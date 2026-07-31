Раздумья относительно собственного будущего по окончанию чемпионата мира никак не оставят в покое Луиса Энрике, предметный интерес к которому на родине проявляют «Ботафого» и «Фламенго», заставив тем самым активизироваться «Зенит» в поисках ему альтернативы. Весьма выгодной на бумаге выглядит сделка с представителями «менгао», способными предложить санкт-петербуржцам флангового нападающего Гонсало Плату.

Лиссабонский лев

Гонсало Хорди Плата Хименес появился на свет 1 ноября 2000 года в городе Гуаякиль, носящем титулы ведущего экономического центра, основного морского порта и наиболее густонаселенного мегаполиса Эквадора. Его первые шаги в футбольном плане произошли в академии «Индепендьенте дель Валье», где с одиннадцатилетнего возраста он прокладывал себе путь на профессиональный уровень.

Молодежная команда «черно-синих» U-18 на голову превосходила сверстников, коллекционируя чемпионства на протяжении десяти лет подряд с 2010 по 2019 годы, и Плате посчастливилось застать рассвет коллектива, однажды добравшись до финала Копа Либертадорес U-20. Удача отвернулась от «Индепендьенте дель Валье» в 2018, когда юные «полосатые» остановились в шаге от кубка, уступив в решающем поединке уругвайскому «Насьоналю», однако двумя годами позже закрыли гештальт благодаря виктории над «Ривер Плейт» уже без Гонсало в обойме — тогда балом правили Мойсес Кайседо и Пьеро Инкапье, ныне защищающие цвета лондонских «Челси» и «Арсенала» соответственно.

Сиял вингер не только в расположении клуба из Сангольки, но и в стане молодежной сборной Эквадора, представляющей настоящую угрозу под руководством Хорхе Селико как на латиноамериканском континенте, так и на международном уровне. Аргентинский специалист гармонично определил всем подопечным роли в схеме 4-2-3-1, закрепив Плату справа в атаке, на противоположном фланге разместив Александера Альварадо, наделив функциями завершителя Леонардо Кампану, которому снаряды, помимо крайних форвардов, подносили «десятка» Хордан Ресабала и «восьмерка» Хосе Сифуэнтес.

Золотое поколение «триколор» устроило праздник эквадорской публике, одержав триумф на чемпионате Южной Америки U-20, вслед за чем завоевав бронзовые медали юниорского мундиаля, — их натиск в дополнительное время сломил сопротивление сборной Италии. Гонсало запомнился на ЧМ автографами в воротах Мексики и Уругвая, раздергивая оппонентов на правой бровке за счет скоростных данных, гибкости и неуступчивости в единоборствах, и заслужил контракт от лиссабонского «Спортинга», заплатившего «Индепендьенте дель Валье» 4,1 млн евро за их воспитанника.

Гонсало Плата (справа) globallookpress.com

Дверь в стартовый состав «вердибланкос» Плата открыл лишь во второй части сезона 2019/2020, отметившись забитым мячом и ассистом в двадцать втором туре Примейра-лиги против «Боавишты», чем убедил новоиспеченного тренера «львов» Рубена Аморима зарезервировать за ним место справа в атакующем звене. Тем не менее идиллия в их отношениях продлилась недолго — португальский менеджер усадил Гонсало на скамейку запасных в следующей кампании, причиной чему послужила феноменальная форма Педру Гонсалвеша, отличившегося 23 результативными ударами и 4 голевыми передачами в тридцати двух встречах чемпионата Португалии.

Неприятности в Испании

Единственным выходом из тупика стала аренда в «Реал Вальядолид», прозябающий в испанской Сегунде, где Плату особенно ценил Хуан Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, за что вингер отплатил наставнику шестью забитыми мячами и пятью ассистами, приложив ногу к итоговой второй строчке «бланкивиолетас» в розыгрыше 2021/2022, гарантировавшей прямой билет в Ла Лигу. Без пятен на солнце, к сожалению, не обошлось — 8 декабря 2021 Гонсало попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в такси, которое перевернулось, в результате чего пострадало двое пассажиров.

Экспертиза определила, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, превысив допустимую норму в два раза, за что понес довольно мягкое наказание: испанский суд 25 июля приговорил его к двухлетнему лишению водительских прав и наложил на него штрафные санкции. Дебошира в своих рядах больше не желал видеть «Спортинг», договорившийся с «Реал Вальядолидом» о компенсации за полноценный трансфер эквадорца в размере 9 млн евро.

Гонсало Плата globallookpress.com

Торжественным камбэк «бело-фиолетовых» в элитный дивизион Испании никак не назовешь — дружина Хуана Хосе Рохо Мартина потерпела двадцать поражений в 33-х турах Примеры, имея разницу забитых/пропущенных мячей «-30», и расположилась на законной восемнадцатой позиции. Под стать коллективу, скромные выступления продемонстрировал и Плата, переквалифицировавшись из снайпера в плеймейкера, что наглядно подтвердила его индивидуальная статистика: один гол и семь результативных пасов.

Побег из «золотой клетки» ради «менгао»

Перспектива снова томиться в Сегунде не вдохновляла Гонсало, к тому же, с щедрым предложением как для «Реал Вальядолида», так и вингера, обратился катарский «Аль-Садд», расставшийся с 12 млн евро и заключивший пятилетнее трудовое соглашение с игроком сборной Эквадора. Звание гегемона чемпионата Катара позволял команде из Дохи без особых усилий расправляться с противостоящими соперниками, пополняя коллекцию наградами высшей пробы, и сезон 2023/2024 не превратился в исключение.

«Аль-Садд» катком прошелся по дистанции местного первенства и Кубка эмира Катара, прихватив оба трофея в столицу, при этом Плата обладал статусом неприкосновенного основного исполнителя, развлекаясь в спаррингах с менее мастеровитыми оппонентами, — восемь забитых мячей и шесть голевых передач в двадцать одном матче. Интерес эквадорца к игре на уровне «новичок» улетучился довольно быстро, и летом 2024 он затребовал переход в более конкурентную среду, которой оказалась бразильская Серии А, причем, продав Гонсало во «Фламенго», катарский клуб не покрыл даже треть расходов от его трансфера «на вход».

Гонсало Плата globallookpress.com

Дополнительной мотивацией к возвращению Платы в Латинскую Америку стало желание пребывать на виду у только назначенного на тренерский мостик «триколор» Себастьяна Беккасесе, так как ранее из Катара на сборы Эквадора его вызвали всего трижды за год. Удача в стане «менгао» улыбалась проспекту «Индепендьенте дель Валье» во все тридцать два — Филипе Луис, сколотивший боеспособную дружину, не стеснялся задействовать профильного вингера как в привычном для него амплуа, так и в центре нападения, правда личные показатели эквадорца все равно смотрелись невыразительно (четыре гола в 28 встречах на полях чемпионата Бразилии 2025).

Навряд ли Гонсало сильно расстраивался из-за собственной блеклой результативности, ведь в тот год награды, буквально, сыпались на «Фламенго» с неба, непосредственная заслуга в чем лежала на плечах 40-летнего специалиста, собравшего в трофейной комнате золотые медали Серии А, чемпионата Кариоки и Копа Либертадорес. К слову, финал главного турнира Южной Америки против «Палмейрас» пятидесятый номер «рубро-негро» пропустил, удалившись за агрессивное поведение в ответном поединке 1/2 с «Расингом», — дисциплина никогда не считалась сильной стороной Платы.

«Киллер» сборной Германии вольется в обойму «Зенита»?

Рулевой «триколор» Беккасесе, действительно, заметил нападающего «Фламенго» и включил его в финальную заявку команды на ЧМ-2026, используя впереди связку форвардов Эннер Валенсия — Гонсало Плата. На фоне многоопытного коллеги по цеху 25-летний уроженец Гуаякиля немногим затерялся, однако в важнейший момент все-таки сказал веское слово — эквадорцы, пропустив в самом начале матча с Германией от Лероя Зане, сотворили сенсацию усилиями Нильсона Ангуло и Платы, который на 77-й минуте обескуражил «бундестим» и впервые за двадцать лет вывел сборную в плей-офф мундиаля.

Гонсало Плата globallookpress.com

Эмоциональные качели не оставили сил Эквадору на дуэль в 1/8 финала против Мексики, решившей судьбу встречи еще в первом тайме за счет точных выстрелов Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Возможно, галочку напротив фамилии Гонсало руководство «Зенита» поставило как раз таки, впечатлившись его самоотдачей и важностью для Беккасесе на чемпионате мира, и захотело разбавить латиноамериканскую диаспору представителем «триколор».

Санкт-петербуржцы любят проворачивать различные схемы с бразильскими коллективами, как бесплатный возврат «Коринтиансу» Юри Алберто в надежде компенсировать затраты при его последующей перепродаже и многоходовочка с «Ботафого» по Энрике, когда в обратном направлении отправился Артур и почти сбежал Вендел. Луису, похоже, предстоит смириться с ролью разменной монеты во второй раз — «Фламенго» не готов платить «сине-бело-голубым» требуемые 35-40 млн евро и планирует включить в сделку Плату, оцениваемого в 20-25 млн евро.

Сергей Семак, конечно, не проиграет в количестве номинальных вингеров, которых в Северной столице накопилось четверо (Педро, Энрике, Андрей Мостовой и Вадим Шилов), при этом фланги вполне могут закрыть и Джон Джон, и Максим Глушенков, тем не менее потеряет в качестве: Плата все же уступает бразильскому визави в техническом арсенале, остроте и результативности.