Либо триумф, либо провал. Что ждет Испанию на Евро-2024

Наверное, вы видите в этом противоречие? Просто немного потерпите и продолжайте читать дальше.
Прошлое — это обещание, написанное невидимыми чернилами в той мере, в какой оно действительно гарантирует сегодняшний день. Но, тем не менее, если бы вы были экспертом в скачках, изучающим форму Испании, вас бы заинтересовала следующая информация.
Вот как сборная Испании провела пять предыдущих турниров: полуфинал, второе место на олимпийском турнире, 1/8 финала и победа. Это именно тот «стайер», которого боятся все букмекеры.
Это убедительное свидетельство длительной эпохи, в течение которой меняются и тренеры, и игроки, но команда все равно остается конкурентоспособной, максимально опасной. Если что, выше были перечислены результаты сборной Испании на Евро-2020, Олимпиаде в Токио, в Лиге наций-2021, ЧМ-2022 и Лиге наций-2023.
Это означает, что последней европейской сборной, выигравшей трофей, является Испания, а не Италия. В предыдущем розыгрыше Лиги наций испанцы победили своих первых двух соперников на групповом этапе Евро-2024.
Возможно, вы уже начинаете сомневаться в том, что чемпионат Европы способны выиграть только четыре сборные — Германия, Англия, Португалия и Франция.
Но теперь на некоторое время, как говорится, сменим пластинку. Временно, потому что мы искренне верим в то, что Испания является серьезным претендентом на завоевание чемпионского кубка на турнире в Германии.
Но факт остается фактом: Испания попала в сложную группу. Команда Луис де ла Фуэнте отправилась в Германию после двух разгромных побед над Андоррой и Северной Ирландией в товарищеских матчах, в которых забила в общей сложности десять мячей.
Но при этом нельзя забывать, что у испанцев было немало матчей, в которых они с трудом проходили чужую оборону. Особенно это касается тех случаев, когда им противостояли хорошо организованные команды. Пожалуй, к ним относятся и все соперники Испании на групповом этапе — Хорватия, Италия и Албания.
Прошлым летом Испания выиграла у Хорватии в финале Лиги наций. Но при этом надо не забывать, что командам не хватило 120 минут, чтобы определить победителя — это случилось только после серии пенальти.
С тех пор в составе сборной Хорватии произошли некоторые кадровые изменения, но эта команда по-прежнему может похвастаться непоколебимым боевым духом. Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо, когда-то игравший за загребское «Динамо», неоднократно подчеркивал, что эта черта присуща всем хорватским спортсменам.
Вы боретесь, не отступаете ни на миллиметр — и в итоге находите способ победить. А потом повторяете то же самое. И так бесконечное количество раз.
Ни один из нынешних игроков сборной Испании не участвовал в том матче, когда национальная команда стала чемпионом на Евро-2012. Но все они, за исключением Ламина Ямаля, которому тогда было четыре года, наверняка смотрели этот матч.
Двенадцать лет назад самым сложным для испанцев был матч группового этапа против хорватов.
В то время в сборной Испании было много звезд, почти все они были чемпионами мира, которые были нацелены выиграть и Евро-2012.
Но если бы не гол Хесуса Наваса на 88-й минуте, у Хорватии был шанс не пустить действующих чемпионов мира и Европы в плей-офф. Испанские СМИ после этого матча набросились на команду с такой силой, что Висенте дель Боске не спал всю ночь, пересматривая игру и делая определенные заметки. На следующий день он объяснил критикам, что они вообще не разбираются в футболе.
Еще одним примером того, какие испытания ждут команду де ла Фуэнте в матче против Хорватии, является первый в истории розыгрыш Лиги наций, состоявшийся в 2018 году. Испанцы разбили финалистов ЧМ-2018 со счетом 6:0.
Перед заключительным матчем группового этапа Хорватия уже потеряла шансы на выход в «финал четырех», но все равно нашла в себе мотивацию, чтобы обыграть Испанию (3:2) в Загребе. Это был полезный урок для «Красной фурии».
Кстати, если предстоящий матч будет таким же напряженным, как ожидается, то не спешите нервничать раньше времени. В четырех из шести матчей между испанцами и хорватами решающие голы были забиты после 85-й минуты. Напряжение на уровне самых остросюжетных фильмов Хичкока.
Что касается Италии, то раньше она была Криптонитом (ахиллесовой пятой) для Супермена. Потенциально смертельно опасной.
Когда «Скуадра Адзурра» на Евро-2008 Испания вышла в четвертьфинале на Италию, Луис Арагонеса чуть не вырвало от отвращения. Дело в том, что до этого испанцы не могли обыграть итальянцев в официальных матчей в течение 88 лет.
Bete Noire на французском языке. Bestia Negra на испанском и «Bogey Team» — на английском.
На Евро-2008 Испания дожала Италию только в серии пенальти. В основное время испанцы обыграли «адзурри» в 2012-м в финале Евро, прервав серию, которая продолжалась 92 года.
Неудивительно, что многие до сих пор с опасением ждут матчей Испании против Италии на международных турнирах.
С Албанией команда де ла Фуэнте встретится в заключительном туре группового этапа. Если Испания не обыграет итальянцев и хорватов, встреча с хорошо обученной командой Сильвиньо может стать настоящим испытанием. Как ни крути, а испанцы оказались в очень непростой группе.
Модрич и компания, скорее всего, предложат Испании максимально неудобный тактический план. Хорваты не постесняются играть от обороны, периодически выбегая в максимально опасные контратаки. От сборной Хорватии никто не требует играть в красивый футбол, они нацелены исключительно на результат и готовы побеждать любимыми способами.
Единственное развлечение, в котором всегда заинтересованы хорваты, — это слезы их соперников. Результат субботнего матча с Берлине может оказаться ключевым в борьбе за выход в плей-офф.
Но мы все равно надеемся, что Испания наберет семь очков, выйдет из группы и продолжит набирать обороты. В этой команде достаточно игроков, которые здорово провели минувший клубный сезон, выиграли трофеи. Большинство из них прошлым летом стали победителями Лиги наций.
У них есть солидность, желание побеждать, характер, опыт и несколько волшебных игроков (Ямаль, Нико Уильямс и Педри), а также нападающий-талисман Хоселу.
«Красная фурия» действительно способна выиграть чемпионат Европы этим летом.
Несмотря на эту очевидную истину, нельзя не вспомнить китайскую пословицу: «Путь в тысячу миль начинается с одного шага».
Этот первый шаг уже в субботу — и путешествие в тысячу миль просто не состоится, если вы сразу споткнетесь и упадете лицом вниз.