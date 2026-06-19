Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Канада уверенно вела 3:0 у Катара, который к тому моменту остался вдесятером, и матч группы B шёл к разгрому. А потом игра остановилась надолго: полузащитник Исмаэль Коне после жёсткого подката рухнул на газон, и быстро стало ясно — всё серьёзно. 24-летнего хавбека унесли с поля на носилках с подозрением на перелом ноги. Уезжая, он нашёл в себе силы помахать трибунам Ванкувера.

Что произошло

Шла 54-я минута матча на «Би-Си Плейс». Катар защитник Ассим Мадибо в борьбе влетел в Исмаэля Коне резким подкатом. Канадец сразу же упал и остался лежать — к нему бросились медики. Игру остановили надолго: комментаторы ещё до приезда врачей вслух заговорили о возможном переломе, настолько тревожно выглядел эпизод — см. наш онлайн-репортаж.

Мадибо за этот подкат получил красную карточку (изначально показанную жёлтую пересмотрели). Для Катара это стало уже второй красной в матче — и команда осталась вдевятером. Первое удаление случилось ещё на 33-й минуте, когда Хомам Ахмед свалил Тажона Бьюкенена и тоже отправился отдыхать.

Момент перелома (см. на левую ногу Коне)
Момент перелома (см. на левую ногу Коне) FIFA
Видео травмы Коне

Коне в итоге увезли с поля на носилках. Игроки обеих команд выглядели подавленными — такие моменты выбивают из колеи независимо от того, в какой ты форме и за кого играешь.

На фоне разгрома

Самое нелепое в этой истории — что у Канады всё складывалось идеально. К моменту травмы хозяева вели 3:0: дубль оформил Джонатан Дэвид, а первый мяч в первом тайме забил Кайл Ларин. Команда Джесси Марша доминировала против соперника, который и так остался в меньшинстве.

Но именно в такие вечера, когда всё идёт по плану, спорт умеет подкинуть ложку дёгтя. Победа в матче в кармане, но её цена неожиданно стала очень высокой.

Результат матча

КанадаОттаваКанада6:0КатарКатарДоха
1:0 Кайл Ларин 16' 2:0 Джонатан Дэвид 29' 3:0 Джонатан Дэвид 45+3' 4:0 Натан Салиба 64' 5:0 Джонатан Дэвид 90+2'
Канада:  Максим Крепо,  Люк де Фужроль (Тани Олувасейи 71'),  Али Ахмед (Джейкоб Шаффельбург 71'),  Алистер Джонстон,  Ричи Лария,  Тажон Бушанан (Нико Сигур 83'),  Исмаэль Коне (Натан Салиба 57'),  Стефен Эустакиу,  Дерек Корнелиус (Моиз Бомбито 45'),  Джонатан Дэвид,  Кайл Ларин
Катар:  Махмуд Абунада,  Исса Лэй,  Джассем Абулсаллам (Мохамед Аль-Маннаи 45'),  Хомам Ахмед,  Буалем Хухи,  Педру Мигел,  Аль-Уи Аюб Мохамед,  Юсуф Абдурисаг (Султан аль-Брейк 40'),  Ассим Мадибо,  Акрам Афиф,  Эдмилсон Жуниор (Ахмед Фатехи 45')
Жёлтые карточки:  Дерек Корнелиус 9'  —  Ахмед Фатехи 62'
Красные карточки:  Хомам Ахмед 33' (Катар),  Ассим Мадибо 53' (Катар)

Кто такой Исмаэль Коне

Коне — один из самых перспективных и заметных полузащитников канадской сборной. 24-летний хавбек выступает в Серии А за «Сассуоло», куда перешёл в январе, и успел отметиться там парой голов в 15 матчах — среди прочего он забивал «Милану» Кристиана Пулишича. За национальную команду на его счету 4 гола в 41 матче.

Это игрок с характером. Осенью 2025-го он эмоционально поспорил с тренером Джесси Маршем прямо на бровке, когда тот заменил его в матче с Румынией, — эпизод тогда громко обсуждали, но игрок и наставник быстро помирились. Сам Коне говорил о себе так: ему трудно бывает показать, что он за человек, но майку сборной и команду он ценит больше всего на свете. Эмоциональный, преданный, на подъёме — и тем обиднее, что серьёзная травма настигла его на домашнем чемпионате мира, всего через два дня после его 24-летия.

Что это значит для Канады

С точки зрения турнирной таблицы — потеря ключевого полузащитника в разгар группового этапа бьёт больно. Коне был важной частью средней линии, и если подозрение на перелом подтвердится (а оно подтвердится), его чемпионат, скорее всего, на этом и закончится. Точный диагноз и сроки восстановления станут известны после обследования.

Исмаэль Коне в матче с Боснией
Исмаэль Коне в матче с Боснией globallookpress.com
Исмаэль Коне на тренировке сборнйо Канады. 9 июня 2026 года
Исмаэль Коне на тренировке сборнйо Канады. 9 июня 2026 года globallookpress.com

Для команды-хозяйки, которая на этом ЧМ выглядит вполне боеспособной (ничья с Боснией в первом туре, уверенный матч с Катаром 6:0), это первая по-настоящему тяжёлая новость турнира. Следующая игра у Канады — против Швейцарии в среду, 24 июня, снова в Ванкувере, и тренерскому штабу придётся перестраивать центр поля уже без одного из своих лидеров.

Пока же — главное не турнирная арифметика, а здоровье игрока. Весь канадский футбол ждёт новостей из больницы и желает Коне как можно более скорого и полного восстановления. А Мадибо, чей подкат и привёл к этому эпизоду, по кадрам выглядел искренне расстроенным — такие моменты не радуют никого, по обе стороны борьбы.