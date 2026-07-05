ESPN рассказывает, как уверенность, спокойствие и приподнятая бровь Карло Анчелотти помогли сборной Бразилии преодолеть кризис и стать одним из фаворитов ЧМ-2026.

Бразильские социальные сети полны мемов про юного форварда Эндрика и Карло Анчелотти. Их отношения описывают примерно так: «Что бы ни захотел Эндрик, Анчелотти обязательно сделает наоборот». Однако в действительности нападающий готов пройти ради своего тренера через огонь и воду.

«Он [Анчелотти] действует так, как подсказывает ему его внутреннее чутье, и все просто складывается само собой, — сказал Эндрик накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии. — Будто Бог смотрит на него сверху и направляет его... Он словно озарен свыше. Вся команда следует его плану. Если он попросит меня что-то сделать, я сделаю это. Я не стану сомневаться или оглядываться назад — просто услышу его голос и выполню все, что он скажет».

Карло Анчелотти и Эндрик globallookpress.com

Но так было далеко не всегда. Период после вылета Бразилии от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре оказался крайне непростым. После ухода Тите, которого в стране искренне уважали, Анчелотти стал уже четвертым главным тренером «селесао».

До него три матча в качестве исполняющего обязанности провел Рамон Менезес, затем шесть — Фернандо Динис, а Доривал Жуниор продержался 16 встреч, добившись лишь 43,75% побед. Все это время Бразильская конфедерация футбола безуспешно пыталась переманить наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

В мае 2025 года они наконец добились своего. С первой же пресс‑конференции, где Анчелотти заговорил о тяжести ожидания шестой звезды на эмблеме и о том, что пришло время формировать новую идентичность сборной, он начал менять «Селесао». Эпоха Jogo Bonito ушла. Теперь это — футбол Анчелотти.

Тихая эволюция

Давление на каждое поколение после последней победы сборной Бразилии на ЧМ-2002 остается колоссальным. «Я считаю, что Бразилия обязана выиграть чемпионат мира», — заявил в пятницу нападающий Матеус Кунья.

Роналдиньо и Винисиус globallookpress.com

На каждом матче нынешнего мундиаля за игрой с трибун наблюдают легенды бразильского футбола — словно великодушные римские императоры.

Роналдо, Роналдиньо, Кака, Роберто Карлос и Дунга — все они здесь. И с каждым новым турниром, который проходит без повторения подвигов команд 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годов, груз ответственности становится только тяжелее.

Пока что этот чемпионат мира складывается для Бразилии непросто. Еще до первого удара по мячу команда потеряла из‑за травм Эстевана, Эдера Милитана и Родриго, а затем стартовала с блеклой ничьей 1:1 против Марокко.

В матче с Гаити (3:0) бразильцы показали более содержательную игру, но по ходу того же матча травму получил Рафинья. Несмотря на это, бразильцы затем также со счетом 3:0 победили Шотландию.

Настоящим испытанием стал матч 1/16 финала против Японии. В первом тайме бразильцы выглядели не лучшим образом и ушли на перерыв, уступая 0:1. 34-летний полузащитник Каземиро подвергся серьезной критике, особенно за эпизод с пропущенным голом, однако Анчелотти сохранил доверие к своему ветерану.

И на 56-й минуте Каземиро сравнял счет. А уже в добавленное время, на шестой компенсированной минуте, вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли принес сборной Бразилии победу.

На протяжении всего турнира футболисты постоянно отмечают одно качество Анчелотти — его удивительное спокойствие. Болельщики сборной Бразилии уже успели полюбить его фирменную приподнятую бровь на тренерской скамейке и сдержанную реакцию даже в самые эмоциональные моменты — например, когда Мартинелли забил победный мяч Японии на последних секундах встречи.

Реакция Карло Анчелотти на победный гол Мартинелли globallookpress.com

«Его спокойствие создает ощущение, что в итоге все будет хорошо, и снимает с игроков лишнее давление», — считает эксперт ESPN Brazil Андре Кфури.

Футболисты полностью разделяют эту точку зрения.

Мы знаем, чего он добился за свою карьеру, и прекрасно понимаем, какой он победитель. Он вселил в нас спокойствие, которое придало нам сил, энергии и уверенности. Мы вышли на второй тайм с пониманием, что обладаем высоким уровнем мастерства и способны переломить ход игры. Дуглас Сантос защитник сборной Бразилии

Игроки словно нашли утешение в спокойном и ненавязчивом стиле управления Анчелотти.

В первый сезон под руководством Мистера я регулярно появлялся на поле. Минут было немного, но я выходил почти в каждом матче. Он всегда говорил, что мое время придет. В Кубке Испании он стал выпускать меня чаще, и я смог помочь команде. Я забивал практически в каждой игре. Я всегда оставался спокойным. Он один из лучших тренеров мира и точно знает, что нужно делать. В последнем матче гол забил парень, который вышел со скамейки. Мы можем быть спокойны — он всегда принимает решения, которые идут на благо команды. Эндрик нападающий сборной Бразилии

Но итальянскому тренеру потребовалось время, чтобы завоевать доверие Бразилии. Несмотря на впечатляющий послужной список, включающий пять побед в Лиге чемпионов и шесть титулов в национальных чемпионатах с «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», мадридским «Реалом» и «Баварией», после официального назначения в мае 2025 года многие встретили приход Анчелотти скептически.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Сторонники традиционного подхода считали, что сборную должен возглавлять бразильский специалист. Анчелотти стал первым иностранным тренером, руководившим Бразилией в официальном матче, с 1925 года, когда командой на чемпионате Южной Америки управлял уругваец Рамон Платеро.

Чемпион мира 1970 года и бывший вратарь сборной Эмерсон Леао одним из первых раскритиковал Анчелотти после его двух стартовых матчей во главе команды — ничьей с Эквадором и минимальной победы над Парагваем (1:0).

Думаю, у него возникнут огромные, и я подчеркиваю — огромные трудности. И все, кто работает рядом с ним — бразильцы, футболисты, руководители, тренеры, помощники, — должны ему помогать. Потому что дальше этот процесс станет только сложнее. Эмерсон Леао чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии

Перед ЧМ‑2026 Бразилия уступила Боливии, Японии и Франции, но некоторые уже видели ту самую тихую эволюцию, которую выстраивал Анчелотти после долгих лет турбулентности.

Зе Элиас globallookpress.com

Мне кажется, ему не нужно никому ничего доказывать. Его ежедневная работа в клубах говорит сама за себя, и со сборной он справляется хорошо. Ему понадобилось немного времени, чтобы понять масштаб общественного давления — осознать, что такое Бразилия, какое место футбол занимает в жизни страны и что сама страна значит для футбола. Одно дело наблюдать за этим со стороны, и совсем другое — проживать это каждый день, понимать образ мышления бразильцев, для которых футбол является неотъемлемой частью жизни. Зе Элиас полузащитник сборной Бразилии (1995-2001)

Бразильский «швейцарский нож»

Анчелотти с самого начала шел своим путем. Он вернул в сборную 34-летнего защитника Данило, хотя многие считали, что лучшие годы футболиста уже позади. Он продолжил доверять Каземиро, несмотря на волну общественной критики. Именно эта уверенность в собственных решениях и сделала итальянца одним из величайших тренеров в истории футбола.

Карло Анчелотти и Каземиро globallookpress.com

Бразильская пресса не могла не заметить стремление Анчелотти адаптироваться к новой среде и лучше понять страну. Получив должность, он в ускоренном режиме выучил португальский язык, а спустя год уже свободно переключается между португальским, испанским, итальянским и английским на пресс-конференциях.

В матче с Шотландией, к восторгу болельщиков у экранов, телекамеры запечатлели, как Анчелотти поет государственный гимн Бразилии. Но, несмотря на все это, его работа со сборной пока еще не получила окончательной оценки.

«Думаю, ему удается завоевывать доверие скептиков, но впереди еще долгий и непростой путь», — сказал ESPN участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов Силас.

Скептики остаются, ведь игра сборной пока не сверкает яркими красками, но если Бразилии все же удастся выиграть этот чемпионат мира, тактический гений Анчелотти сыграет в этом огромную роль.

«Его простота и способность превращать атмосферу скепсиса в победы — особенно в условиях дефицита времени из-за графика чемпионата мира, — это ключевые факторы», — добавляет Силас.

В стартовом матче против Марокко бразильской полузащите не хватало остроты, а смелая схема Анчелотти с четырьмя защитниками, двумя полузащитниками и четырьмя игроками атаки (4-2-4) не сработала. Поэтому в игре с Гаити тренер сделал акцент на возврате мяча, высоком прессинге и быстрых контратаках после переходных фаз. В матчах против Гаити и Шотландии Винисиус Жуниор также чаще действовал в центральной зоне.

Встреча с Японией потребовала новых решений. После тяжелого первого тайма Анчелотти призвал команду чаще подавать, особенно из глубины поля, чтобы прижать соперника к штрафной. В итоге плотина прорвалась. Бразилия превратилась в местный аналог швейцарского ножа — команду, способную решать самые разные задачи.

Собственно, сам Анчелотти говорил об этом еще раньше...

Карло Анчелотти globallookpress.com

У Бразилии много разных лиц. Я не хочу, чтобы у команды была одна четкая идентичность, потому что она должна уметь делать многое. Я хочу, чтобы мои игроки могли действовать по-разному: обороняться низким блоком, атаковать, максимально использовать индивидуальные качества футболистов, агрессивно прессинговать впереди, отходить назад и надежно защищаться у своих ворот. Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии

После матча с Шотландией Анчелотти еще раз лаконично сформулировал свою философию, и тем, кто ждет от Бразилии исключительно изысканного комбинационного футбола с бесконечными финтами, его слова вряд ли понравятся.

Мы понимаем, что, когда играем хорошо, побеждать проще. Но наша цель — побеждать. Тренера оценивают только по победам и поражениям. Не имеет значения, насколько красиво играет команда. Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии

Управление звездами

Помимо спокойствия, невероятного футбольного интеллекта и тактической гибкости, еще один ключевой фактор — умение Анчелотти работать со звездами. Бразильский футбол долгие годы был буквально одержим Неймаром — лучшим бомбардиром в истории сборной. В матче против Шотландии болельщики начали скандировать имя 34-летнего вингера, едва тот отправился разминаться перед выходом на поле.

Неймар globallookpress.com

Но Анчелотти очень осторожно распоряжается игровым временем футболиста, учитывая его богатую историю травм. Неймар вышел на замену в игре с шотландцами, но практически не повлиял на ход встречи, поэтому матч с Японией начал на скамейке запасных.

Послужной список Анчелотти оказал огромное влияние в плане дисциплины, уважения, ответственности и понимания значения и веса футболки сборной Бразилии. Это было критически важно, потому что иерархия в сборной Бразилии имеет огромное значение. Ты работаешь с состоявшимися игроками из топ‑клубов с огромными зарплатами, и если у тренера нет сильного влияния и авторитета, ситуация легко выходит из‑под контроля. Зе Элиас полузащитник сборной Бразилии (1995-2001)

Включение Неймара в окончательную заявку на чемпионат мира изначально выглядело спорным решением. Анчелотти неоднократно подчеркивал, что при выборе состава ориентируется прежде всего на текущую форму и физическую готовность игроков, а не на их прежние заслуги. Именно поэтому вне обоймы остались такие футболисты, как Ришарлисон, Жуан Педро и Савиньо.

Однако сам Неймар, который до турнира последний раз выходил на поле за сборную в октябре 2023 года и с середины мая восстанавливался после мышечной травмы второй степени, формально этим критериям тоже не соответствовал. Одни считали, что включение Неймара — простой способ угодить публике. Но в нем по‑прежнему живет та самая искра магии, способная перевернуть ход матча.

«Что касается Неймара, думаю, все сводится к тому, чтобы воспринимать его как часть команды: очень важную, но уже не главную звезду, от которой зависит сборная» — говорит Силас.

Анчелотти наверняка лично поговорил с Неймаром, объяснил ему ситуацию, рассказал о своем видении команды и дал понять, что коллектив важнее любого отдельного игрока. Если Неймар хочет быть частью этой сборной, он должен вести себя как все остальные, а не как особая фигура с привилегиями, как это было раньше. Зе Элиас полузащитник сборной Бразилии (1995-2001)

И такой подход работает для всех. Эксперт ESPN Brazil Густаво Зупак отмечает: «Он убрал прожекторы со звездных игроков и постарался сформировать в сборной настоящий командный дух».

Винисиус globallookpress.com

При этом новая главная звезда Бразилии, Винисиус Жуниор, при Анчелотти заметно преобразился. До прихода итальянского специалиста в активе вингера было всего шесть голов в 39 матчах за национальную команду. После назначения Анчелотти он забил уже семь мячей в 13 встречах. Источники ESPN также утверждают, что Винисиус еще никогда не чувствовал себя настолько комфортно в расположении сборной Бразилии.

Пока все складывается для Анчелотти как нельзя лучше. Бразильская конфедерация футбола, судя по всему, впечатлена его работой — в мае она продлила контракт с итальянцем до 2030 года. Но сам Анчелотти прекрасно понимает, насколько переменчивы ожидания в Бразилии. Следующее испытание — матч против Норвегии и Эрлинга Холанна, а здесь болельщиков устроит только победа.

После матча с Шотландией один из бразильских журналистов спросил Анчелотти, что бы он сказал стране на фоне растущего ощущения, что именно сейчас Бразилия может наконец взять шестой Кубок мира.

«Сохраняйте спокойствие», — ответил Анчелотти, приподняв бровь и слегка улыбнувшись. Но он, как никто другой, знает: в конечном счете значение имеет только результат. Если Бразилия все еще будет в борьбе 19 июля, возможно, легенды на трибунах тоже позволят себе улыбнуться.

«Если ему удастся совместить красивый футбол с нужным результатом — прекрасно, — говорит Зе Элиас. — Если он не сможет играть красиво, но он все равно добьется своего по-итальянски — за счет надежной обороны, стремительных контратак и в итоге станет чемпионом мира, — это тоже прекрасно. Это будет идеальный итог».