Роналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024

В Германии вот-вот начнется чемпионат Европы. В этом году среди основных претендентов на победу — сборные Англии, Франции, Португалии, Бельгии и Италии.

Для некоторых известных игроков, в том числе звезд, это, вероятно, будет последний крупный международный турнир. Некоторые из них уже даже объявили, что уйдут из сборной после Евро. Скорее всего, в этой компании появится еще как минимум несколько человек.

В этом тексте говорим о тех, кто, скорее всего, прекратит играть за сборную после Евро-2024.

Марко Арнаутович (Австрия)

Очень похоже на то, что карьера Арнаутовича в национальной команде подходит к концу. С другой стороны, можно предположить, что 35-летний нападающий еще задержится на некоторое время, чтобы повторить рекорд Тони Польстера по голам за сборную Австрии.

Но с учетом того, как о провел минувший сезон в миланском «Интере», возникают вполне логичные сомнения в том, что он забьет еще восемь мячей и дойдет до отметки в 44 гола.

Кевин Де Брейне (Бельгия)

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Безусловно, Де Брейне вполне мог бы играть за сборную до чемпионата мира 2026 года, но у атакующего полузащитника, которому в этом месяце исполнится 33 года, в последнее время все чаще возникают проблемы с физической подготовкой. В связи с этим вряд ли кто-то удивится, если Кевин сразу после Евро попрощается со сборной Бельгии и сосредоточится исключительно на клубном футболе.

В конце концов, если бельгийцы выиграют предстоящий чемпионат Европы, у Де Брейне точно не будет сомнений в этом вопросе. Но то же самое, скорее всего, будет и в ситуации, если его сборная станет одним из разочарований турнира.

Оливье Жиру (Франция)

Оливье Жиру globallookpress.com

Жиру ранее уже сообщил, что летом он не только перейдет в «Лос-Анджелес», но и завершит карьеру в сборной Франции сразу после Евро.

«Настало время освободить место для молодежи. Думаю, сейчас самый подходящий момент для завершения карьеры в национальной команде», — сказал 37-летний нападающий в интервью L'Equipe.

Антуан Гризманн (Франция)

Антуан Гризманн globallookpress.com

Гризманн может похвастаться выдающимся футбольным интеллектом, благодаря которому он стал одним из лучших игроков Европы. Теоретически он мог бы выступать за сборную Франции и до 2026 года. Но при этом надо понимать, что 33-летний нападающий уже добился с национальной командой всего, о чем мечтал. Если этим летом он скажет, что поле Евро уходит из сборной, это не станет сюрпризом.

Илкай Гюндоган (Германия)

Даже в свои 33 года капитан сборной Германии по-прежнему остается максимально опасным игроком даже на самом высочайшем уровне. Этим летом его главной мечтой будет победа на домашнем чемпионате Европы.

Если Гюндоган и Бундестим сделают это, он, скорее всего, решит, что это идеальный момент для завершения карьеры в национальной команде. Благодаря этому он сможет сосредоточиться на делах и проблемах «Барселоны».

Н'Голо Канте (Франция)

Н'Голо Канте globallookpress.com

По правде говоря, попадание Канте в состав сборной Франции на Евро стало шоком, учитывая его постоянные травмы и тот факт, что с прошлого года он играет в Саудовской Аравии.

Дидье Дешам утверждает, что Н'Голо снова находится в отличной физической форме, но все понимают, что чемпионат Европы в Германии станет для 33-летнего полузащитника лебединой песней в национальной команде.

Тони Кроос (Германия)

Тони Кроос globallookpress.com

Уже известно, что Кроос завершит карьеру после домашнего Евро. И не только в сборной. Это будет его последний турнир в качестве профессионального футболиста.

Тони сообщил, что уйдет из футбола незадолго до финала в Лиге чемпионов, в котором его «Реал» выиграл у дортмундской «Боруссии» (2:0).

«Я всегда мечтал о том, чтобы завершить карьеру на пике своих возможностей», — признался недавно 34-летний полузащитник.

Роберт Левандовский (Польша)

Роберт Левандовский globallookpress.com

В минувшем сезоне 35-летний нападающий забил 26 мячей во всех турнирах. Но при этом неоднократно возникала мысль, что он начинает сбавлять обороты. Не факт, что у Левандовского остались силы и желание, чтобы снова участвовать в квалификации крупного турнира для сборных. Скорее всего, Роберт уйдет из сборной Польши после Евро.

Лука Модрич (Хорватия)

Лука Модрич globallookpress.com

Модрич решил остаться в «Реале» еще на один сезон, но будет настоящим шоком, если после Евро он решит продолжить карьеру и в сборной Хорватии. Даже с учетом его любви к своей стране.

Многие наверняка будут рады, если Лука поможет хорватам выиграть медаль и после этого попрощается с национальной командой, для которой он стал настоящим героем.

Хесус Навас (Испания)

Это, конечно, максимально удивительно: 38-летний защитник сыграет за Испанию на очередном крупном турнире. Суть в том, что Навас настолько привязан к дому, что раньше мог спокойно отказаться от участия в тренировочном сборе национальной команды, если он проходил далеко от его родной Севильи.

Несмотря на возраст, он по-прежнему в порядке, но очевидно, что после Евро Хесус уйдет из сборной.

Мануэль Нойер (Германия)

Мануэль Нойер globallookpress.com

В марте Нойеру исполнилось 38 лет, но даже сейчас он все равно остается первым номером в сборной Германии. Он верит, что спустя 10 лет после триумфа на ЧМ-2014 Бундестим сможет выиграть домашний чемпионат Европы. Но вне зависимости от того, случится это или нет, после Евро Нойер, скорее всего, покинет сборную Германии и позволит Марку-Андре тер Стегену стать основным вратарем национальной команды.

Пепе (Португалия)

Пепе globallookpress.com

Любите вы его или ненавидите, но вы должны уважать тот факт, что Пепе даже в 41 год остается сильнейшим защитником. Он настолько целеустремлен и настолько решителен, что никто не удивится, если он поедет и на ЧМ-2026. Но, скорее всего, после турнира в Германии чемпион Европы 2016 года объявит о завершении карьеры в сборной. Все-таки надо учитывать, что в Португалии нет недостатка в качественных молодых центральных защитниках.

Криштиану Роналду (Португалия)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Мы думали, что чемпионат мира в Катара стал для Роналду последним международным турниром. В декабре 2022-го он со слезами на глазах ушел с поля после сенсационного поражения о Марокко в четвертьфинале.

Тем не менее, он снова доказал, как часто его в последнее время недооценивают. Криштиану явно настроен стать одним из героев Евро-2024.

Роналду уже 39, но даже в таком возрасте он все еще продолжает удивлять результативностью. Правда, это, пожалуй, указывает и на низкий уровень чемпионата Саудовской Аравии.

В общем, в случае с Роналду тяжело что-либо прогнозировать, но, возможно, Евро-2024 станет его последним турниром на уровне сборных.

Ян Вертонген (Бельгия)

В сентябре прошлого года Вертонген провел свой 150-й матч за сборную Бельгии. Это была игра против Эстонии — Ян стал автором первого гола, а его команда выиграла со счетом 5:0. Даже в 37 лет он по-прежнему остается важным игроком для одной из лучших сборных Европы. Но после Евро он, скорее всего, уйдет из сборной.

Кайл Уокер (Англия)

Кайл Уокер globallookpress.com

Уокера в каком-то смысле можно назвать уникальным защитником. Дело в том, что в свои 34 года он все еще способен выигрывать забеги с вингерами, которые моложе его на 10 лет. Вряд ли сборная Англии откажется от такого игрока даже в случае неудачного выступления в Германии. Но вполне вероятно, что после Евро Кайл сконцентрируется на клубных делах.