Артём НикельАртём НикельПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Раздумья относительно собственного будущего по окончанию чемпионата мира никак не оставят в покое Луиса Энрике, предметный интерес к которому на родине проявляют «Ботафого» и «Фламенго», заставив тем самым активизироваться «Зенит» в поисках ему альтернативы. Весьма выгодной на бумаге выглядит сделка с представителями «менгао», способными предложить санкт-петербуржцам флангового нападающего Гонсало Плату.

Лиссабонский лев

Гонсало Хорди Плата Хименес появился на свет 1 ноября 2000 года в городе Гуаякиль, носящем титулы ведущего экономического центра, основного морского порта и наиболее густонаселенного мегаполиса Эквадора. Его первые шаги в футбольном плане произошли в академии «Индепендьенте дель Валье», где с одиннадцатилетнего возраста он прокладывал себе путь на профессиональный уровень.

Молодежная команда «черно-синих» U-18 на голову превосходила сверстников, коллекционируя чемпионства на протяжении десяти лет подряд с 2010 по 2019 годы, и Плате посчастливилось застать рассвет коллектива, однажды добравшись до финала Копа Либертадорес U-20. Удача отвернулась от «Индепендьенте дель Валье» в 2018, когда юные «полосатые» остановились в шаге от кубка, уступив в решающем поединке уругвайскому «Насьоналю», однако двумя годами позже закрыли гештальт благодаря виктории над «Ривер Плейт» уже без Гонсало в обойме — тогда балом правили Мойсес Кайседо и Пьеро Инкапье, ныне защищающие цвета лондонских «Челси» и «Арсенала» соответственно.

Сиял вингер не только в расположении клуба из Сангольки, но и в стане молодежной сборной Эквадора, представляющей настоящую угрозу под руководством Хорхе Селико как на латиноамериканском континенте, так и на международном уровне. Аргентинский специалист гармонично определил всем подопечным роли в схеме 4-2-3-1, закрепив Плату справа в атаке, на противоположном фланге разместив Александера Альварадо, наделив функциями завершителя Леонардо Кампану, которому снаряды, помимо крайних форвардов, подносили «десятка» Хордан Ресабала и «восьмерка» Хосе Сифуэнтес.

Золотое поколение «триколор» устроило праздник эквадорской публике, одержав триумф на чемпионате Южной Америки U-20, вслед за чем завоевав бронзовые медали юниорского мундиаля, — их натиск в дополнительное время сломил сопротивление сборной Италии. Гонсало запомнился на ЧМ автографами в воротах Мексики и Уругвая, раздергивая оппонентов на правой бровке за счет скоростных данных, гибкости и неуступчивости в единоборствах, и заслужил контракт от лиссабонского «Спортинга», заплатившего «Индепендьенте дель Валье» 4,1 млн евро за их воспитанника.

Гонсало Плата (справа)
Гонсало Плата (справа) globallookpress.com

Дверь в стартовый состав «вердибланкос» Плата открыл лишь во второй части сезона 2019/2020, отметившись забитым мячом и ассистом в двадцать втором туре Примейра-лиги против «Боавишты», чем убедил новоиспеченного тренера «львов» Рубена Аморима зарезервировать за ним место справа в атакующем звене. Тем не менее идиллия в их отношениях продлилась недолго — португальский менеджер усадил Гонсало на скамейку запасных в следующей кампании, причиной чему послужила феноменальная форма Педру Гонсалвеша, отличившегося 23 результативными ударами и 4 голевыми передачами в тридцати двух встречах чемпионата Португалии.

Неприятности в Испании

Единственным выходом из тупика стала аренда в «Реал Вальядолид», прозябающий в испанской Сегунде, где Плату особенно ценил Хуан Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, за что вингер отплатил наставнику шестью забитыми мячами и пятью ассистами, приложив ногу к итоговой второй строчке «бланкивиолетас» в розыгрыше 2021/2022, гарантировавшей прямой билет в Ла Лигу. Без пятен на солнце, к сожалению, не обошлось — 8 декабря 2021 Гонсало попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в такси, которое перевернулось, в результате чего пострадало двое пассажиров.

Экспертиза определила, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысив допустимую норму в два раза, за что понес довольно мягкое наказание: испанский суд 25 июля приговорил его к двухлетнему лишению водительских прав и наложил на него штрафные санкции. Дебошира в своих рядах больше не желал видеть «Спортинг», договорившийся с «Реал Вальядолидом» о компенсации за полноценный трансфер эквадорца в размере 9 млн евро.

Гонсало Плата
Гонсало Плата globallookpress.com

Торжественным камбэк «бело-фиолетовых» в элитный дивизион Испании никак не назовешь — дружина Хуана Хосе Рохо Мартина потерпела двадцать поражений в 33-х турах Примеры, имея разницу забитых/пропущенных мячей «-30», и расположилась на законной восемнадцатой позиции. Под стать коллективу, скромные выступления продемонстрировал и Плата, переквалифицировавшись из снайпера в плеймейкера, что наглядно подтвердила его индивидуальная статистика: один гол и семь результативных пасов.

Побег из «золотой клетки» ради «менгао»

Перспектива снова томиться в Сегунде не вдохновляла Гонсало, к тому же, с щедрым предложением как для «Реал Вальядолида», так и вингера, обратился катарский «Аль-Садд», расставшийся с 12 млн евро и заключивший пятилетнее трудовое соглашение с игроком сборной Эквадора. Звание гегемона чемпионата Катара позволял команде из Дохи без особых усилий расправляться с противостоящими соперниками, пополняя коллекцию наградами высшей пробы, и сезон 2023/2024 не превратился в исключение.

«Аль-Садд» катком прошелся по дистанции местного первенства и Кубка эмира Катара, прихватив оба трофея в столицу, при этом Плата обладал статусом неприкосновенного основного исполнителя, развлекаясь в спаррингах с менее мастеровитыми оппонентами, — восемь забитых мячей и шесть голевых передач в двадцать одном матче. Интерес эквадорца к игре на уровне «новичок» улетучился довольно быстро, и летом 2024 он затребовал переход в более конкурентную среду, которой оказалась бразильская Серии А, причем, продав Гонсало во «Фламенго», катарский клуб не покрыл даже треть расходов от его трансфера «на вход».

Гонсало Плата
Гонсало Плата globallookpress.com

Дополнительной мотивацией к возвращению Платы в Латинскую Америку стало желание пребывать на виду у только назначенного на тренерский мостик «триколор» Себастьяна Беккасесе, так как ранее из Катара на сборы Эквадора его вызвали всего трижды за год. Удача в стане «менгао» улыбалась проспекту «Индепендьенте дель Валье» во все тридцать два — Филипе Луис, сколотивший боеспособную дружину, не стеснялся задействовать профильного вингера как в привычном для него амплуа, так и в центре нападения, правда личные показатели эквадорца все равно смотрелись невыразительно (четыре гола в 28 встречах на полях чемпионата Бразилии 2025).

Навряд ли Гонсало сильно расстраивался из-за собственной блеклой результативности, ведь в тот год награды, буквально, сыпались на «Фламенго» с неба, непосредственная заслуга в чем лежала на плечах 40-летнего специалиста, собравшего в трофейной комнате золотые медали Серии А, чемпионата Кариоки и Копа Либертадорес. К слову, финал главного турнира Южной Америки против «Палмейрас» пятидесятый номер «рубро-негро» пропустил, удалившись за агрессивное поведение в ответном поединке 1/2 с «Расингом», — дисциплина никогда не считалась сильной стороной Платы.

«Киллер» сборной Германии вольется в обойму «Зенита»?

Рулевой «триколор» Беккасесе, действительно, заметил нападающего «Фламенго» и включил его в финальную заявку команды на ЧМ-2026, используя впереди связку форвардов Эннер Валенсия — Гонсало Плата. На фоне многоопытного коллеги по цеху 25-летний уроженец Гуаякиля немногим затерялся, однако в важнейший момент все-таки сказал веское слово — эквадорцы, пропустив в самом начале матча с Германией от Лероя Зане, сотворили сенсацию усилиями Нильсона Ангуло и Платы, который на 77-й минуте обескуражил «бундестим» и впервые за двадцать лет вывел сборную в плей-офф мундиаля.

Гонсало Плата
Гонсало Плата globallookpress.com

Эмоциональные качели не оставили сил Эквадору на дуэль в 1/8 финала против Мексики, решившей судьбу встречи еще в первом тайме за счет точных выстрелов Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Возможно, галочку напротив фамилии Гонсало руководство «Зенита» поставило как раз таки, впечатлившись его самоотдачей и важностью для Беккасесе на чемпионате мира, и захотело разбавить латиноамериканскую диаспору представителем «триколор».

Санкт-петербуржцы любят проворачивать различные схемы с бразильскими коллективами, как бесплатный возврат «Коринтиансу» Юри Алберто в надежде компенсировать затраты при его последующей перепродаже и многоходовочка с «Ботафого» по Энрике, когда в обратном направлении отправился Артур и почти сбежал Вендел. Луису, похоже, предстоит смириться с ролью разменной монеты во второй раз — «Фламенго» не готов платить «сине-бело-голубым» требуемые 35-40 млн евро и планирует включить в сделку Плату, оцениваемого в 20-25 млн евро.

Сергей Семак, конечно, не проиграет в количестве номинальных вингеров, которых в Северной столице накопилось четверо (Педро, Энрике, Андрей Мостовой и Вадим Шилов), при этом фланги вполне могут закрыть и Джон Джон, и Максим Глушенков, тем не менее потеряет в качестве: Плата все же уступает бразильскому визави в техническом арсенале, остроте и результативности.