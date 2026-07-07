Дана Уайт всегда любил порядок. В UFC он построил империю с одним чемпионом и одним поясом. Теперь же промоутер замахнулся на бокс — у него есть и деньги саудитов, и дружба с президентом США. Передел рынка неизбежен

Дружба Трампа и Уайта вышла на новый уровень

Когда Дана Уайт и Дональд Трамп выходят на турнир вместе, это уже не просто фотосессия, а ритуал, за которым стоят два десятилетия. Трамп для UFC, как старший брат, который всегда подставит плечо. И плечо это сегодня помогает не только в октагоне, но и за его пределами.

Впрочем, 20 лет назад все было иначе. UFC считался никому не нужным брендом, его турниры запрещали в десятках штатов. Крупные арены боялись связываться со столь жестоким спортом, а телекомпании просто вешали трубку. Дана Уайт делал все для развития лиги, но получал лишь отказы — и тогда на сцену вышел Трамп.

Дана Уайт и Дональд Трамп на турнире в Белом доме globallookpress.com

Его арена «Тадж-Махал» стала одним из первых мест, где UFC разрешили проводить бои. В тот момент, когда организация тонула, Трамп протянул руку помощи не как политик, а как бизнесмен, рискнувший репутацией. Этот жест Дана помнит до сих пор и называет его поворотным в истории лиги.

Сегодня Уайт возвращает долг с лихвой. Он дает Трампу доступ к многомиллионной аудитории, которой не может похвастаться ни один другой политик. Камеры ловят президента в клетке с чемпионами UFC, залы взрываются овациями — и все это работает, как мощнейший пиар-ход для обеих сторон.

Но что, если эта идиллия лишь ширма для более дерзкого плана? В прошлом году Дана Уайт создал собственную боксерскую лигу Zuffa, и теперь его старый друг может помочь переписать правила игры уже в другом виде спорта.

Подходит ли модель UFC боксу?

Джо Роган (комментатор UFC) и Дана Уайт globallookpress.com

Успех UFC в нулевые объяснялся тем, что рынок ММА был чист. Не было вековых традиций и бизнес-схем. Уайт и братья Фертита купили лигу за гроши и выстроили систему, где один промоушен решает все: пояса, рейтинги, контракты, даже судейские назначения.

Боец UFC никогда не сможет устроить торги за свое имя, как это делают боксеры. Он заперт в восьмиугольной клетке и вынужден драться за ту цену, которую называет Дана. Но в боксе такой фокус не пройдет — здесь еще с 2000 года действует закон Мухаммеда Али, который специально создали, чтобы защитить спортсменов от промоутеров.

Он требует прозрачности и не дает одному человеку контролировать карьеру атлета от начала до конца. Именно этот закон стал главным стопором для Уайта, когда он решил перенести модель UFC на бокс.

Но Дана не стал ломиться в открытую дверь. Вместо того чтобы отменять Акт Али, его команда предложила «новую улучшенную версию». Красивое название обещает возрождение, но за всеми словами и обещаниями стоит легализация единой организации с монопольными полномочиями.

Если все поправки примут, то бокс получит одного чемпиона в каждом весе, а не четырех, по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. Также появится единая система рейтингов, как в UFC.

Вроде бы логично, понятно и прозрачно. Однако далеко не всем нравятся такие изменения. Например, внук Мухаммеда Али выступил против, назвав законопроект оскорблением памяти его деда.

ТКО, саудиты и миллиардные ставки

Турки Аль аш-Шейх — промоутер из Саудовской Аравии globallookpress.com

Один Дана Уайт не потянул бы такую аферу. За его спиной стоит Ари Эмануэль, глава корпорации Endeavour, который объединил UFC и WWE в гигантский холдинг TKO Group. У этого человека есть связи и в Белом доме, и в Конгрессе.

Но главный козырь — это деньги саудитов. Самый влиятельный промоутер Турки Аль аш-Шейх и его безлимитный банковский счет уже давно вкладывают миллиарды долларов в бокс, формулу-1, гольф и ММА.

Роли распределены четко. Эмануэль обеспечивает медиа-поддержку, Уайт приносит свою модель управления — жесткую и вертикальную, где боец просто винтик в системе. Саудиты дают деньги, которых хватит, чтобы перекупить любую звезду или задавить конкурентов судебными исками.

Первые шаги уже сделаны: запущен промоушен Zuffa Boxing, подписан звездный проспект Конор Бенн с гонораром в 15 миллионов долларов за один бой, проведена серия турниров. При этом прежние именитые промоутеры в панике.

Эдди Хирн, Боб Арум, Фрэнк Уоррен и другие прекрасно понимают, что если Дана и его окружение добьются своего, их профессия обесценится, а бойцы потеряют свободу выбора.

Ирония в том, что саудиты, которые еще пару лет назад считались типичными денежными мешками, теперь стали главными спасителями традиционного бокса. Именно они не дают Уайту и Эмануэлю переписать правила слишком быстро, ведь у них свои интересы, и они умеют договариваться со всеми сторонами. Но надолго ли хватит этого альянса?

Сценарии будущего: что ждет бокс через 5 лет

Бойцы UFC и Дана Уайт на пресс-конференции globallookpress.com

Первый сценарий — мирное сосуществование. Старые организации WBC, WBO, IBF и WBA никуда не денутся, топ-боксеры не побегут в Zuffa, потому что не хотят терять статус свободных агентов. Саудиты уже доказали, что умеют работать со всеми: они организуют объединительные бои и платят каждому.

В этом случае Zuffa станет еще одной крупной лигой, но без монополии. Второй сценарий — золотая клетка для молодых. Zuffa не будет переманивать «Канело», Усика, Джошуа или Фьюри, потому как они слишком дороги и своенравны.

Вместо этого Уайт начнет подписывать олимпийских чемпионов, талантливых проспектов и малоизвестных новичков с нулем в графе поражений. За несколько лет он вырастит своих звезд, а его пояс станет самым престижным в мире. Старые промоутеры останутся, но превратятся во второй эшелон.

Третий сценарий — открытая битва. Медийные баталии, судебные иски, постоянное давление. Дана использует связи с Трампом, чтобы продавить свою программу, а старые промоутеры наймут лучших адвокатов для своей защиты. В ход пойдут и компроматы, и ультиматумы бойцам.

В этой вражде проиграют только спортсмены, которых превратят в пешки. Какой бы исход ни случился, ясно одно: бокс уже никогда не будет прежним. Дана Уайт и его команда нацелены не просто заработать деньги, а перестроить всю индустрию под себя.

И если все пойдет по плану, через десятилетие мы увидим бокс без четырех чемпионов по разным версиям, без торгов за контракты — но с одним хозяином, который будет решать, кто достоин титула, а кто нет.