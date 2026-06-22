Лионель Скалони не знал, куда смотреть. На скамейке «Эрроухэд» тренера сборной Аргентины захлестнули эмоции. Лионель Месси брёл к нему, его номер уже горел на табло — пора на замену. И пока он шёл, Скалони неубедительно пытался сохранять спокойствие при счёте 3:0 в пользу его команды над Алжиром

Это был момент, напомнивший о Катаре четырёхлетней давности, когда ассистент Скалони — Пабло Аймар (кумир Месси в детстве) — обхватил голову руками и сполз в кресле. Аймар тогда плакал навзрыд после гола Месси в ворота Мексики, который освободил 46 миллионов аргентинцев от почти невыносимого напряжения.

В Канзас-Сити Скалони старался держаться. Он притянул Месси к себе, прошептал слова благодарности ему на ухо и часто-часто моргал, явно борясь со слезами.

Это довольно трудно объяснить. Мы всё ещё поражаемся им, хотя видим его каждый день, и он лучший вот уже 20 лет. Он по-прежнему вытаскивает каждый матч, и не нужно быть фанатом Аргентины, чтобы восхищаться тем, что он делает в 38 лет. Лионель Скалони Главный тренер сборной Аргентины

Наверху, в комментаторской кабине, бывшие партнёры Месси Карлос Тевес и Серхио Агуэро принялись отбивать поклоны. Месси показывал новые трюки даже в своём 200-м матче за сборную. Он начал защиту титула с первого в карьере хет-трика на чемпионатах мира и сравнялся с Мирославом Клозе как лучший бомбардир в истории турнира. Поразительно, но Эль Дьес — Десятка — выглядел так же хорошо, как всегда. «Я чувствую себя по-настоящему хорошо», — рассмеялся Месси, приняв это как комплимент.

«Месси — безумец»

Его соперники тоже пребывали в полном удивлении. Ранее в тот день Килиан Мбаппе оформил впечатляющий дубль в ворота Сенегала. Но, как и после финала чемпионата мира 2022 года, заголовки украл именно Месси.

Лионель Месси в матче с Алжиром globallookpress.com

Лионель Месси в матче с Алжиром globallookpress.com

Садясь на рейс обратно на тренировочную базу сборной Норвегии в Гринсборо (Северная Каролина), забив пару мячей Ираку, Эрлинг Холанд выложил в Instagram недоверчивое селфи: «Месси — безумец».

Его бывший партнёр Хави сказал The Athletic:

Когда смотришь на Лео, он не изменился. Физически он всё тот же, всё так же в форме. Посмотрите, как двигаются его ноги, эта быстрая мелкая шаркающая поступь: тсс, тсс, тсс. Как это вообще возможно? Хави Бывший игрок «Барселоны»

Даже Скалони с трудом находит ответ. После матча с Алжиром он говорил о naturalidad Месси — той естественности, с которой ему всё по-прежнему даётся легко. «Я мог бы простоять тут с вами больше часа, пытаясь объяснить, что он делает, — сказал Скалони. — Но нужно быть здесь, чтобы по-настоящему понять эту атмосферу, эту ауру. Это правда очень трудно передать словами».

Так как же, чёрт возьми, он это делает — и продолжает делать?

Шестой чемпионат, которого могло и не быть

То, что Месси играет на шестом чемпионате мира (рекорд, который он делит с Криштиану Роналду), было одновременно ожидаемым и под вопросом. Он публично не давал обязательств. Он держал всех в неведении. В марте, в последнюю перед турниром паузу на матчи сборных, Скалони утверждал, что всё ещё не знает намерений Месси.

Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы он был там. Ради футбола он должен быть там. Но решаю не я. Это зависит от него, от его настроя, от его физического состояния. Это сложно, потому что увидеть его хотят не только аргентинцы — его хотят видеть все. Он заслужил право принять это решение со спокойной душой. Мы не торопим. Мы знаем, что любое его решение будет лучшим для команды и для него. Надеемся, он будет с нами. Лионель Скалони Главный тренер сборной Аргентины

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины globallookpress.com

Источники, знакомые с планами Месси и говорившие на условиях анонимности, рассказали The Athletic, что он не воспринимал этот чемпионат как должное. Перед финалом 2022-го он сказал журналистам: «Я горд, что могу завершить своё путешествие по чемпионатам мира, играя в этом финале. То, что я переживаю, — волнующе. Воскресенье станет моим последним матчем на чемпионате мира».

Когда эмир Катара накинул на Месси бишт (традиционная мусульманская накидка на плечи) перед поднятием трофея в Лусаиле, многие — включая самого Месси — думали, что это конец. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике казался очень, очень далёким.

Эмир Катара облачает Месси в бишт после победы на ЧМ-2022 globallookpress.com

Лионель Месси с кубком мира в Катаре globallookpress.com

Это может звучать странно, учитывая, что его считают величайшим игроком всех времён, но по мере приближения нынешнего чемпионата Месси почувствовал необходимость доказать самому себе, что он всё ещё способен вести за собой Аргентину.

Доказать самому себе

Те, кто его окружал, не верили в его сомнения. По их мнению, Месси не просто будет достаточно хорош — он будет лучшим игроком Аргентины и лучшим игроком чемпионата мира. «Любой другой ушёл бы после победы в 2022-м, — говорит Хави. — Но он же такой соревновательный зверь».

Что было важно для самого Месси — так это получить вызов по заслугам, а не по репутации; за нынешние форму и настрой, а не за былую славу. Когда Месси перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года, это выглядело так, будто он готовит и приучает американский рынок к будущему чемпионату мира с участием себя. Игра в MLS теоретически позволяла Месси адаптироваться к уникальным условиям США. С другой стороны, кто-то считал, что лига может его и измотать.

Каким бы ни было ваше мнение об уровне MLS, в прошлом она ускоряла завершение карьер стареющих звёзд. В MLS не обязательно едут продлевать карьеру. Взять, к примеру, время Стивена Джеррарда в «Гэлакси». «Разъезды, игра на искусственном поле, на высоте, во влажности — вот барьеры, с которыми мне пришлось столкнуться за последние три месяца и о которых я не подозревал», — говорил Джеррард в 2015 году.

Ровно год назад, когда начинался первый Клубный чемпионат мира, будущее Месси в «Интер Майами» тоже было предметом спекуляций. Его контракт истекал в конце 2025-го. Каковы его намерения? Не пожелает ли Месси последовать за своим другом Анхелем Ди Марией и сыграть за клуб детства на родине?

Лионель Месси в матче с Алжиром globallookpress.com

Месси забивает один из мячей Алжиру globallookpress.com

Когда Клубный чемпионат завершился, Ди Мария сделал романтический выбор, уйдя из «Бенфики» в «Росарио Сентраль». Это была пища для размышлений. Может, и Месси сыграет в том же городе, своём родном, за «Ньюэллс Олд Бойз» — команду, за которую болел в детстве? «Ньюэллс» в знак почтения даже назвал в его честь трибуну на его 38-й день рождения в июне прошлого года.

Месси заставил всех ждать. В итоге он подписал новый трёхлетний контракт с «Интер Майами», поставив подпись на ореховом столе, стоявшем посреди строительной площадки. Вокруг него возводился новый клубный стадион в Майами-Фридом-Парк.

Когда в апреле он открылся, кто, как не Месси, забил первый гол «Интер Майами» на новой домашней арене? Он был в превосходной форме. В конце прошлого года Месси выиграл Кубок MLS, был назван MVP и забрал «Золотую бутсу». В отборе к чемпионату мира он стал лучшим бомбардиром Южной Америки (восемь голов). Для самого себя Месси явно получил те ответы, которые искал — он в полном порядке.

«Супер Лига» и 80 голов

Его партнёров это не удивляло. Родриго Де Пауль последовал за Месси в «Интер Майами» прошлым летом. Они так близки, что Де Пауль заслужил репутацию телохранителя Месси на поле. В Канзас-Сити против Алжира именно он отдал передачу на первый гол Месси — хотя, будем честны, бóльшую часть работы Месси сделал сам. «Последние два-три месяца у нас каждый день был тренировочный план сверх того, что мы делаем в клубе, — рассказал Де Пауль в передаче Lo del Pollo. — Мы доводим себя до предела, чтобы физически подойти в наилучшей форме. Делаем двойные сессии с нашим тренером. Вот где мы вкладываемся».

Де Пауль даже хотел снять об этом документальный фильм — но Месси сопротивлялся любым его попыткам сделать что-то большее, чем домашнее видео. «Нет, прекрати. Зачем ты меня снимаешь?» — говорил Месси. «Да ладно, малыш, если выгорит — может, заработаем пару баксов», — отвечал Де Пауль. Чутьё его не подвело. Болельщики наверняка заплатили бы, чтобы это увидеть.

В сравнении с Криштиану Роналду о рутине Месси известно мало. Диета Роналду, его привычки сна и приём солнечных ванн ради витамина D давно сделали его не меньшей иконой велнеса, чем футбола. Что до Месси — мы знаем, что он занялся своим питанием десять лет назад. Ему нужно было прекратить приступы рвоты, которые случались у него во время матчей, и он обратился к специалисту, доктору Джулиано Позеру, на севере Италии. «Я много лет питался плохо: шоколадки, газировка и всё такое, — объяснял он в передаче La Cornisa восемь лет назад. — Вот что вызывало рвоту во время игр. Теперь я лучше слежу за собой. Ем рыбу, мясо, салаты. Всё организовано и под контролем».

В Майами было сделано всё, чтобы настроить почти 39-летнее тело Месси так, чтобы он мог дольше выжимать максимум из своего таланта. Физиотерапевт сборной Аргентины Вальтер Инсауральде работает с ним в Майами. Тренировочную базу в Форт-Лодердейле модернизируют каждый год. Месси выполнял работу на сопротивление, спринтерские упражнения, силовую подготовку. «За последний месяц вы увидели у Месси эту смену темпа», — отметил комментатор во время майской победы над «Филадельфией Юнион» со счётом 6:4.

Лионель Месси в MLS. 9 мая 2026 года globallookpress.com

Лионель Месси в MLS. 9 мая 2026 года globallookpress.com

Лионель Месси в MLS. 22 марта 2026 года globallookpress.com

Но, как всегда с Месси, всё дело в футболе, чистом и простом. Когда весной Гильермо Ойос был повышен на место Хавьера Маскерано в «Интер Майами», аргентинский тренер ввёл то, что стало известно как «Супер Лига». Состав «Интер Майами» разделили на несколько мини-команд для внутреннего турнира. У каждой был капитан, который, в свою очередь, выбирал состав. Игроков можно было обменивать между командами. Все результаты «Супер Лиги» записывались на маркерной доске, как и другие показатели — например, забитые голы. Игры были напряжёнными. Игроки уважали друг друга и не переходили черту, но в матчах была злость.

В последний день сезона «Супер Лиги» объявили чемпиона. Мало того что команда Месси победила, — статистика была отвисающей челюстью. Месси забил за турнир более 80 голов. Ни у одного другого игрока «Интер Майами» не было больше 30. И Месси при этом не набрал себе в команду других звёзд клуба. «Это было типа — невероятно», — смеясь, сказал один из источников.

Когда MLS уходила на паузу под чемпионат мира, форма из «Супер Лиги» Месси перетекла в реальные матчи «Интер Майами». В последних пяти играх за клуб он поучаствовал в 12 голах (пять забил, семь отдал). Вся тяжёлая работа, которую Месси проделал за сезон, окупалась. Поэтому можно понять, почему он выглядел таким встревоженным, когда получил травму задней поверхности бедра в своём последнем матче против «Филадельфии Юнион».

Травма и возвращение

Те, кто знает Месси, нашли показательным, что после замены он сразу ушёл в туннель, а не занял место на скамейке. Тайминг травмы не мог быть хуже. С точки зрения чемпионата мира он совпал с травмами Неймара в сборной Бразилии и Ламина Ямаля в сборной Испании. Насколько всё плохо? Когда мы снова увидим Месси? А если он вернётся, не будет ли скован травмой и не сможет играть на сто процентов?

Заставив Скалони подождать, Месси откликнулся на его зов сыграть на чемпионате мира. Он доверился своей реабилитации, и когда вышел на последние 20 минут предпоследнего товарищеского матча против Исландии перед 90 тысячами зрителей на стадионе «Джордан-Хэйр» в Оберне, его влияние было пугающе мгновенным. В считаные секунды после выхода на поле он отдал разрезающий оборону пас на Лаутаро Мартинеса, которого снёс вратарь, заработав пенальти, — Месси его реализовал.

Для Аргентины чемпионат мира пока насчитывает всего один матч, но Месси уже каким-то образом сделал так, что он выглядит как «Супер Лига».

Семья, мате и искусственный интеллект

Месси, в отличие от своего великого современника Роналду, не выглядит обузой для национальной сборной. Совсем наоборот. С момента назначения Скалони Месси обрёл гармонию в игре за Аргентину. Сборная устроена как семья. Когда он выиграл чемпионат мира в Катаре, Месси обернулся и обнялся в долгом объятии с женщиной, которую многие приняли за его мать. На самом деле это была повар сборной Аргентины Антония Фариас.

Лионель Месси в матче против Алжира globallookpress.com

И хотя порой аргентинский уклад выглядит олдскульно — сплошные барбекю и мате, — Леандро Петерсен, коммерческий директор Аргентинской футбольной ассоциации, утверждает, что свою роль сыграл и искусственный интеллект. «От 13-летнего игрока и вплоть до игрока главной сборной мы можем отследить всю историю атлета, — рассказывает он The Athletic. — Сколько минут он играет каждый год, какие травмы перенёс, его пищевые привычки, которые варьируются от игрока к игроку, и многое другое».

«Мы ведём обширную работу как на технико-тактической стороне, так и на коммерческой, в планировании тренировок, профилактике травм и в мониторинге всего, что связано со здоровьем атлета на поле и за его пределами: питание, психология и прочее».

Лионель Месси на разминке перед игрой с Алжиром globallookpress.com

«Очевидно, что в рамках проекта сборной всё, что связано со штабом и планированием, для нас очень важно — как для Лео Месси, так и для остальных игроков. На самом деле некоторые игроки приехали на чемпионат мира с травмами, но все они сейчас восстановились. Лео был одним из них. Он приехал с травмой, и всё же мы увидели от него выдающийся матч. Это нас удивило — не только из-за его возраста, но и потому, что он восстанавливался после травмы и не тренировался неделю».

Вскоре после матча с Алжиром некоторые его партнёры в приватных разговорах повторяли: «Ого, малыш! Он так заряжен!». «Все видят в нём Бога. И одновременно — просто приятеля из района», — сказал Скалони.

Эпилог

Следующий чемпионат мира 2030 года примут совместно Испания, Португалия и Марокко; впрочем, Аргентина тоже проведёт один праздничный матч на «Монументале», чтобы отметить столетие турнира. Если Месси в такой форме сейчас — кто скажет, что он не может оказаться там и через четыре года?

На этой неделе по соцсетям разлетелся клип английского комментатора. «Это, несомненно, последний матч Лионеля Месси на чемпионате мира», — звучала фраза после того, как Франция выбила Аргентину в первом раунде плей-офф турнира в России ещё в 2018 году...