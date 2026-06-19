В игре Бразилии в первом матче чемпионата мира против Марокко было что-то слишком предсказуемое, пишет автор Goal.com Кришан Дэвис.

После череды неудач с момента назначения Карло Анчелотти год назад, хаотичный матч в Нью-Джерси принес лишь одно очко, поскольку «селесао» пришлось полагаться на момент магии Винисиуса Жуниора, чтобы сравнять счет. Впереди у итальянского тренера много пищи для размышлений.

Это было типичное для одного из тяжеловесов международного футбола начало, и они должны благодарить Винисиуса за то, что результат не был хуже, ведь его мощный удар сравнял счет в первом тайме после дерзкого гола Исмаэля Сайбари.

Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что этот момент индивидуального блеска не стал трамплином для дальнейших успехов, поскольку Бразилия не смогла реализовать немногочисленные явные моменты, которые она создала после этого, и на протяжении всего матча, проходящего при изнуряющей жаре, демонстрировала полное отсутствие контроля над игрой.

Проще говоря, подобное выступление недопустимо для страны, которая более двух десятилетий не видела успеха на чемпионатах мира. Если Неймар рассматривается как решение проблемы, «селесао» придется подождать, поскольку легендарный нападающий может пропустить весь групповой этап из-за травмы.

Анчелотти предстоит много работы, чтобы исправить ситуацию…

Посадить Каземиро на скамейку запасных…

Не желая повторять слова Джейми Каррагера («Уходите из футбола прежде, чем футбол уйдет из вас» — прим. ред.), скажем, что в матче против Марокко Каземиро выглядел лишь тенью того игрока, который пережил такой подъем в «Манчестер Юнайтед» во второй половине сезона 2025-26 под руководством Майкла Каррика. Это был не совсем тот случай, когда «футбол ушел из него», но очень близко.

Каземиро globallookpress.com

34-летний игрок выглядел на свой возраст, с трудом отыграв все 45 минут на поле, проиграв шесть из восьми единоборств и часто испытывая трудности с тем, чтобы закрывать свои зоны или с тем, чтобы угнаться за динамичным Айюбом Буадди.

Неудачное выступление Каземиро завершилось получением жёлтой карточки за циничный фол и заменой в перерыве, когда Анчелотти принял меры, несмотря на давние рабочие отношения с бывшим полузащитником «Реала».

… и заменить его Эдерсоном

Анчелотти и сборная Бразилии ограничены, если быть предельно честными, не слишком впечатляющим составом на бумаге, но решение заменить одного опытного опорного полузащитника другим в перерыве, вместо человека, который должен занять место Каземиро на «Олд Траффорд», несколько озадачило.

Отражая тот факт, что «селесао», похоже, застряли в переходном периоде между двумя поколениями, и мало кто может занять их место в полузащите, итальянский тренер обратился к 32-летнему Фабиньо, который последние три года играл в Саудовской Аравии, вместо Эдерсона, переходящего в «Манчестер Юнайтед», и бывший игрок «Ливерпуля» также показал себя плохо.

Эдерсон globallookpress.com

Эдерсон был вызван в сборную в последний момент из-за травмы правого защитника Уэсли, что говорит о том, что он находится в конце списка приоритетов, но если Анчелотти хочет начать новую эру, он должен дать 26-летнему игроку шанс в полузащите, несмотря на несколько менее впечатляющий сезон на клубном уровне в «Аталанте». Пятничный матч с Гаити может стать идеальной площадкой для начала этой эволюции.

Залатать дырявую защиту

У Бразилии, возможно, одна из самых надежных пар центральных защитников на турнире — Габриэль Магальяеш из «Арсенала» и Маркиньос из «Пари Сен-Жермен», — но качество защиты снижается из-за недостатка качественных вариантов вокруг них. Ситуации не помогла травма Уэсли из «Ромы» перед турниром.

Номинально играющий на позиции центрального защитника Роджер Ибаньес из «Аль-Ахли» вышел в стартовом составе на правом фланге против Марокко и был вынужден играть в обороне против Билаля Эль-Ханнуса и Нуссаира Мазрауи.

Роджер Ибаньес globallookpress.com

Как и Каземиро, он получил жёлтую карточку и был заменён в перерыве. Возможно, неудивительно, что впоследствии стало известно, что Анчелотти пробовал использовать Эдерсона на позиции правого защитника на тренировках перед матчем с Гаити.

Дуглас Сантос достаточно надёжен на позиции левого защитника, но в свои 32 года он является одной из причин, почему средний возраст защитников сборной Бразилии на турнире составляет 31 год. Бывший игрок «Манчестер Сити» Данило, которому 34 года, заменил Ибаньеса, а бывший левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро всё ещё находится в составе в возрасте 35 лет. Необходим серьёзный приток свежей крови.

Убрать из старта Тиаго

Еще одним игроком, который испытывал серьезные трудности в первом матче Бразилии, был Игор Тиаго — новый нападающий, приглашенный после выдающегося сезона в клубе «Брентфорд». Вероятно, это был случай, когда это «слишком много и слишком рано» для игрока, который дебютировал в сборной только в марте, в матче, который — на бумаге — был самым сложным для его страны на групповом этапе.

Нападающий оказался в изоляции, а его команда показала бессистемную игру, и лишь волшебный момент в исполнении Винисиуса спас их от поражения, когда они проигрывали 1:0. Тиаго упустил две явные возможности забить, каким-то образом не сумев дотянуться до навеса, несмотря на то, что был совершенно никем не прикрыт, а затем мощным ударом левой ногой отправил мяч прямо во вратаря после быстрого вбрасывания, и вскоре был заменен.

Игор Тиаго globallookpress.com

Ходят слухи, что после такого выступления он потеряет место в стартовом составе, и Анчелотти было бы неплохо убрать его из-под удара. После матча центральный нападающий признал, что, вероятно, все дело было в «нервозности».

Поставить в старт Кунью

Это должно означать, что Матеус Кунья вернется в стартовый состав сборной Бразилии на матч против Гаити, и он вполне может быть расстроен тем, что не попал в стартовый состав на матч открытия турнира против Марокко, учитывая, что у него гораздо больше опыта в футболке сборной Бразилии, чем у Тьяго.

Хотя он, возможно, и не был столь результативным, Кунья показал в своем дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед», что он — игрок для важных матчей, внося свой вклад в голы в матчах против «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». Его способности в качестве ложной «девятки» или второго форварда также могут усилить игру окружающих его партнеров, поскольку он опускается вглубь поля, чтобы создавать моменты для них.

Именно его проникающий пас из собственной половины поля привел к лучшему моменту Бразилии во втором тайме после того, как он вышел на замену на 60-й минуте, но удар Рафиньи оказался разочаровывающим, после того, как Винисиус выбежал на пас и отдал его назад игроку «Барселоны».

Матеус Кунья globallookpress.com

Это дало представление о том, почему 27-летний игрок заслуживает шанса с самого начала, возможно, даже в качестве десятого номера, опережая Лукаса Пакету, несмотря на то, что тот носит номер 9.

Выпустить Эндрика?

У Бразилии были и другие потенциально способные изменить ход игры нападающие, которые даже не вышли на поле, с трудом добившись ничьей с африканскими гигантами, и Эндрик был наиболее заметен среди них.

Эндрик globallookpress.com

Действительно, решение оставить 19-летнего игрока на скамейке запасных и выпустить вместо него во втором тайме нападающего «Зенита» Луиса Энрике и бывшего полузащитника «Ноттингем Форест» Данило вызвало массу критики. Считалось, что молодой игрок мог бы переломить этот матч в свою пользу, если бы ему предоставили такую ​​возможность.

Перспектива игры Куньи под Эндриком против Гаити, безусловно, интригует, и легендарный бразильский нападающий Роналдо Назарио считает, что время звезды «Реала» еще придет.

«Я уверен, что он получит свой шанс. Он готов», — сказал он изданию Resenha da Copa. «Он конкурирует с другими великими игроками. Он на одном уровне с Матеусом Куньей из "Манчестер Юнайтед", а Игорь Тьяго был лучшим бомбардиром в Англии, так что сейчас у нас все хорошо».

Райан в роли джокера

Как мы уже упоминали, это не лучший состав сборной Бразилии, и только самые оптимистичные болельщики «Селесао» — а их, справедливости ради, немало — будут ожидать от них победы в Северной Америке. Можно было бы предположить, что Анчелотти будет смотреть в будущее, и, как и Эндрик, Райан должен сыграть в этом важную роль.

19-летний игрок стал настоящим открытием после перехода в «Борнмут» из родного клуба «Васко да Гама» в январе, заняв место, освободившееся после ухода Антуана Семеньо. Он легко освоился в Премьер-лиге, используя свою физическую мощь и отличную результативность, и в 15 матчах сделал семь результативных действий, что позволило ему пробиться в состав сборной на чемпионат мира.

Райан globallookpress.com

У Бразилии, возможно, достаточно игроков на флангах, но, учитывая наличие Райана и его отличную форму, его вполне можно использовать — по крайней мере, со скамейки запасных. Следующий матч против Гаити, хотя и является решающим, также представляет собой идеальную возможность для экспериментов.