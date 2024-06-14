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    Короче, Евро. 14-15 июня

    Крупная победа Германии, Модрич против «Фурии Роха». За чем следить и на что ставить на ЧЕ-2024 сегодня

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    Сборная Германии
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 14-15 июня 2024 года

    14 июня

    В первый игровой день Евро-2024 состоялся только матч-открытие между национальными командами Германии и Шотландии. Интриги в этой игре особо не получилось и хозяева турнира добыли уверенную победу.

    Германия — Шотландия
    globallookpress.com

    Уже к 19-й минуте на табло стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене счет был 2:0. Точными ударами отметились Флориан Вирц и Джамал Мусиала. В первом тайме Кай Хаверц с пенальти смог довести счет до разгромного.

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    • Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг смог сделать счет еще более крупным, но автогол Антонио Рюдигера вновь сделал перевес в счете в три мяча. Точку же в игре поставил Эмре Джан.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Немцы показали, что они являются одними из фаворитов чемпионата и порадовали болельщиков, а вот шотландцы откровенно разочаровали, поскольку не показали ровным счетом ничего и лишь изредка переходили половину поля соперника.

    15 июня

    В этот день мы увидим на Евро-2024 сразу три игры: Венгрия — Швейцария, Испания — Хорватия и Италия — Албания.

    16:00. Венгрия — Швейцария

    Встречаются команды примерно одного уровня, поэтому достаточно сложно предсказать, что может произойти в этой игре. Оба коллектива будут стараться набрать первые очки на турнире, поскольку они могут помочь венграм и швейцарцам в дальнейшей борьбе за выход в плей-офф. Как говорится — как турнир начнешь, так его и проведешь.

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    • Венгрия и Швейцария никогда особо ничего не выигрывали, однако сейчас являются по-настоящему грозными силами и вполне могут стать темными лошадками Евро-2024. Поэтому их матч точно ожидает быть интересным и его нельзя пропустить.

    Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии — 2.19 против 3.82. Прогноз на матч доступен тут.

    16:00. Венгрия — Швейцария
    • Прямая трансляция: Okko, LiveCup
    • Комментатор: Артем Борисов
    • Место встречи: «Рейн Энерги», Кельн

    19:00. Испания — Хорватия

    Пожалуй, центральное противостояние игрового дня. Безусловно, испанцы будут считаться фаворитами игры, поскольку если сравнивать составы, то у них точно больше звезд и «топов». Фактор Луки Модрича в Хорватии, конечно, высок, однако тут уже возраст может о себе говорить.

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    • Несмотря на фаворитизм Испании, в этой игре далеко не все понятно. Хорватов часто не считают топовой командой, однако они уже ни раз доказывали, что это не так. Банда Златко Далича готова и в этот раз показать себя во всей красе и будет стараться заработать очки и преподнести мини-сенсацию уже в первой игре.

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    Это именно тот матч, который нельзя пропустить, ведь именно эта пара играла и в финале Лиги наций, и в 1/8 финала прошлого Евро. Команды не могли выявить сильнейшего в основное время, но в итоге всегда побеждала Испания.

    Коэффициент на победу Испании составляет 1.93, на Хорватию дают 4.55. Прогноз наших экспертов на матч — здесь.

    19:00. Испания — Хорватия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Константин Генич
    • Место встречи: «Олимпийский», Берлин

    19:00. Италия — Албания

    А вот и игра с явным фаворитом. Действующие чемпионы Европы начнут защиту титула матчем со скромной Албанией, которая очень редко выходит на турниры такого уровня, однако попытается доказать, что это было сделано не случайно.

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    Конечно, подопечные Лучано Спаллетти сделают все, чтобы взять три очка в этой игре, поскольку далее их будут ждать поединки с более сильными соперниками, но просто итальянцам в этой игре точно не будет.

    сборная Италии
    globallookpress.com

    Эта игра во многом станет показательной. Можно будет узнать настоящую мощь Италии и то, насколько Албании по силам противостоять сильным соперникам. Должен получиться хороший футбол.

    Наши эксперты в своем прогнозе также считают, что итальянцам будет нелегко. Албания не будет мальчиками для битья на этом турнире. А вот букмекеры считают иначе и дают на победу Италии всего 1.40, а на Албанию — 9.45.

    22:00. Италия — Албания
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Станислав Минин
    • Место встречи: «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

    Рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи Евро-2024. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам. Оставайтесь с LiveSport.Ru.

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