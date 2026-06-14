Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ДзенеПодписаться+

Очередной игровой день ЧМ-2026 получился почти шокирующим для фаворитов. Швейцария упустила победу после 26 ударов, Бразилия спаслась только за счёт индивидуального класса Винисиуса, Шотландия впервые с 1990 года выиграла матч чемпионата мира, а Австралия неожиданно обыграла Турцию. Главные сюжеты дня как будто отрицали общее превосходство, а всё решал один эпизод, который резко менял ощущение от матча.

Катар — Швейцария 1:1

Группа B

Швейцария должна была закрывать этот матч намного раньше. Команда Мурата Якина нанесла 26 ударов, забила пенальти уже в первом тайме и долго держала игру в руках, но Катар дотерпел до компенсированного времени и набрал первое очко в своей истории чемпионатов мира. Для группы B этот результат особенно важен. После ничьей Канады с Боснией и Герцеговиной все четыре команды остались с одним очком, а Швейцария вместо спокойного старта вынуждена задавать себе неприятные вопросы о реализации.

Шотландцы пьют воду в перерыве
Шотландцы пьют воду в перерыве globallookpress.com

Драматический момент

На 94-й минуте Хомам Ахмед подал с левого фланга, Буалем Хухи пошёл на мяч, а Миро Мухейм под давлением срезал его в собственные ворота. Один неудачный кивок головой перечеркнул почти весь швейцарский контроль и превратил матч Катара в локальную историческую победу.

Игроки сборной Катара празднуют гол
Игроки сборной Катара празднуют гол globallookpress.com

Швейцария может спорить о пенальти, вспоминать моменты Дана Ндоя и жалеть о пустых отрезках второго тайма, но при таком количестве подходов фаворит, конечно же, обязан убивать интригу раньше. Катар теперь едет к Канаде в равных условиях и с ощущением, что способен побороться и за следующие стадии турнира.

Бразилия — Марокко 1:1

Группа C

Бразилия начала чемпионат мира так, будто ещё не поняла, куда приехала. Команда Карло Анчелотти провалила первый тайм по структуре и скорости решений, а Марокко выглядело не дерзким андердогом, а зрелой командой, которая точно знает, как обыграть пятикратных чемпионов мира. Марокканцы повели после отличной передачи Браима Диаса и хладнокровного удара Исмаэля Сайбари. Бразилия ответила уже после перерыва, исключительно благодаря человеку, который способен из пустоты создать момент.

Гол Исмаэля Сайбари
Гол Исмаэля Сайбари globallookpress.com

Фантастический момент

Винисиус получил мяч слева, сместился в центр и пробил так, как делал это в лучшие сезоны при Карло в «Реале». Удар Вини вернул Бразилии равенство, но не избавил от главной тревоги дня. Слишком многое до гола (да и после него тоже) выглядело тяжёлым, медленным и не работающим.

Анчелотти сделал четыре замены ещё до 65-й минуты, и это само по себе сказало многое. Каземиро ушёл уже в перерыве, правый фланг обороны пришлось чинить, а центр поля Марокко во главе с 18-летним Айюбом Буадди выглядел более свежим и современным. Бразилия спасла хоть какой-то результат, но вряд ли напугала тех, кто всерьёз собирается бороться за титул.

Винисиус Жуниор и Бруну Гимарайнш
Винисиус Жуниор и Бруну Гимарайнш globallookpress.com

Шотландия — Гаити 1:0

Группа C

Шотландия вернулась на чемпионат мира и сразу сделала то, чего не удавалось 36 лет, — выиграла матч на главном турнире. Игра с Гаити не получилась гладкой, а по качеству к команде Стива Кларка осталось много вопросов, но в первом туре такой группы результат важнее эстетики. Впереди у шотландцев Бразилия и Марокко, поэтому поражение или даже ничья с Гаити могли сразу поставить их на грань вылета. Победа же резко меняет расклад и делает мечту о первом выходе из группы намного более осязаемой.

Шотландцы празднуют гол
Шотландцы празднуют гол globallookpress.com

Решающий момент

На 28-й минуте Бен Гэннон-Доак разогнал атаку по флангу и заставил оборону Гаити пятиться к своей штрафной. После его прохода мяч дошёл до Джона Макгинна, чей удар с рикошетом стал единственным голом матча.

Джон Макгинн
Джон Макгинн globallookpress.com

Гэннон-Доак был самым ярким игроком шотландской атаки и именно тем, кто добавлял матчу энергии. Шотландия не выглядела безупречно в схеме 4-4-2, часто проседала без мяча и позволяла Гаити искать свои шансы, но вечер всё равно останется в истории. Иногда первый шаг на большом турнире нужно просто сделать — и забыть о всякой эстетике.

Австралия — Турция 2:0

Группа D

Австралия выдала один из самых смелых стартов ЧМ. Тони Попович поставил на молодёжь, оставил на скамейке более привычные имена — и в итоге получился матч, в котором новые лица не пытались прятаться за спиной опытных партнёров, а сами сделали результат. Турция начинала активнее и больше владела мячом, но австралийцы выдержали первые минуты, а затем нашли свой момент. Нестори Иранкунда открыл счёт в первом тайме, Коннор Меткалф закрепил победу после перерыва, а 22-летний вратарь Патрик Бич стал отдельным героем вечера.

Нестори Иранкунда
Нестори Иранкунда globallookpress.com

Фантастический момент

Через несколько минут после первого гола Турция почти ответила дальним ударом Абдулкерима Бардакджи — Бич вытянулся и кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. Это был сейв, который, да, сохранил счёт, но ещё и подтвердил правильность самого рискованного решения тренера.

Во втором тайме Бич снова спасал после удара Арды Гюлера и ещё несколько раз удерживал Турцию на расстоянии. Австралия не пыталась казаться командой старше и осторожнее, чем она есть. Она пережидала давление, убегала в нужные моменты и добыла победу, которая может стать началом нового поколения «соккеруз» прямо по ходу чемпионата мира.

Австралийцы празднуют гол
Австралийцы празднуют гол globallookpress.com

Что будет дальше

Игровой день оставил группу B полностью открытой, а группу C сразу сделал намного сложнее для Бразилии. Швейцарии теперь нельзя откладывать победу, Катар получил право мечтать, Шотландия сделала редкий для себя первый шаг без провала, а Марокко показало, что полуфинал прошлого чемпионата мира не был случайностью.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 гарантированно подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».