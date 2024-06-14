Короче, Евро. 14-15 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 14-15 июня 2024 года

14 июня

В первый игровой день Евро-2024 состоялся только матч-открытие между национальными командами Германии и Шотландии. Интриги в этой игре особо не получилось и хозяева турнира добыли уверенную победу.

Германия — Шотландия globallookpress.com

Уже к 19-й минуте на табло стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене счет был 2:0. Точными ударами отметились Флориан Вирц и Джамал Мусиала. В первом тайме Кай Хаверц с пенальти смог довести счет до разгромного.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг смог сделать счет еще более крупным, но автогол Антонио Рюдигера вновь сделал перевес в счете в три мяча. Точку же в игре поставил Эмре Джан.

Календарь и таблица Евро-2024

Немцы показали, что они являются одними из фаворитов чемпионата и порадовали болельщиков, а вот шотландцы откровенно разочаровали, поскольку не показали ровным счетом ничего и лишь изредка переходили половину поля соперника.

15 июня

В этот день мы увидим на Евро-2024 сразу три игры: Венгрия — Швейцария, Испания — Хорватия и Италия — Албания.

16:00. Венгрия — Швейцария

Встречаются команды примерно одного уровня, поэтому достаточно сложно предсказать, что может произойти в этой игре. Оба коллектива будут стараться набрать первые очки на турнире, поскольку они могут помочь венграм и швейцарцам в дальнейшей борьбе за выход в плей-офф. Как говорится — как турнир начнешь, так его и проведешь.

Венгрия и Швейцария никогда особо ничего не выигрывали, однако сейчас являются по-настоящему грозными силами и вполне могут стать темными лошадками Евро-2024. Поэтому их матч точно ожидает быть интересным и его нельзя пропустить.

Букмекеры отдают предпочтение Швейцарии — 2.19 против 3.82. Прогноз на матч доступен тут.

16:00. Венгрия — Швейцария Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Комментатор: Артем Борисов

Место встречи: «Рейн Энерги», Кельн

19:00. Испания — Хорватия

Пожалуй, центральное противостояние игрового дня. Безусловно, испанцы будут считаться фаворитами игры, поскольку если сравнивать составы, то у них точно больше звезд и «топов». Фактор Луки Модрича в Хорватии, конечно, высок, однако тут уже возраст может о себе говорить.

Несмотря на фаворитизм Испании, в этой игре далеко не все понятно. Хорватов часто не считают топовой командой, однако они уже ни раз доказывали, что это не так. Банда Златко Далича готова и в этот раз показать себя во всей красе и будет стараться заработать очки и преподнести мини-сенсацию уже в первой игре.

Лука Модрич globallookpress.com

Это именно тот матч, который нельзя пропустить, ведь именно эта пара играла и в финале Лиги наций, и в 1/8 финала прошлого Евро. Команды не могли выявить сильнейшего в основное время, но в итоге всегда побеждала Испания.

Коэффициент на победу Испании составляет 1.93, на Хорватию дают 4.55. Прогноз наших экспертов на матч — здесь.

19:00. Испания — Хорватия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Константин Генич

Место встречи: «Олимпийский», Берлин

19:00. Италия — Албания

А вот и игра с явным фаворитом. Действующие чемпионы Европы начнут защиту титула матчем со скромной Албанией, которая очень редко выходит на турниры такого уровня, однако попытается доказать, что это было сделано не случайно.

Конечно, подопечные Лучано Спаллетти сделают все, чтобы взять три очка в этой игре, поскольку далее их будут ждать поединки с более сильными соперниками, но просто итальянцам в этой игре точно не будет.

сборная Италии globallookpress.com

Эта игра во многом станет показательной. Можно будет узнать настоящую мощь Италии и то, насколько Албании по силам противостоять сильным соперникам. Должен получиться хороший футбол.

Наши эксперты в своем прогнозе также считают, что итальянцам будет нелегко. Албания не будет мальчиками для битья на этом турнире. А вот букмекеры считают иначе и дают на победу Италии всего 1.40, а на Албанию — 9.45.

22:00. Италия — Албания Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

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