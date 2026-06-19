Русскоязычный болельщик включает матч ЧМ-2026, слышит «гол забил Ларин» — и на секунду спотыкается. Ларин? Прямо как у Пушкина. Татьяна Ларина, поместье Лариных, «Я к вам пишу — чего же боле»? Да нет, конечно. За Канаду играет Кайл Ларин, и фамилия у него к русской классике отношения не имеет. Хотя звучит — один в один.

Разгадка простая и довольно... разочаровывающая. Фамилия у Кайла Ларина — материнская, и она франкоканадская. Его мать, Патриция Ларин, родом из Монреаля, и Larin — вполне обычная квебекская фамилия из франкоязычной части Канады.

А вот отец Кайла родился в Кларендоне на Ямайке — отсюда у форварда смешанные корни и двойное гражданство, канадское и ямайское. Получается, парень из Брэмптона носит французскую фамилию матери, имеет ямайские корни по отцу — и при этом для русского уха звучит как герой школьной программы. Чистая фонетическая случайность: квебекская Larin и пушкинская Ларина просто совпали по звучанию, не более того.

Кайл Ларин в матче с Боснией (1:1), гол на его счету globallookpress.com

А носитель этой фамилии, между прочим, человек в канадском футболе исторический. Кайл Ларин — лучший бомбардир в истории мужской сборной Канады. Именно его голы (13 штук в отборе) во многом вывели страну на чемпионат мира 2022 года — впервые с 1986-го.

Путь у него получился кочевой: из молодёжной академии в Онтарио — в студенческий футбол США, затем первый общий выбор драфта MLS, «Орландо», турецкий «Бешикташ» с чемпионством, бельгийский «Брюгге», испанские клубы, а сейчас — аренда в «Саутгемптоне». Кумиром детства, к слову, у рослого тарана был Дидье Дрогба — что логично довольно логично.