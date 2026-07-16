The Athletic анализирует успехи сборной Испании на чемпионате мира-2026, где она сумела пробиться в финал.

К концу матча Килиан Мбаппе — игрок, находившийся в лучшей форме на этом турнире, — мог лишь раздражённо морщиться. Получив жёлтую карточку за грубый выпад против вратаря сборной Испании Унаи Симона, он затем пробил выше перекладины со штрафного.

В полуфинале чемпионата мира у форварда «Реала» Мбаппе — второго лучшего бомбардира в истории мировых первенств, игра не сложилась. Не сложилась она и у Усмана Дембеле — вингера ПСЖ и обладателя «Золотого мяча».

То же самое можно сказать и о Майкле Олисе из «Баварии» — футболисте, который на протяжении всего прошлого сезона практически по своему желанию создавал голы. Когда Франция пустила в ход свои главные козыри — сначала Дезире Дуэ, а затем Райана Шерки, — у них также ничего не получилось.

Майкл Олисе globallookpress.com

После этого поражения в полуфинале ЧМ-2026 неизбежно возникнут вопросы к главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму и его звёздной команде, которую многие считали главным претендентом на триумф. Шерки после матча заявил журналистам, что «Ле Бле» «проиграли сама себе».

Однако этот результат не был случайностью. Испания не оборонялась отчаянно. Её вратарю не пришлось совершать каких-то выдающихся сэйвов. «Фурия Роха» не отсиживалась в защите, стараясь лишь сдержать соперника. Она больше владела мячом, сделала больше передач и нанесла столько же ударов по воротам, что и соперник.

Любой здравый анализ этого вылета для «Галльских петухов» должен учитывать и другую сборную на поле, которая выдала одно из величайших коллективных выступлений в истории мундиалей.

Для большинства наблюдателей (включая автора этих строк) именно Франция была сильнейшей командой турнира на групповом этапе и в первых раундах плей-офф. Однако внутри лагеря «Селексьон» сохранялась железная уверенность в себе.

Ламин Ямаль — главная молодая звезда Испании — в понедельник отметил своё 19-летие и всю последнюю неделю повторял, что беспокоиться должны французы, а не испанцы. В понедельник утром вингер тренировался с командой, днём участвовал в пресс-конференции и телевизионном шоу, а вечером ещё успел подстричь своего трёхлетнего брата Кейне.

«В жизни есть вещи гораздо сложнее, чем футбольный матч, — сказал форвард. — Это всего лишь игра. Я знаю, на что способен, и совершенно ни о чём не переживаю».

Уверенность испанцев не была беспочвенной. Эта сборная выиграла Лигу наций в 2023 году, вновь дошла до финала турнира в 2025-м, а между этими успехами стала чемпионом Европы. За этот период «Фурия Роха» дважды обыграла Италию, Англию, Германию, Норвегию, Португалию и Бельгию. И, конечно, Францию — трижды.

Сейчас их беспроигрышная серия составляет 37 матчей — это повторение самой продолжительной серии в истории мужских национальных сборных, хотя статистика Opta не учитывает поражение в серии пенальти от Португалии в финале Лиги наций 2025 года. Вряд ли Дидье Дешам может сказать, что его никто не предупреждал.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Ле Бле» не помогло и то, что команда, похоже, приехала в Арлингтон с мыслью, что достаточно сыграть по тому же сценарию, что и во всех предыдущих матчах чемпионата мира, — и победа придёт сама собой.

Создалось впечатление, что Дешам не учёл, что Испания — совсем другой соперник, с конкретным игровым планом, который одновременно позволял нейтрализовать сильные стороны соперника и бить по их слабым местам.

Ямаль, хотя и не показал яркой игры, сыграл в этом важнейшую роль. «Селексьон» определили Люка Диня как самое уязвимое звено «Галльских петухов», и в дуэли один в один Ямаль с первых минут заставил защитника «Астон Виллы» чувствовать себя крайне неуверенно, постоянно смещаясь то внутрь, то во фланг и раз за разом уходя от него за счёт резких рывков и финтов.

Именно благодаря своей великолепной игре на опережение вингер переломил ход встречи в пользу испанцев: он первым успел к бесхозному мячу, вынудил Диня нарушить правила и заработал пенальти, который окончательно задал характер матча. К 70-й минуте Диня, измученного постоянными рывками соперника, заменили на Тео Эрнандеса.

Ещё не достигнув 20-летнего возраста, Ямаль уже сыграл в финале чемпионата Европы — который Испания выиграла у Англии в 2024 году, — а теперь в воскресенье выйдет и в финале чемпионата мира на стадионе MetLife.

Чемпион Европы выигрывал подобные локальные противостояния по всему полю. Майкл Олисе оказался практически выключен из игры благодаря безупречной дисциплине и грамотному выбору позиции Родри и Фабиана Руиса.

А вместе с Олисе исчезло и снабжение мячами главных атакующих звёзд Франции — Дембеле и Мбаппе. В центре поля «Триколор» постоянно выглядели так, словно им не хватало одного игрока: они не могли ни организовать собственные атаки, ни эффективно сдерживать комбинации оппонентов.

Адриен Рабьо — один из самых доверяемых Дешамом игроков — ближе к концу первого тайма был вынужден дважды идти в жёсткие подкаты. За первый фол он получил предупреждение, а затем оказался на грани удаления, из-за чего на второй тайм уже не вышел.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте явно увидел, что французскую схему 4-2-3-1, в которой Майкл Олисе свободно действовал на позиции «десятки», можно подавить численным преимуществом и качеством игры своих полузащитников.

Пиренейцам также помогло то, что Родри — бывший обладатель «Золотого мяча» — наконец вернулся к своей лучшей форме после разрыва крестообразной связки колена, из-за которого пропустил большую часть сезона-2024/25. На позиции опорника он выглядел величественно: разрушал атаки визави и связывал игру команды в единое целое. Де ла Фуэнте назвал того «хребтом» своей сборной.

«Я уже давно говорил, что ставить его уровень под сомнение — значит оскорблять здравый смысл, — сказал тренер. — Время доказало, что мы были правы. Он идеально подходит под ту футбольную идею, которую мы исповедуем.

Мы добились этого благодаря дисциплине, организованности, самоотдаче и огромному объёму работы. Мы правильно читали все фазы игры. Именно это испанские футболисты умеют лучше всего — понимать происходящее на поле и грамотно действовать в оборонительной фазе в центре поля. Это результат нашей тренерской работы, начиная с юношеского уровня».

У «Селексьон» действительно хватает великолепных исполнителей, но нельзя сказать, что именно эта команда на протяжении последнего месяца больше всех захватывала воображение мировой аудитории.

Если не считать Ямаля, это не те игроки, чьи фамилии чаще всего можно увидеть на футболках болельщиков по всей Северной Америке, или чьи лица бренды размещают на рекламных щитах и обложках видеоигр.

По ходу турнира Испания временами выглядела не слишком убедительно, однако теперь стало очевидно, что это команда, которая способна подниматься до уровня своего соперника. Для многих поздние победные голы в матчах с Португалией в 1/8 финала и Бельгией в четвертьфинале были признаком незавершённости коллектива и намёком на то, что более сильные соперники смогут её остановить.

Но теперь на эти эпизоды можно посмотреть иначе: как на проявление характера победителей, духа команды, которая никогда не принимает поражение как данность.

Очевидно, что внутри сборной сложилась очень сильная атмосфера. Де ла Фуэнте рассказал, насколько важно было «с умом» подобрать тех, кто отправился со сборной на 39-дневный мундиаль.

«Если ошибёшься на этом этапе, последствия могут быть очень серьёзными. Мы всё сделали правильно. В нашей команде, во всём лагере сборной, каждый работает ради общей цели. Никогда раньше я не видел столь образцового отношения к делу на поле. И за его пределами у нас не возникло ни единой проблемы».

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Теперь они подкрепили всё это самым цельным выступлением на нынешнем турнире. Франция не нанесла ни одного удара в створ ворот вплоть до 82-й минуты.

Некоторые футболисты «Фурии Роха» превзошли даже свой клубный уровень. Педро Порро на протяжении большей части года испытывал трудности в «Тоттенхэме», однако покидал Даллас под овации трибун, получив приз лучшему игроку матча. Именно он великолепным ударом завершил комбинацию, которая принесла Испании второй гол.

Эмерик Ляпорт, блестяще сыгравший в центре обороны, провёл два года в Саудовской Аравии, прежде чем прошлым летом вернулся в «Атлетик» Бильбао. 19-летний Пау Кубарси окончательно подтвердил свой статус одного из самых талантливых молодых центрбеков в мировом футболе.

Если уже в таком возрасте он способен полностью нейтрализовать Мбаппе, то каким защитником может стать игрок «Барселоны» к следующему чемпионату мира? Его одноклубник Дани Ольмо стал автором одного из самых изящных эпизодов матча: именно его великолепная передача пяткой вскрыла оборону французов и положила начало второй голевой атаке «Селексьон».

Этот матч также напомнил, что крупные турниры порой выигрываются не лучшей атакой, а лучшей обороной; не отдельными вспышками гениальности, а наиболее цельной и организованной игрой на протяжении всех 90 минут.

«Эта команда идеально понимает, как нужно действовать в каждом отдельно взятом матче, — добавил де ла Фуэнте. — В этом и заключается наш главный секрет. Когда мы играем как единое целое, нас невозможно победить».

Родри globallookpress.com

В 2010 году, когда Испания впервые и пока единственный раз выиграла чемпионат мира, команда пропустила всего два мяча за весь турнир. На Евро-2012 года она позволили соперникам отличиться лишь однажды. На нынешнем же мундиале сборная также пропустила только раз — и единственной командой, сумевшей поразить её ворота, стала Бельгия.

Когда время матча подходило к концу, телекамеры показали трибуны, где за игрой наблюдали чемпионы мира в составе сборной Испании — Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос и Хави. Их футбольное наследие — сочетание красоты игры и эффективности — по-прежнему остаётся живым и незыблемым.