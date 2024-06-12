Либо триумф, либо провал. Что ждет Испанию на Евро-2024

Довольно странно, что никто не называет сборную Испании темной лошадкой. Правда, учитывая жестокий, порой злобный характер футбола, также стоит признать, что «Красна фурия» может завершить свое выступление уже после группового этапа.

Наверное, вы видите в этом противоречие? Просто немного потерпите и продолжайте читать дальше.

Прошлое — это обещание, написанное невидимыми чернилами в той мере, в какой оно действительно гарантирует сегодняшний день. Но, тем не менее, если бы вы были экспертом в скачках, изучающим форму Испании, вас бы заинтересовала следующая информация.

Вот как сборная Испании провела пять предыдущих турниров: полуфинал, второе место на олимпийском турнире, 1/8 финала и победа. Это именно тот «стайер», которого боятся все букмекеры.

Это убедительное свидетельство длительной эпохи, в течение которой меняются и тренеры, и игроки, но команда все равно остается конкурентоспособной, максимально опасной. Если что, выше были перечислены результаты сборной Испании на Евро-2020, Олимпиаде в Токио, в Лиге наций-2021, ЧМ-2022 и Лиге наций-2023.

Это означает, что последней европейской сборной, выигравшей трофей, является Испания, а не Италия. В предыдущем розыгрыше Лиги наций испанцы победили своих первых двух соперников на групповом этапе Евро-2024.

Возможно, вы уже начинаете сомневаться в том, что чемпионат Европы способны выиграть только четыре сборные — Германия, Англия, Португалия и Франция.

Но теперь на некоторое время, как говорится, сменим пластинку. Временно, потому что мы искренне верим в то, что Испания является серьезным претендентом на завоевание чемпионского кубка на турнире в Германии.

Но факт остается фактом: Испания попала в сложную группу. Команда Луис де ла Фуэнте отправилась в Германию после двух разгромных побед над Андоррой и Северной Ирландией в товарищеских матчах, в которых забила в общей сложности десять мячей.

Но при этом нельзя забывать, что у испанцев было немало матчей, в которых они с трудом проходили чужую оборону. Особенно это касается тех случаев, когда им противостояли хорошо организованные команды. Пожалуй, к ним относятся и все соперники Испании на групповом этапе — Хорватия, Италия и Албания.

Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Прошлым летом Испания выиграла у Хорватии в финале Лиги наций. Но при этом надо не забывать, что командам не хватило 120 минут, чтобы определить победителя — это случилось только после серии пенальти.

С тех пор в составе сборной Хорватии произошли некоторые кадровые изменения, но эта команда по-прежнему может похвастаться непоколебимым боевым духом. Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо, когда-то игравший за загребское «Динамо», неоднократно подчеркивал, что эта черта присуща всем хорватским спортсменам.

Вы боретесь, не отступаете ни на миллиметр — и в итоге находите способ победить. А потом повторяете то же самое. И так бесконечное количество раз.

Ни один из нынешних игроков сборной Испании не участвовал в том матче, когда национальная команда стала чемпионом на Евро-2012. Но все они, за исключением Ламина Ямаля, которому тогда было четыре года, наверняка смотрели этот матч.

Двенадцать лет назад самым сложным для испанцев был матч группового этапа против хорватов.

В то время в сборной Испании было много звезд, почти все они были чемпионами мира, которые были нацелены выиграть и Евро-2012.

Но если бы не гол Хесуса Наваса на 88-й минуте, у Хорватии был шанс не пустить действующих чемпионов мира и Европы в плей-офф. Испанские СМИ после этого матча набросились на команду с такой силой, что Висенте дель Боске не спал всю ночь, пересматривая игру и делая определенные заметки. На следующий день он объяснил критикам, что они вообще не разбираются в футболе.

Сборная Испании — победитель Евро-2012 globallookpress.com

Еще одним примером того, какие испытания ждут команду де ла Фуэнте в матче против Хорватии, является первый в истории розыгрыш Лиги наций, состоявшийся в 2018 году. Испанцы разбили финалистов ЧМ-2018 со счетом 6:0.

Перед заключительным матчем группового этапа Хорватия уже потеряла шансы на выход в «финал четырех», но все равно нашла в себе мотивацию, чтобы обыграть Испанию (3:2) в Загребе. Это был полезный урок для «Красной фурии».

Кстати, если предстоящий матч будет таким же напряженным, как ожидается, то не спешите нервничать раньше времени. В четырех из шести матчей между испанцами и хорватами решающие голы были забиты после 85-й минуты. Напряжение на уровне самых остросюжетных фильмов Хичкока.

Что касается Италии, то раньше она была Криптонитом (ахиллесовой пятой) для Супермена. Потенциально смертельно опасной.

Когда «Скуадра Адзурра» на Евро-2008 Испания вышла в четвертьфинале на Италию, Луис Арагонеса чуть не вырвало от отвращения. Дело в том, что до этого испанцы не могли обыграть итальянцев в официальных матчей в течение 88 лет.

Bete Noire на французском языке. Bestia Negra на испанском и «Bogey Team» — на английском.

На Евро-2008 Испания дожала Италию только в серии пенальти. В основное время испанцы обыграли «адзурри» в 2012-м в финале Евро, прервав серию, которая продолжалась 92 года.

Неудивительно, что многие до сих пор с опасением ждут матчей Испании против Италии на международных турнирах.

Сборная Испании во время подготовки к Евро-2024 globallookpress.com

С Албанией команда де ла Фуэнте встретится в заключительном туре группового этапа. Если Испания не обыграет итальянцев и хорватов, встреча с хорошо обученной командой Сильвиньо может стать настоящим испытанием. Как ни крути, а испанцы оказались в очень непростой группе.

Модрич и компания, скорее всего, предложат Испании максимально неудобный тактический план. Хорваты не постесняются играть от обороны, периодически выбегая в максимально опасные контратаки. От сборной Хорватии никто не требует играть в красивый футбол, они нацелены исключительно на результат и готовы побеждать любимыми способами.

Единственное развлечение, в котором всегда заинтересованы хорваты, — это слезы их соперников. Результат субботнего матча с Берлине может оказаться ключевым в борьбе за выход в плей-офф.

Но мы все равно надеемся, что Испания наберет семь очков, выйдет из группы и продолжит набирать обороты. В этой команде достаточно игроков, которые здорово провели минувший клубный сезон, выиграли трофеи. Большинство из них прошлым летом стали победителями Лиги наций.

У них есть солидность, желание побеждать, характер, опыт и несколько волшебных игроков (Ямаль, Нико Уильямс и Педри), а также нападающий-талисман Хоселу.

«Красная фурия» действительно способна выиграть чемпионат Европы этим летом.

Несмотря на эту очевидную истину, нельзя не вспомнить китайскую пословицу: «Путь в тысячу миль начинается с одного шага».

Этот первый шаг уже в субботу — и путешествие в тысячу миль просто не состоится, если вы сразу споткнетесь и упадете лицом вниз.