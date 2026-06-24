45 матчей за три года. 17 голов. Ни одного полноценного сезона. Но именно на него делает ставку Карло Анчелотти в решающем матче с Шотландией. GOAL — о том, почему Бразилия верит в Неймара, даже когда факты говорят об обратном.

На мероприятии в Белу-Оризонти на прошлой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва позволил себе шутку в адрес Неймара, назвав его «игроком на удаленке». Неудивительно, что это заявление вызвало бурную реакцию.

В Бразилии тема присутствия Неймара в сборной давно перестала быть поводом для смеха. Правильно ли поступил Карло Анчелотти, вызвав в национальную команду полуздорового ветерана, — этот вопрос уже несколько месяцев вызывает жаркие споры.

Колкость Лулы, возможно, была связана с тем, что Неймар активно поддерживал его опального крайне правого предшественника Жаира Болсонару. Однако даже многие из тех, кто не разделяет политические взгляды Неймара, сейчас отчаянно надеются, что он успеет восстановиться к важнейшему матчу с Шотландией в Майами в среду.

Первые признаки, во всяком случае, внушают оптимизм. Пропустив два стартовых матча сборной в Северной Америке, Неймар, похоже, полностью оправился от травмы икроножной мышцы, которая ставила под угрозу его участие в четвертом чемпионате мира.

Ожидается, что он попадет в заявку на матч и начнет встречу на скамейке запасных. Бразилии необходимо побеждать, причем желательно с убедительным счетом, чтобы гарантировать себе первое место в группе C.

«Выдающаяся история»

Лукас Пакета заявил, что все игроки сборной Бразилии были «очень рады» вновь увидеть Неймара на тренировочном поле в начале этой недели.

Лукас Пакета и Неймар globallookpress.com

Неймар — очень важный игрок для сборной Бразилии. У него выдающаяся история выступлений в этой футболке, и он все еще может принести нам огромную пользу. Мы рады его возвращению и надеемся, что он как можно скорее сможет помочь сборной. Лукас Пакета полузащитник сборной Бразилии

Впрочем, что именно Неймар способен «принести» нынешней сборной Бразилии, на данный момент не совсем ясно.

45 матчей за три года

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии оказался в нынешней заявке во многом благодаря своей «выдающейся истории», поскольку за последние три года — и уж тем более за последние три месяца — он не сделал ровным счетом ничего, чтобы заслужить вызов.

Неймар globallookpress.com

С момента своего последнего матча за Бразилию против Уругвая 18 октября 2023 года Неймар провел всего 45 официальных встреч на профессиональном уровне и забил лишь 17 голов.

Для сравнения: нападающий Жуан Педро, чье отсутствие в заявке Бразилии на чемпионат мира вызвало немало споров, превзошел оба этих показателя за один только прошлый сезон, записав на свой счет 20 голов в 50 матчах за «Челси».

Эффект Месси?

Конечно, Неймару всего 34 года — но это уже далеко не те 34, которые принято называть «футбольной молодостью». Когда Лионель Месси привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре четыре года назад, он был всего на год старше.

Лионель Месси и Неймар globallookpress.com

Однако, несмотря на сопоставимый с бывшим одноклубником и близким другом природный талант, за пределами поля эти двое представляют собой полные противоположности. Именно поэтому бразилец так и не смог реализовать весь свой потенциал, тогда как Месси продолжает превосходить самые смелые ожидания даже в 38 лет.

Но одно лишь присутствие Неймара — даже на скамейке — способно дать команде эффект, близкий к «эффекту Месси». Иногда достаточно просто того, что он рядом.

Любимец команды

Да, он тот самый неприятный тип, который может дать пощечину юному партнеру по команде. Но он по-прежнему остается невероятно популярной фигурой в Бразилии и, что еще важнее, внутри самой сборной.

Неймар и Винисиус globallookpress.com

Одним из тех, кто активно выступал за возвращение Неймара в состав на чемпионат мира после всего восьми матчей в Серии А за «Сантос» в этом году, был Каземиро. А Винисиус Жуниор — лишь один из нескольких футболистов команды Карло Анчелотти, которые продолжают равняться на игрока, чье отношение к профессии не раз подвергалось критике.

Очень важно, что он находится рядом с командой. Он мой кумир и всегда поддерживал меня. Надеюсь, что он вернется уже к следующему матчу (против Шотландии) и поможет нам по ходу всего чемпионата мира. Винисиус вингер сборной Бразилии

Помощь необходима

То, что сборной Бразилии не помешала бы дополнительная помощь, не вызывает никаких сомнений. Команда Карло Анчелотти лидирует в группе C, однако ее игра в двух стартовых матчах турнира оставила немало вопросов.

Бразилия — Марокко globallookpress.com

В стартовой игре с Марокко «селесао» вполне могли — и должны были — проигрывать больше, чем в один мяч, прежде чем Винисиус выдал момент чистой магии и сравнял счет сразу после охлаждающей паузы.

Да, по ходу встречи бразильцы прибавили, но в Нью-Джерси они не показали почти ничего, что позволяло бы говорить о реальных шансах на шестой титул через месяц.

Похожая картина наблюдалась и в матче против Гаити. Бразильцы победили со счетом 3:0, а Матеус Кунья выглядел более убедительно в атаке, чем Игор Тиаго. Тем не менее зависимость команды от вдохновения Винисиуса вновь бросалась в глаза — и это на фоне одного из слабейших участников турнира.

Шанс стучится в дверь

Разумеется, недостаток сыгранности и креатива в атаке Бразилии лишь усилил призывы к тому, чтобы Неймар получил игровое время, как только будет готов выйти на поле, — и теперь путь для его возвращения открыт.

Сборная Бразилии на тренировке globallookpress.com

После того как Анчелотти потерял Рафинью в матче с Гаити, итальянец сразу же заявил, что Неймар будет доступен к игре с шотландцами. А теперь, когда Рафинья выбыл минимум до 1/8 финала, появилась вполне реальная перспектива увидеть Неймара в старте уже в 1/16 — если он получит хоть какие‑то минуты в Майами.

Разумеется, это весьма серьезное «если», учитывая бесконечную череду травм, преследующую Неймара в последние годы. Но Бразилия готова ухватиться за любую возможность.

С момента прошлого чемпионата мира Неймар, по сути, выступал лишь эпизодически, но для значительной части его соотечественников прежние заслуги игрока — повод надеяться, что он сможет решить нынешние проблемы команды.