Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024

В понедельник, 4 сентября, телеканалв своей рассылке с анонсом спортивных событий недели сообщил между делом, что квалификация Евро-2024 будет показана «‎только» там.

Это стало большим сюрпризом для онлайн-кинотеатра Okko, который в июле 2021 года приобрел у «Телеспорта» эксклюзивные (по их словам) права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года.

Okko оплатил АО «Телеспорт Груп» полную стоимость прав за все 6 лет авансом и с 2022 года показывал матчи Лиги наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 годов, а также к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Онлайн-кинотеатр показывал все матчи в 2022 году, в первой половине 2023 года и планировал показывать их и далее до 2028 года в рамках действующего контракта. Okko спокойно вписал в программу в том числе и линейного канала и онлайны сентябрьские матчи отбора и даже стал назначать комментаторов, когда им как снег на голову упала рассылка от «Матч ТВ».

«Окко» остался без Евро-2024 globallookpress.com

По словам пресс-службы онлайн-кинотеатра, несмотря на наличие действующего контракта, летом 2023 года АО «Телеспорт Груп» перепродало права, принадлежащие Okko, телеканалу «Матч ТВ». ООО «Окко» должным образом уведомил руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ") не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024.

В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли.

Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО "Телеспорт" и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ"), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko», — заявил гендиректор Okko Сергей Шишкин.

Несмотря на грозный тон заявлений, было очевидно, что Okko находится не в лучшей ситуации — комментаторы на матчи не были назначены, да и анонсов самих матчей в соцсетях кинотеатра не было, а служба поддержки Okko сообщала подписчикам в комментариях, что не сможет показать ближайшие игры Евро — потому что не получили «параметры сигнала» на них от «Телеспорта» и советовала смотреть сентябрьские матчи на канале «Матч ТВ», который есть в подписке Okko.

Было очевидно, что «Телеспорт» уведомил Okko о том, что картинку кинотеатру не даст, вопрос возникал только один — на каком основании, если права проданы и оплачены в полном объёме?

Тем временем на «Матч ТВ» заняли самую простую и комфортную позицию: «‎нам продали права, у нас всё в порядке, а проблемы Okko — это их проблемы».

Телеканал выпустил заявление, в котором сообщил, что заключил контракт с компанией «Телеспорт Груп» на приобретение прав на матчи отборочного турнира ЧЕ-2024, трансляция которых начнется с 7 сентября. От компании «Телеспорт Груп» в адрес телеканала «Матч ТВ», якобы, были предоставлены соответствующие гарантии, что компания является правообладателем данного турнира.

«Петр Макаренко и "Телеспорт Груп" являются давними игроками на рынке спортивных прав, реализуя их крупнейшим каналам и холдингам, в том числе и "Матч ТВ". Оценить основания претензий компании ОККО к "Телеспорт Групп" мы не можем, так как не являемся стороной их отношений.

На сегодняшний день телеканал "Матч ТВ" на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. УЕФА добавили нас в список бродкастеров и предоставили сигнал, поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания.

В конце концов, как мы, так и коллеги из ОККО прилагаем все усилия, чтобы радовать аудиторию. Так что надеемся на скорейшее разрешение спора между ОККО и "Телеспорт Груп" и совместную плодотворную работу на благо спортивных болельщиков, которые ждут ярких матчей.

Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований — этот случай не исключение. Запланированные к показу матчи отборочного турнира остаются в сетке вещания телеканалов семейства "Матч!".», - заявил Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ».

Александр Тащин globallookpress.com

Сам глава «Телеспорта» Петр Макаренко тем временем отмалчивается, а картинка тем временем рисуется довольно неприглядная. Судя по всему «Телеспорт» умудрился продать права обоим компаниям, или же воспользовался какой-то правовой коллизией, чтобы убедить УЕФА в том, что сигнал нужно передать именно «Матч ТВ», а не «Окко».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Окко» пыталось договорится с «Матчем», чтобы канал отдал права на трансляцию хотя бы тех матчей, которые они не покажут у себя — но получил твердый отказ. Мол, эксклюзив — это эксклюзив.

Главный вопрос теперь — была ли оговорена в контракте Okko с «Телеспортом» эксклюзивность, или все было на уровне устных договоренностей, которые не имеют никакой силы в суде. Если же в договоре с «Окко» была записана именно передача исключительных прав, то повторная их продажа «‎Матч ТВ» — очень сомнительный ход, а аннулирование при этом права Okko выглядит еще хуже.

При этом подобный стиль ведения бизнеса от Петра Макаренко никого не удивляет, фигура это довольно одиозная. Компания «Телеспорт» покупает права на спортивные ивенты и «продаёт» их телеканалам, получая взамен спортивный инвентарь: слоты для рекламы, которые, в свою очередь, перепродает втридорога.

Петр Макаренко globallookpress.com

При этом во главу угла ставится не прибыль, а настроение и желания владельца компании. Всего пару лет назад Макаренко громко воевал с руководством «Матч ТВ» в лице Тины Канделаки, делая ей пакости при любой удобной возможности.

То товарищеский матч сборных России и Польши был показан по «Рен ТВ», а не по «Матч ТВ», то возникали проблемы с правами на трансляцию матча Россия — Болгария, а то Макаренко из принципа выкупил и отказался продавать каналу Канделаки права на титульный бой боксера Тима Цзю.

После ухода Тины с канала отношения с «Матч ТВ» у «Телеспорта», как мы видим, наладились. Правда при этом пострадали те подписчики «Окко», которые оформляли подписку ради матчей отбора Евро-2024.

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Впрочем, как когда-то объяснял Василий Уткин зрителям НТВ+: «вы покупали право смотреть канал, канал у вас остался, а то что АПЛ ушла на ВГТРК — это детали».

Время идет, а на российском спортивном ТВ ничего не меняется.