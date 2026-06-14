Очередной игровой день ЧМ-2026 получился почти шокирующим для фаворитов. Швейцария упустила победу после 26 ударов, Бразилия спаслась только за счёт индивидуального класса Винисиуса, Шотландия впервые с 1990 года выиграла матч чемпионата мира, а Австралия неожиданно обыграла Турцию. Главные сюжеты дня как будто отрицали общее превосходство, а всё решал один эпизод, который резко менял ощущение от матча.

Катар — Швейцария 1:1

Группа B

Швейцария должна была закрывать этот матч намного раньше. Команда Мурата Якина нанесла 26 ударов, забила пенальти уже в первом тайме и долго держала игру в руках, но Катар дотерпел до компенсированного времени и набрал первое очко в своей истории чемпионатов мира. Для группы B этот результат особенно важен. После ничьей Канады с Боснией и Герцеговиной все четыре команды остались с одним очком, а Швейцария вместо спокойного старта вынуждена задавать себе неприятные вопросы о реализации.

Шотландцы пьют воду в перерыве globallookpress.com

Драматический момент

На 94-й минуте Хомам Ахмед подал с левого фланга, Буалем Хухи пошёл на мяч, а Миро Мухейм под давлением срезал его в собственные ворота. Один неудачный кивок головой перечеркнул почти весь швейцарский контроль и превратил матч Катара в локальную историческую победу.

Игроки сборной Катара празднуют гол globallookpress.com

Швейцария может спорить о пенальти, вспоминать моменты Дана Ндоя и жалеть о пустых отрезках второго тайма, но при таком количестве подходов фаворит, конечно же, обязан убивать интригу раньше. Катар теперь едет к Канаде в равных условиях и с ощущением, что способен побороться и за следующие стадии турнира.

Бразилия — Марокко 1:1

Группа C

Бразилия начала чемпионат мира так, будто ещё не поняла, куда приехала. Команда Карло Анчелотти провалила первый тайм по структуре и скорости решений, а Марокко выглядело не дерзким андердогом, а зрелой командой, которая точно знает, как обыграть пятикратных чемпионов мира. Марокканцы повели после отличной передачи Браима Диаса и хладнокровного удара Исмаэля Сайбари. Бразилия ответила уже после перерыва, исключительно благодаря человеку, который способен из пустоты создать момент.

Гол Исмаэля Сайбари globallookpress.com

Фантастический момент

Винисиус получил мяч слева, сместился в центр и пробил так, как делал это в лучшие сезоны при Карло в «Реале». Удар Вини вернул Бразилии равенство, но не избавил от главной тревоги дня. Слишком многое до гола (да и после него тоже) выглядело тяжёлым, медленным и не работающим.

Анчелотти сделал четыре замены ещё до 65-й минуты, и это само по себе сказало многое. Каземиро ушёл уже в перерыве, правый фланг обороны пришлось чинить, а центр поля Марокко во главе с 18-летним Айюбом Буадди выглядел более свежим и современным. Бразилия спасла хоть какой-то результат, но вряд ли напугала тех, кто всерьёз собирается бороться за титул.

Винисиус Жуниор и Бруну Гимарайнш globallookpress.com

Шотландия — Гаити 1:0

Группа C

Шотландия вернулась на чемпионат мира и сразу сделала то, чего не удавалось 36 лет, — выиграла матч на главном турнире. Игра с Гаити не получилась гладкой, а по качеству к команде Стива Кларка осталось много вопросов, но в первом туре такой группы результат важнее эстетики. Впереди у шотландцев Бразилия и Марокко, поэтому поражение или даже ничья с Гаити могли сразу поставить их на грань вылета. Победа же резко меняет расклад и делает мечту о первом выходе из группы намного более осязаемой.

Шотландцы празднуют гол globallookpress.com

Решающий момент

На 28-й минуте Бен Гэннон-Доак разогнал атаку по флангу и заставил оборону Гаити пятиться к своей штрафной. После его прохода мяч дошёл до Джона Макгинна, чей удар с рикошетом стал единственным голом матча.

Джон Макгинн globallookpress.com

Гэннон-Доак был самым ярким игроком шотландской атаки и именно тем, кто добавлял матчу энергии. Шотландия не выглядела безупречно в схеме 4-4-2, часто проседала без мяча и позволяла Гаити искать свои шансы, но вечер всё равно останется в истории. Иногда первый шаг на большом турнире нужно просто сделать — и забыть о всякой эстетике.

Австралия — Турция 2:0

Группа D

Австралия выдала один из самых смелых стартов ЧМ. Тони Попович поставил на молодёжь, оставил на скамейке более привычные имена — и в итоге получился матч, в котором новые лица не пытались прятаться за спиной опытных партнёров, а сами сделали результат. Турция начинала активнее и больше владела мячом, но австралийцы выдержали первые минуты, а затем нашли свой момент. Нестори Иранкунда открыл счёт в первом тайме, Коннор Меткалф закрепил победу после перерыва, а 22-летний вратарь Патрик Бич стал отдельным героем вечера.

Нестори Иранкунда globallookpress.com

Фантастический момент

Через несколько минут после первого гола Турция почти ответила дальним ударом Абдулкерима Бардакджи — Бич вытянулся и кончиками пальцев перевёл мяч в штангу. Это был сейв, который, да, сохранил счёт, но ещё и подтвердил правильность самого рискованного решения тренера.

Во втором тайме Бич снова спасал после удара Арды Гюлера и ещё несколько раз удерживал Турцию на расстоянии. Австралия не пыталась казаться командой старше и осторожнее, чем она есть. Она пережидала давление, убегала в нужные моменты и добыла победу, которая может стать началом нового поколения «соккеруз» прямо по ходу чемпионата мира.

Австралийцы празднуют гол globallookpress.com

Что будет дальше

Игровой день оставил группу B полностью открытой, а группу C сразу сделал намного сложнее для Бразилии. Швейцарии теперь нельзя откладывать победу, Катар получил право мечтать, Шотландия сделала редкий для себя первый шаг без провала, а Марокко показало, что полуфинал прошлого чемпионата мира не был случайностью.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 гарантированно подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».