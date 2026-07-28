ESPN анализирует назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции после того, как он несколько лет оставался без работы.

Наконец-то самый долгий и, пожалуй, худший из «секретов» международного футбола перестал быть секретом: Зинедин Зидан стал новым главным тренером мужской сборной Франции.

54-летний обладатель «Золотого мяча» — настоящая легенда французского футбола. Как игрок сборной он выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000, а в составе «Реала» добился множества побед как на поле, так и на тренерской скамье, завоевав несколько трофеев Лиги чемпионов и первенства Испании.

Теперь, сменив Дидье Дешама после того, как его экс-партнёр по сборной покинул пост, который занимал на протяжении 10 лет, Зидан получает шанс завершить полный набор достижений, приведя национальную команду к триумфу уже как главный тренер.

Дидье Дешам globallookpress.com

После разочаровывающего для Франции четвёртого места на ЧМ-2026 она уже начинает подготовку к сентябрьским матчам Лиги наций, а затем — к отборочной стадии Евро-2028, которая стартует в следующем году.

Но, несмотря на свой выдающийся послужной список, Зидан не работал тренером с тех пор, как пять лет назад завершился его второй период у руля «Реала». Вместо этого он предпочёл оставаться в стороне от большого футбола.

И хотя за годы своей блестящей карьеры он неизменно находился под пристальным вниманием СМИ, Зизу по-прежнему остаётся загадочной фигурой, которая редко раскрывает свои мысли и намерения.

Что он может привнести в сборную Франции? Что ему стоит изменить, и где был всё это время?

Прошло уже немало времени. Чего Зидан добился в «Реале»?

Чего добился? Начнём хотя бы с трёх кряду побед в Лиге чемпионов — беспрецедентного достижения в современном формате турнира — с 2016 по 2018 годы. К этому он добавил два титула чемпиона Испании: в 2017 году прервал пятилетнюю безвыигрышную серию клуба, а затем завоевал ещё одно чемпионство в 2020-м.

В обоих своих периодах работы на «Бернабеу» Зидан принимал команду в непростых обстоятельствах и практически сразу добивался впечатляющего положительного эффекта.

Впервые он возглавил «Реал» в январе 2016 года, покинув его вторую команду, чтобы исправить катастрофическое начало сезона после увольнения своего предшественника Рафаэля Бенитеса.

Серия из 12 побед кряду позволила мадридцам завершить сезон-2015/16 всего в одном пункте позади чемпиона — «Барселоны». Зато в Лиге чемпионов команда прошла весь путь до конца, победив «Атлетико» в миланском финале после серии пенальти.

Зидан с трофеем Лиги чемпионов-2016 globallookpress.com

Следующий сезон оказался ещё успешнее. Если годом ранее «Реал» ещё можно было не считать сильнейшей командой Европы, то в сезоне-2016/17 он определённо был именно таким. По пути к финалу «Сливочные» выбили «Баварию» и вновь победили «Атлетико», а затем разгромили «Ювентус» (4:1) в кардиффском финале.

Кроме того, команда выиграла чемпионат Испании, и это был лишь третий случай в истории клуба, когда «Реал» оформил такой «золотой дубль», выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов в одном сезоне.

До этого ни одной команде со времён «Милана» в 1990 году не удавалось выиграть Кубок европейских чемпионов дважды подряд. Зидан превзошёл даже это достижение: в сезоне-2017/18 «Реал» сделал это три раза кряду, обыграв «Ливерпуль» со счётом 3:1 в киевском финале.

Спустя несколько дней после триумфа Зидан неожиданно покинул клуб. Однако уже через девять месяцев — после того как Юлен Лопетеги и Сантьяго Солари не смогли повторить его успехи на тренерском мостике, — он вернулся.

Второй период работы француза во главе «Реала» оказался менее триумфальным, но команда всё же выиграла чемпионат Испании в сезоне-2019/20. Это произошло в крайне непростых условиях: из-за пандемии COVID-19 розыгрыш Ла Лиги был прерван на три месяца прямо по ходу сезона.

Следующий сезон также нельзя назвать неудачным — «Сливочные» заняли второе место, уступив чемпионство «Атлетико», и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Челси». Однако впервые при Зидане команда завершила сезон без единого трофея.

Тем не менее, решение Зидана вновь уйти в мае 2021 года, несмотря на ещё один год действующего контракта, стало полной неожиданностью. В открытом письме болельщикам он опроверг слухи о том, что «устал тренировать», заявив, что причиной ухода стало отсутствие должной поддержки со стороны руководства клуба.

Зидан — в своем последнем сезоне у руля «Реала» globallookpress.com

Кроме того, он резко раскритиковал утечки информации в медиа, из которых следовало, что его должность якобы находилась под угрозой.

Как его методы могут проявиться в сборной Франции?

Именно этот вопрос сейчас волнует всех во Франции. После поражения от Испании в полуфинале мундиаля несколько недель назад все с нетерпением ждут прихода Зидана и задаются вопросом: какой станет сборная под руководством Зизу?

Его стиль управления людьми, который отлично зарекомендовал себя в «Реале», идеально подходит для футбола на уровне национальных сборных. Специалист умеет вдохновлять игроков, а главное — строить с ними доверительные отношения, благодаря которым раскрывается потенциал команды.

Он вселяет в футболистов уверенность и придаёт им дополнительную мотивацию. Лидеры нынешней сборной, такие как Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, выросли, восхищаясь Зиданом. В раздевалке все с огромным воодушевлением ждут начала работы с чемпионом мира 1998 года.

Ритм международного футбола также отлично подходит такому прагматичному тренеру. В тактическом плане он не раз демонстрировал интересные решения в «Реале». Например, использовал Иско на позиции классической «десятки» или по-особому раскрывал Карима Бензема, сначала отводя ему многогранную роль в атаке рядом с Криштиану Роналду, а затем делая его центральной фигурой атаки после ухода португальца.

Не стоит ждать от Зидана сложных, до мелочей отработанных игровых схем — его философия заключается в другом: создать условия, при которых каждая звезда окажется в наиболее выгодной для себя роли и сможет показать максимум своих возможностей.

Однажды, во время работы в «Реале», Зидан сказал:

« Модричу не нужно, чтобы я объяснял ему, как отдавать передачи. Он и без меня прекрасно это умеет. Моя задача — создать для него правильную среду и поставить его в такие условия, где он сможет быть лучшей версией самого себя».

Именно в этом, пожалуй, и заключается суть футбола на уровне национальных сборных.

Что ему прежде всего нужно изменить?

Дидье Дешам и Зинедин Зидан уважают друг друга, но друзьями никогда не были. Так было ещё во времена их совместных выступлений за сборную Франции и «Ювентус», и с тех пор их отношения не стали теплее. Первому никогда не нравилось, что второй, по сути, открыто ждал момента, когда тот покинет пост наставника сборной.

В январе прошлого года Дешам объявил, что уйдёт после чемпионата мира, а в марте источники сообщили ESPN, что уже достигнута устная договорённость о том, что именно Зидан станет его преемником. Тем самым, пусть и косвенно, на Дешама оказывалось дополнительное давление.

Тем не менее, Зизу принимает команду, которая находится в отличном состоянии, поэтому кардинальных изменений от него ждать не стоит — да и вряд ли он сам захочет многое менять.

В составе сборной Франции есть, пожалуй, сразу четыре футболиста, входящие в десятку лучших игроков мира: Вильям Салиба, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Килиан Мбаппе. За исключением позиций крайних защитников, практически каждая линия команды отличается выдающимся подбором исполнителей, сочетающим талант, молодость и опыт.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Такие ветераны, как Н'Голо Канте и Люка Эрнандес, скорее всего, завершат выступления за «Трехцветных», поэтому Зидану предстоит привлекать новых игроков. Он уже внимательно следит за молодыми французскими талантами. Однако костяк команды останется прежним.

В тактическом плане Зизу всегда предпочитал схему с тремя центрхавами, поэтому вполне возможно, что он откажется от использовавшейся Дешамом на чемпионате мира расстановки 4-2-3-1 и перейдёт на свою любимую схему 4-3-3. Правда, в таком случае Майклу Олисе, вероятно, снова придётся играть на фланге, а не на позиции «десятки».

Однако самые заметные изменения произойдут не на поле, а в структуре тренерского штаба. По информации источников ESPN, многолетний друг и помощник Зидана Давид Беттони станет его ассистентом. Хамиду Мсаиди и Грегори Дюпон, которые также работали с ним в «Реале», займут должности второго помощника и тренера по физподготовке соответственно.

Ожидается, что тренером вратарей станет Фабьен Бартез. Кроме того, в штаб войдёт ещё один бывший партнёр Зизу по сборной Франции — главный тренер юношеской команды страны Бернар Диомед.

Полностью обновится и медицинский штаб под руководством нового главы меддепартамента доктора Эрве Колладо. Новыми будут также физиотерапевты, массажисты и хиропрактики, а кроме того, команда получит отдельную группу специалистов, отвечающих за спортивную результативность.

Таким образом, штаб Зидана будет значительно больше, чем у его предшественника. Работа сборной будет организована на более высоком, элитном уровне, и футболисты наверняка почувствуют эту разницу с первых дней.

Чем он занимался всё это время?

Если судить по его странице в Instagram, заполненной фото из отпусков, семейными снимками и одним невероятно милым псом, Зидан прекрасно проводил время. Он никогда не относился к числу людей, которым необходимо тренировать — ни с профессиональной, ни с финансовой, ни с личной точки зрения.

Зидан в последние пять лет никого не тренировал Соцсети

У него насыщенная и счастливая семейная жизнь с женой и четырьмя сыновьями, каждый из которых в той или иной степени пошёл по стопам отца и стал профессиональным футболистом. Старший, Энцо, которому сейчас 31 год, завершил карьеру в 2024 году.

Лука, 28 лет, выступает за «Гранаду» и сыграл за сборную Алжира на чемпионате мира. Тео, 24 года, защищает цвета «Кордовы», а младший, 20-летний Эльяз, недавно перешёл из «Бетиса» в «Ред Стар». Зидан внимательно следил за развитием карьеры каждого из сыновей, помогал им советами и нередко появлялся на трибунах, наблюдая за их матчами.

Что касается «Реала», то здесь француз предпочитал оставаться в тени. Он сознательно избегал лишнего внимания, не желая становиться отвлекающим фактором или создавать дополнительное давление для своих преемников.

За эти годы его лишь несколько раз замечали на трибунах «Бернабеу». В частности, в прошлом сезоне он присутствовал на матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», а покидая стадион, уклонился от вопросов журналистов.

Ещё одной большой страстью Зидана вне футбола, которая со временем превратилась в бизнес, стал падел. Этот вид спорта с ракеткой уже давно пользуется огромной популярностью в Испании и Аргентине, а сейчас стремительно развивается по всему миру.

Компания Зидана Z5 открыла свой первый падел-клуб в 2021 году. Сегодня сеть насчитывает уже три комплекса: в Экс-ан-Провансе и Истре во Франции, а также неподалёку от Турина в Италии. По сообщениям СМИ, он также рассматривает возможность дальнейшего расширения бизнеса и открытия нового клуба в Мадриде.

Учитывая его выдающиеся достижения, Зизу время от времени связывали с возвращением к тренерской работе в различных топ-клубах. Однако большинство подобных слухов выглядело малореалистично. Особенно это касается вариантов с клубами АПЛ, где серьёзным препятствием стали бы недостаточное владение английским языком и неуверенность француза в общении на нём.

По сути, всегда казалось, что Зидан вернётся на тренерскую скамью только ради работы, которая действительно имеет для него особое значение: либо ради третьего прихода в «Реал», либо ради того, что в итоге и произошло, — назначения наставником сборной Франции.