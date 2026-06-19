Канада уверенно вела 3:0 у Катара, который к тому моменту остался вдесятером, и матч группы B шёл к разгрому. А потом игра остановилась надолго: полузащитник Исмаэль Коне после жёсткого подката рухнул на газон, и быстро стало ясно — всё серьёзно. 24-летнего хавбека унесли с поля на носилках с подозрением на перелом ноги. Уезжая, он нашёл в себе силы помахать трибунам Ванкувера.

Что произошло

Шла 54-я минута матча на «Би-Си Плейс». Катар защитник Ассим Мадибо в борьбе влетел в Исмаэля Коне резким подкатом. Канадец сразу же упал и остался лежать — к нему бросились медики. Игру остановили надолго: комментаторы ещё до приезда врачей вслух заговорили о возможном переломе, настолько тревожно выглядел эпизод — см. наш онлайн-репортаж.

Мадибо за этот подкат получил красную карточку (изначально показанную жёлтую пересмотрели). Для Катара это стало уже второй красной в матче — и команда осталась вдевятером. Первое удаление случилось ещё на 33-й минуте, когда Хомам Ахмед свалил Тажона Бьюкенена и тоже отправился отдыхать.

Момент перелома (см. на левую ногу Коне) FIFA

Видео травмы Коне

Коне в итоге увезли с поля на носилках. Игроки обеих команд выглядели подавленными — такие моменты выбивают из колеи независимо от того, в какой ты форме и за кого играешь.

На фоне разгрома

Самое нелепое в этой истории — что у Канады всё складывалось идеально. К моменту травмы хозяева вели 3:0: дубль оформил Джонатан Дэвид, а первый мяч в первом тайме забил Кайл Ларин. Команда Джесси Марша доминировала против соперника, который и так остался в меньшинстве.

Но именно в такие вечера, когда всё идёт по плану, спорт умеет подкинуть ложку дёгтя. Победа в матче в кармане, но её цена неожиданно стала очень высокой.

Результат матча Канада Оттава 6:0 Катар Доха 1:0 Кайл Ларин 16' 2:0 Джонатан Дэвид 29' 3:0 Джонатан Дэвид 45+3' 4:0 Натан Салиба 64' 5:0 Джонатан Дэвид 90+2' Канада: Максим Крепо, Люк де Фужроль ( Тани Олувасейи 71' ), Али Ахмед ( Джейкоб Шаффельбург 71' ), Алистер Джонстон, Ричи Лария, Тажон Бушанан ( Нико Сигур 83' ), Исмаэль Коне ( Натан Салиба 57' ), Стефен Эустакиу, Дерек Корнелиус ( Моиз Бомбито 45' ), Джонатан Дэвид, Кайл Ларин Катар: Махмуд Абунада, Исса Лэй, Джассем Абулсаллам ( Мохамед Аль-Маннаи 45' ), Хомам Ахмед, Буалем Хухи, Педру Мигел, Аль-Уи Аюб Мохамед, Юсуф Абдурисаг ( Султан аль-Брейк 40' ), Ассим Мадибо, Акрам Афиф, Эдмилсон Жуниор ( Ахмед Фатехи 45' ) Жёлтые карточки: Дерек Корнелиус 9' — Ахмед Фатехи 62' Красные карточки: Хомам Ахмед 33' (Катар), Ассим Мадибо 53' (Катар)

Статистика матча 10 Удары в створ 0 8 Удары мимо 1 79 Владение мячом 21 19 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 9 Фолы 10

Кто такой Исмаэль Коне

Коне — один из самых перспективных и заметных полузащитников канадской сборной. 24-летний хавбек выступает в Серии А за «Сассуоло», куда перешёл в январе, и успел отметиться там парой голов в 15 матчах — среди прочего он забивал «Милану» Кристиана Пулишича. За национальную команду на его счету 4 гола в 41 матче.

Это игрок с характером. Осенью 2025-го он эмоционально поспорил с тренером Джесси Маршем прямо на бровке, когда тот заменил его в матче с Румынией, — эпизод тогда громко обсуждали, но игрок и наставник быстро помирились. Сам Коне говорил о себе так: ему трудно бывает показать, что он за человек, но майку сборной и команду он ценит больше всего на свете. Эмоциональный, преданный, на подъёме — и тем обиднее, что серьёзная травма настигла его на домашнем чемпионате мира, всего через два дня после его 24-летия.

Что это значит для Канады

С точки зрения турнирной таблицы — потеря ключевого полузащитника в разгар группового этапа бьёт больно. Коне был важной частью средней линии, и если подозрение на перелом подтвердится (а оно подтвердится), его чемпионат, скорее всего, на этом и закончится. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после обследования.

Исмаэль Коне в матче с Боснией globallookpress.com

Исмаэль Коне на тренировке сборнйо Канады. 9 июня 2026 года globallookpress.com

Для команды-хозяйки, которая на этом ЧМ выглядит вполне боеспособной (ничья с Боснией в первом туре, уверенный матч с Катаром 6:0), это первая по-настоящему тяжёлая новость турнира. Следующая игра у Канады — против Швейцарии в среду, 24 июня, снова в Ванкувере, и тренерскому штабу придётся перестраивать центр поля уже без одного из своих лидеров.

Пока же — главное не турнирная арифметика, а здоровье игрока. Весь канадский футбол ждёт новостей из больницы и желает Коне как можно более скорого и полного восстановления. А Мадибо, чей подкат и привёл к этому эпизоду, по кадрам выглядел искренне расстроенным — такие моменты не радуют никого, по обе стороны борьбы.