуссия о «Футбол возвращается домой…»

Приготовьтесь к поистине сокрушительным спорам. С тех пор, как «Три льва», гимн Англии с Евро-96, был возрожден как своего рода объединяющая речевка на чемпионате мира 2018 года, регулярно велись споры о том, является ли смысл этой песни выражением английской исключительности или иронией и самоуничижительным методом борьбы с шумихой.

Если вы англичанин, ожидайте, что хотя бы один человек спросит: «Он возвращается домой?» до окончания турнира. Не бойтесь просто развернуться и уйти.

Фанаты-неангличане шумят, но все их за это любят

Суть, по сути, та же: англоговорящие фанаты приезжают в страну, пьют огромное количество алкоголя и заявляют о своем присутствии очень, очень громко.

Но есть большая разница, когда это фанаты сборной Англии, а не валлийцы, ирландцы, североирландцы или шотландцы, от каждого из которых веет своего рода милым ощущением, что они просто хорошо проводят время без каких-либо злых намерений.

Фанаты сборной Шотландия globallookpress.com

А когда Англия приезжает в город, всегда есть страх, что будут разгромлены бары. Справедливый? Возможно нет, особенно для многих болельщиков сборной Англии, которые просто хотят приятно провести время и посмотреть футбол. Но опять же, нечасто увидишь, как фанаты какой-либо другой нации засовывают файеры в интимное отверстие?

«Темная лошадка» обернется колоссальным разочарованием

Просить людей выбрать «темную лошадку» всегда немного сложно, потому что по своей природе «темной лошадки» не будет среди фаворитов и, следовательно, скорее всего, она вылетит на более-менее ранней стадии.

Исторически сложилось так, что команды, которые заходили на удивление далеко в турнирах, были теми, на которых никто не ставил на старте, но некое сочетание удачи, неожиданной хорошей игры и счастливой случайности завело их глубоко по турнирной сетке.

Турция на Евро-2021 globallookpress.com

Но, как знает любой, кто заявлял, что Турция будет хитрой ставкой на аутсайдера на Евро-2020, пытаться выбрать кого-то на эту роль — глупая затея.

Кто-то скажет: «Никогда не списывайте немцев со счетов»

Здесь важен контекст, потому что очень часто об этом говорят, когда никто и не списывал немцев со счетов, учитывая, что они являются хозяевами и одной из лучших команд турнира, что продемонстрировано в их победе над Шотландией.

Но кто-то в какой-то момент мудро кивнет и иронично напомнит нам, что не стоит списывать немцев со счетов.

И, честно говоря, ни в коем случае не стоит списывать немцев со счетов.

Новая «директива о судействе» не проживет долго

Международные турниры часто кажутся не только игровыми фестивалями, но и испытательными полигонами для новых подходов к судейству.

Удаление в матче Германии globallookpress.com

На этот раз болельщикам на стадионе, очевидно, будет предоставлено подробное изложение логики решений VAR, и любой игрок, кроме капитана, который подойдет к судье, будет наказан. Прогнозируем, что это все продлится максимум три игры.

Роналду гневно покинет поле после замены или удаления

Вы можете понять, почему Криштиану Роналду считает, что он по-прежнему важен. Пятьдесят голов за сезон, которые ему удалось забить в только что завершившейся кампании, заслуживают внимания, независимо от того, где вы их забьете.

Он также забивал их и за свою национальную сборную. Он также ее капитан. Но будут моменты, когда Португалии понадобится нападающий, который....ну знаете...немного бегает, поэтому Роналду на каком-то этапе неизбежно будет заменен или останется в запасе.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В этот момент вы можете ожидать истерики, когда он с отвращением бросает на землю предметы одежды, обиженно дует щеки и, возможно, даже гневно утопает в подтрибунный туннель, как он это сделал на чемпионате мира. Это будет несолидно, но, что немаловажно, это будет очень смешно.

Мяч

Как плохой рабочий винит свои инструменты, так и плохо выступающий футболист винит мяч. Печально известно, что мяч Джабулани, использованный на чемпионате мира 2010 года, подвергся резкой критике за его непредсказуемость и резкое изменение направления в воздухе, и от производителей часто можно услышать хвастовство о каких-то грандиозных технологических усовершенствованиях.

В случае с мячом Евро-2024 — «FUSSBALLLIEBE» — это специальный чип, который позволяет судьям определить точный момент, с точностью до миллисекунды, когда по мячу был нанесен удар, что теоретически будет полезно для VAR и все такое. Будьте уверены, вы обязательно услышите жалобы на мяч.

Утечка историй о жалобах на тренировочные базы

Она слишком далеко. Она слишком близко к городу. Комнаты недостаточно большие. Игрокам скучно. Там слишком шумно. Рядом проходит поп-концерт. Широкую публику допустили на тренировки. Учебно-тренировочная база не в хорошем состоянии. Еда ужасная. База в нескольких милях от того места, где на самом деле играет команда.

В какой-то момент вы прочитаете намеренно просочившуюся в прессу историю, в которой содержится по крайней мере одна, а может быть, даже три или четыре жалобы от команды, возможно, той, которая плохо начала турнир, и этим пытается объяснить свою неудачу.