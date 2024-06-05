Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2024?

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. В России в прямом эфире все матчи Евро-2024 покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.

Опять скандал

По традиции, в преддверии каждого крупного футбольного турнира в российском медиапространстве разражается очередной скандал, связанный с правами на его телетрансляции.

В этот раз все началось задолго до турнира — еще осенью 2023 года. Главный фигурант все тот же — гендиректор АО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко, фигура весьма одиозная.

Компания «Телеспорт» покупает права на спортивные ивенты и «продаёт» их телеканалам, получая взамен спортивный инвентарь: слоты для рекламы, которые, в свою очередь, перепродает втридорога.

При этом часто во главу угла ставится не прибыль, а настроение и желания владельца компании — например пару лет назад Макаренко воевал с руководством «Матч ТВ» в лице Тины Канделаки.

После ухода Тины с канала старая вражда была забыта и «Телеспорт» продал холдингу «Газпром-Медиа», которому принадлежит «Матч ТВ», права на трансляцию игр Евро-2024.

Забыв, правда, упомянуть о том, что онлайн-кинотеатр Okko (принадлежащий Сбербанку России) в июле 2021 года приобрел у «Телеспорта» эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. То есть — и матчи Евро-2024.

Петр Макаренко globallookpress.com

Гранул скандал, посыпались угрозы судебных разбирательств, но все окончилось довольно неожиданным образом.

Онлайн-кинотеатр разрешил федеральному каналу показывать квалификацию Евро-2024, а Петр Макаренко был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Причиной стало то, что Макаренко не выполнил обязательства перед «Сбером» по передаче прав на трансляции, оставшись должным группе до 5,7 млрд рублей, а общая сумма его задолженности перед всеми кредиторами составляет около 20 миллиардов рублей. Так что это не последний иск в адрес владельца «Телеспорта».

Конкуренты объединились

Тем временем «Матч ТВ» и «Okko» продолжать работать совместно и во время основного турнира Евро-2024. Матчи турнира поделены эксклюзивно — игру покажет или Okko, или «Матч ТВ», посмотреть весь турнир в прямом эфире у одного вещателя не получится.

«Матч ТВ», как более крупный игрок, разумеется имеет преимущество: матчи группового этапа поделили в пропорции 22/14 в пользу федерального телеканала, да и большинство встреч с громкими вывесками тоже у него.

Трофей ЧЕ и маскот Евро-2024 Альберт globallookpress.com

Что касается плей-офф, то и тут преимущество у «Матч ТВ» — все матчи 1/8 финала целиком покажет телеканал. У Okko всего три игры в плей-офф, но это два четвертьфинала и полуфинал.

Впервые матчи поздних стадий крупных турниров окажутся за пейволлом платного сервиса, а не в свободном доступе федерального ТВ.

Финал, который состоится 14 июля на берлинском «Олимпиаштадион», покажет «Матч ТВ».

Групповой этап. Первый тур Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия — Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения — Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Групповой этап. Второй тур Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания — Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

Календарь и таблица Евро-2024

Групповой этап. Третий тур Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция — Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия — Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф 1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

Несмотря на то, что уже появились анонсирующие предстоящие матчи карточки от Okko, там пока отсутствует самая интересная информация — о комментаторах. Впрочем, мы и так уже знаем примерную обойму: Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт, Александр Елагин, Владислав Батурин и кто из ‎«молодежи», вроде Дениса Алхазова и Лионеля Аббы.

Все прогнозы на Евро-2024

Не спешит раскрывать карты и «‎Матч ТВ». На матчи чемпионата мира в Катаре расписание комментаторов на первый тур появилось лишь за двое суток до дня открытия, так что и сейчас стоит ориентироваться на эти сроки. Пул «статусных» комментаторов федерального канала тоже хорошо всем знаком и никого нового мы не услышим.

Где смотреть за пределами России

В Казахстане все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan». В Армении транслировать турнир будет «Армения ТВ», а в Азербайджане — ОТВ.

В Грузии матчи чемпионата Европы покажет грузинский «Первый канал». В Украине поединки Евро-2024 будут транслировать на двух платформах — MEGOGO и Суспільному.

В Литве, Латвии и Эстонии чемпионат Европы можно смотреть в рамках национальных каналов спортивной сети TV3 Sport. В Эстонии турнир также будет транслировать Эстонское национальное телерадиовещание.

Ситуация в Беларуси одновременно печальная и курьезная. Легально матчи Евро-2024 там транслироваться не будут, так как страна лишена телевизионных прав на трансляцию спортивных и культурных мероприятий, проходящих на территории Евросоюза.

В апреле 2024 года Министерство информации Беларуси выдало постановление, позволяющее организовывать трансляции матчей под эгидой УЕФА на государственном телевидении без получения разрешения от правообладателей.

Вот только первый заместитель Ассоциации «Белорусская федерации футбола» (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что такой вариант событий исключен. Так что беларусам придется придется самостоятельно изыскивать способы просмотра матчей, например на официальном сайте УЕФА.