Роналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024

Для некоторых известных игроков, в том числе звезд, это, вероятно, будет последний крупный международный турнир. Некоторые из них уже даже объявили, что уйдут из сборной после Евро. Скорее всего, в этой компании появится еще как минимум несколько человек.
В этом тексте говорим о тех, кто, скорее всего, прекратит играть за сборную после Евро-2024.
Марко Арнаутович (Австрия)
Очень похоже на то, что карьера Арнаутовича в национальной команде подходит к концу. С другой стороны, можно предположить, что 35-летний нападающий еще задержится на некоторое время, чтобы повторить рекорд Тони Польстера по голам за сборную Австрии.
Но с учетом того, как о провел минувший сезон в миланском «Интере», возникают вполне логичные сомнения в том, что он забьет еще восемь мячей и дойдет до отметки в 44 гола.
Кевин Де Брейне (Бельгия)
Безусловно, Де Брейне вполне мог бы играть за сборную до чемпионата мира 2026 года, но у атакующего полузащитника, которому в этом месяце исполнится 33 года, в последнее время все чаще возникают проблемы с физической подготовкой. В связи с этим вряд ли кто-то удивится, если Кевин сразу после Евро попрощается со сборной Бельгии и сосредоточится исключительно на клубном футболе.
В конце концов, если бельгийцы выиграют предстоящий чемпионат Европы, у Де Брейне точно не будет сомнений в этом вопросе. Но то же самое, скорее всего, будет и в ситуации, если его сборная станет одним из разочарований турнира.
Оливье Жиру (Франция)
Жиру ранее уже сообщил, что летом он не только перейдет в «Лос-Анджелес», но и завершит карьеру в сборной Франции сразу после Евро.
«Настало время освободить место для молодежи. Думаю, сейчас самый подходящий момент для завершения карьеры в национальной команде», — сказал 37-летний нападающий в интервью L'Equipe.
Антуан Гризманн (Франция)
Гризманн может похвастаться выдающимся футбольным интеллектом, благодаря которому он стал одним из лучших игроков Европы. Теоретически он мог бы выступать за сборную Франции и до 2026 года. Но при этом надо понимать, что 33-летний нападающий уже добился с национальной командой всего, о чем мечтал. Если этим летом он скажет, что поле Евро уходит из сборной, это не станет сюрпризом.
Илкай Гюндоган (Германия)
Даже в свои 33 года капитан сборной Германии по-прежнему остается максимально опасным игроком даже на самом высочайшем уровне. Этим летом его главной мечтой будет победа на домашнем чемпионате Европы.
Если Гюндоган и Бундестим сделают это, он, скорее всего, решит, что это идеальный момент для завершения карьеры в национальной команде. Благодаря этому он сможет сосредоточиться на делах и проблемах «Барселоны».
Н'Голо Канте (Франция)
По правде говоря, попадание Канте в состав сборной Франции на Евро стало шоком, учитывая его постоянные травмы и тот факт, что с прошлого года он играет в Саудовской Аравии.
Дидье Дешам утверждает, что Н'Голо снова находится в отличной физической форме, но все понимают, что чемпионат Европы в Германии станет для 33-летнего полузащитника лебединой песней в национальной команде.
Тони Кроос (Германия)
Уже известно, что Кроос завершит карьеру после домашнего Евро. И не только в сборной. Это будет его последний турнир в качестве профессионального футболиста.
Тони сообщил, что уйдет из футбола незадолго до финала в Лиге чемпионов, в котором его «Реал» выиграл у дортмундской «Боруссии» (2:0).
«Я всегда мечтал о том, чтобы завершить карьеру на пике своих возможностей», — признался недавно 34-летний полузащитник.
Роберт Левандовский (Польша)
В минувшем сезоне 35-летний нападающий забил 26 мячей во всех турнирах. Но при этом неоднократно возникала мысль, что он начинает сбавлять обороты. Не факт, что у Левандовского остались силы и желание, чтобы снова участвовать в квалификации крупного турнира для сборных. Скорее всего, Роберт уйдет из сборной Польши после Евро.
Лука Модрич (Хорватия)
Модрич решил остаться в «Реале» еще на один сезон, но будет настоящим шоком, если после Евро он решит продолжить карьеру и в сборной Хорватии. Даже с учетом его любви к своей стране.
Многие наверняка будут рады, если Лука поможет хорватам выиграть медаль и после этого попрощается с национальной командой, для которой он стал настоящим героем.
Хесус Навас (Испания)
Это, конечно, максимально удивительно: 38-летний защитник сыграет за Испанию на очередном крупном турнире. Суть в том, что Навас настолько привязан к дому, что раньше мог спокойно отказаться от участия в тренировочном сборе национальной команды, если он проходил далеко от его родной Севильи.
Несмотря на возраст, он по-прежнему в порядке, но очевидно, что после Евро Хесус уйдет из сборной.
Мануэль Нойер (Германия)
В марте Нойеру исполнилось 38 лет, но даже сейчас он все равно остается первым номером в сборной Германии. Он верит, что спустя 10 лет после триумфа на ЧМ-2014 Бундестим сможет выиграть домашний чемпионат Европы. Но вне зависимости от того, случится это или нет, после Евро Нойер, скорее всего, покинет сборную Германии и позволит Марку-Андре тер Стегену стать основным вратарем национальной команды.
Пепе (Португалия)
Любите вы его или ненавидите, но вы должны уважать тот факт, что Пепе даже в 41 год остается сильнейшим защитником. Он настолько целеустремлен и настолько решителен, что никто не удивится, если он поедет и на ЧМ-2026. Но, скорее всего, после турнира в Германии чемпион Европы 2016 года объявит о завершении карьеры в сборной. Все-таки надо учитывать, что в Португалии нет недостатка в качественных молодых центральных защитниках.
Криштиану Роналду (Португалия)
Мы думали, что чемпионат мира в Катара стал для Роналду последним международным турниром. В декабре 2022-го он со слезами на глазах ушел с поля после сенсационного поражения о Марокко в четвертьфинале.
Тем не менее, он снова доказал, как часто его в последнее время недооценивают. Криштиану явно настроен стать одним из героев Евро-2024.
Роналду уже 39, но даже в таком возрасте он все еще продолжает удивлять результативностью. Правда, это, пожалуй, указывает и на низкий уровень чемпионата Саудовской Аравии.
В общем, в случае с Роналду тяжело что-либо прогнозировать, но, возможно, Евро-2024 станет его последним турниром на уровне сборных.
Ян Вертонген (Бельгия)
В сентябре прошлого года Вертонген провел свой 150-й матч за сборную Бельгии. Это была игра против Эстонии — Ян стал автором первого гола, а его команда выиграла со счетом 5:0. Даже в 37 лет он по-прежнему остается важным игроком для одной из лучших сборных Европы. Но после Евро он, скорее всего, уйдет из сборной.
Кайл Уокер (Англия)
Уокера в каком-то смысле можно назвать уникальным защитником. Дело в том, что в свои 34 года он все еще способен выигрывать забеги с вингерами, которые моложе его на 10 лет. Вряд ли сборная Англии откажется от такого игрока даже в случае неудачного выступления в Германии. Но вполне вероятно, что после Евро Кайл сконцентрируется на клубных делах.