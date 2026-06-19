Лионель Месси оформил хет-трик в стартовом матче ЧМ-2026 против Алжира, сравнялся с Клозе по голам на чемпионатах мира — и был заметно растроган после игры. А спустя пару дней он проснулся в реальности, где «умер» его отец. По телевидению и соцсетям молниеносно разлетелась новость о смерти Хорхе Месси — отца и многолетнего агента футболиста. На неё повелись комментаторы по всему миру. Была только одна проблема: это ложь. Разбираем, кто запустил слух, как он распространился и почему ему поверили.

Что произошло

Слух о здоровье Хорхе Месси появился в дни дебюта Аргентины на турнире, но кульминацией стал прямой эфир. 18 июня известная аргентинская актриса и телеведущая Флоренсия Пенья в прямом эфире стримингового шоу «El Show del Verano» на канале Luzu TV объявила, что отец Месси скончался. «Не хочу сообщать плохую новость, но только что умер отец Месси», — сказала Пенья. Она также заявила, что футболист якобы покинет турнир из-за случившегося.

И понеслась. В считаные минуты соцсети взорвались, новость подхватили — и, как это бывает с громкими сенсациями, многие репостили и проговаривали её в эфире, не дожидаясь абсолютно никакого подтверждения.

Опровержение: отец жив

На деле Хорхе Месси жив. Семья футболиста оперативно выпустила заявление, опровергнув слух: Хорхе жив и восстанавливается после проблем со здоровьем, детали которых остаются закрытыми. В том же заявлении семья выразила «глубокое беспокойство» по поводу слухов и спекуляций вокруг состояния Хорхе и осудила «отсутствие чуткости, уважения и деликатности», с которым отнеслись к частной жизни семьи Месси.

Иными словами, зерно у истории было — отец футболиста действительно нездоров, — но оно было раздуто до ложного и жестокого «умер». Семья подтвердила, что Хорхе Месси жив и идёт на поправку.

Почему в это поверили

Здесь сошлось сразу несколько факторов, и они объясняют, почему даже профессионалы попались.

Во-первых, эмоциональный фон. После хет-трика в ворота Алжира Месси вытирал слёзы и затем признался, что переживает «трудные дни». Для зрителя это выглядело как намёк на что-то личное и тяжёлое — и на этом фоне ложное сообщение о смерти отца показалось страшно правдоподобным. Спекуляции о здоровье Хорхе уже витали в воздухе, а слова самого Месси невольно их подпитали.

Хорхе Месси в 2015 году globallookpress.com

Во-вторых, авторитет телевидения. Когда новость звучит в прямом эфире из уст известной ведущей, у аудитории срабатывает презумпция доверия: раз сказали по ТВ — значит, проверили. На деле — не проверили.

В-третьих, скорость соцсетей. Сегодня сенсация облетает планету быстрее, чем редакции успевают её верифицировать. К моменту, когда появилось опровержение, слух уже жил собственной жизнью.

Кто и как: цепочка провала

Самое показательное — в том, как именно слух попал в эфир. Позже Пенья объяснила, что ложную информацию ей передали прямо во время эфира как уже проверенную продакшеном шоу. То есть сработала классическая цепочка дезинформации: непроверенный слух → редактор, передавший его как факт → ведущая, озвучившая его в эфире как подтверждённый → миллионы зрителей ахнули и принялись репостить, разгоняя «новость» со скоростью света.

Флоренсия Пенья попросила прощения

Продюсера шоу Магали Абрамович, которую в сети обвинили в том, что она пустила слух в эфир, по сообщениям, отстранили от работы. Это не выглядит как злонамеренный вброс одного человека ради хайпа — скорее как коллективный провал верификации в погоне за горячей новостью в прямом эфире. Но от этого ущерб не меньше.

Последствия

Для Флоренсии Пеньи история обернулась крахом: она ушла из шоу и, по ряду сообщений, и вовсе была уволена — несмотря на извинения. Извинение она принесла эмоциональное и публичное:

Прошу прощения у семьи Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они переживают. Мне очень стыдно, что я стала проводником этой боли. Флоренсия Пенья телеведущая

Резонанс дошёл до самого верха: президент Аргентины Хавьер Милей на фейк не повёлся, а, напротив, обрушился на тех, кто его распространял. В гневном посте в X, который он озаглавил «Мусорная корпорация» (его привычное определение для враждебных ему СМИ), Милей назвал заявления Пеньи мерзкими и беспринципными — и подчеркнул, что они были бы недопустимы, даже окажись информация правдой, поскольку попирают частную жизнь гражданина. Президент прошёлся по «безнаказанности», с которой некоторые считают, что, держа в руках микрофон или ручку, можно не проверять факты и не считаться с элементарной порядочностью, моралью и уважением к правде. Ведущую он обозвал сплетницей низкого пошиба, а Luzu TV, наоборот, поблагодарил за оперативное опровержение и за то, что канал избавился от «этого гнусного персонажа».

Урок

Эта история — почти учебный пример того, как работает дезинформация в эпоху прямых эфиров и соцсетей. Громкий, эмоционально заряженный слух, правдоподобный фон, авторитетный «источник», отсутствие факт-чекинга в погоне за горячей сенсацией — и фейк о смерти живого человека облетает мир за время короче футбольного тайма.

Лионель Месси после матча с Алжиром (3:0) globallookpress.com

А за кадром этой медиабури — живой человек, который болеет, и его сын, который в эти дни переживает что-то по-настоящему тяжёлое и личное. Месси вытирал слёзы реальной тревоги за отца — а планета в это время обсуждала «смерть». Просьба семьи о деликатности к частному делу на этом фоне звучит более чем понятно.

История поучительная — не стоит верить на слово всему, что говорят по телевизору, даже если это вроде бы безобидный футбол. А отцу Месси — скорейшего выздоровления.