Зинедин Зидан не тренировал с мая 2021-го. Ему предлагали «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал Мадрид» — снова. Он отказал всем. Потому что ждал. И вот — дождался.

Тишина

Есть два типа тренерских пауз. Первая — вынужденная: тебя уволили, ты ищешь работу, телефон молчит. Вторая — выбранная: ты можешь работать где угодно, но не хочешь. Потому что ждёшь чего-то конкретного.

У Зидана — второй тип. И это делает его случай уникальным в современном футболе.

Май 2021 года, Зидан уходит из «Реал Мадрида» — во второй раз, после второго захода. Формулировка горькая: «Клуб больше не верит в меня так, как мне нужно». За спиной — 11 трофеев за два срока, три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018 — такого не делал никто в истории), два чемпионства Испании. Послужной список, с которым можно позвонить в любой клуб мира и услышать «да» до того, как закончишь фразу.

Зидан никуда не позвонил. Он пропал.

Почти пять лет

С мая 2021-го по март 2026-го — 58 месяцев без работы. За это время сменились тренеры в «Манчестер Юнайтед» (Рангник → Тен Хаг → и далее), в «Челси» (Тухель → Поттер → Почеттино → Марреска → и далее), в «Ювентусе» (Аллегри → Мотта → Спаллетти). Каждый раз в списках кандидатов мелькало имя Зидана, и каждый раз — впустую.

Зинедин Зидан на Гран-При Монако «Формула-1». 25 мая 2025 года globallookpress.com

Он был связан с «МЮ» — отказал. С «Ювентусом» — с клубом, который он до сих пор «носит в сердце» — не сложилось. С «Марселем» — родным городом. С «Баварией». Когда в январе 2026-го «Реал» уволил Хаби Алонсо, испанская пресса немедленно назвала Зидана «предпочтительным вариантом». Он снова не взял трубку.

Фабрицио Романо объяснил это в эфире beIN Sports: Зидан «никогда не был по-настоящему заинтересован в клубных предложениях». Он не торговался, не набивал цену, не играл в «позвоните через полгода». Он просто ждал одну конкретную вакансию.

Сборная Франции.

Дешам уходит

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Четырнадцать лет. Чемпионат мира 2018 — победа. Чемпионат мира 2022 — финал (поражение от Аргентины в лучшем финале в истории турнира). Евро 2024 — полуфинал. По совокупности — одна из самых успешных тренерских карьер в истории сборных.

Дидье Дешам уйдёт из сборной Франции после ЧМ-2026 globallookpress.com

Но в январе 2026-го Дешам сказал TF1 то, чего все ждали: «В 2026-м всё закончится. В моей голове это абсолютно ясно. Я отработал своё — с той же страстью и желанием, но 2026-й — правильный момент, чтобы остановиться».

ЧМ-2026 (США, Канада, Мексика, июнь-июль) — последний турнир Дешама. После этого — вакансия. И она уже занята.

Устное соглашение

21 февраля 2026 года Фабрицио Романо (репортёр Sky Sport Italy) сообщил: между Зиданом и Французской федерацией футбола (FFF) существует устное соглашение. Зидан возглавит сборную после ЧМ-2026.

«Ситуация ясна, — сказал Романо. — Есть устное соглашение, и Зидан станет новым тренером сборной после чемпионата мира. Я думаю, 2026-й — год возвращения Зидана. Он хочет вернуться как можно скорее. Он не может дождаться этой возможности».

По данным L'Équipe, FFF уже начала формальную подготовку: идёт работа по формированию тренерского штаба Зидана. Официального объявления не будет до окончания ЧМ — федерация не хочет создавать тень над последним турниром Дешама. Но процесс фактически запущен.

Зинедин Зидан на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже globallookpress.com

Президент FFF Филипп Дьялло, когда его спросили о Зидане в ноябре, ответил дипломатично: «Посмотрим, когда придёт время. У меня огромное уважение и восхищение Зинедином Зиданом — и за то, что он дал французскому футболу, и за то, что он показал как тренер. Но сначала — чемпионат мира».

Это не «нет». Это «мы всё решили, но нам неудобно говорить об этом сейчас».

Незакрытый гештальт

Чтобы понять, почему Зидан так долго ждал именно эту работу, нужно вернуться в 9 июля 2006 года. Берлин, финал чемпионата мира, Франция — Италия. 108-я минута. Зидан, которому 34 года и который объявил, что этот турнир — последний в карьере, бьёт головой в грудь Марко Матерацци. Красная карточка. Зидан уходит с поля мимо Кубка мира, который стоит на постаменте. Франция проигрывает в серии пенальти.

Зинедин Зидан бьёт головой Марко Матерацци в финале ЧМ-2006 globallookpress.com

Последний кадр величайшей карьеры — не гол, не трофей, не аплодисменты. А спина уходящего человека и золотой кубок, который остался стоять.

Зинедин Зидан получает красную карточку в финале ЧМ-2006 globallookpress.com

Зидан-игрок не может переписать эту концовку. Но Зидан-тренер — может. Не переписать буквально, а дать истории другой финал: вернуться к сборной, выиграть что-то, уйти на своих условиях.

Это не спортивный анализ — это драматургия. Но в футболе драматургия иногда важнее тактики.

Что он получит

Сборная Франции 2026-го — это не «проект восстановления». Это готовая машина:

Мбаппе (27 лет — пик карьеры). Чуамени. Камавинга. Закария. Койнде. Тюрам-младший. Салиба. Упамекано. Майнян в воротах. Поколение, которое уже играло на ЧМ-2022 и Евро-2024, но при этом ещё молодо и голодно.

Килиан Мбаппе в форме сборной Франции globallookpress.com

Главная критика в адрес Дешама в последние годы — консерватизм. Осторожная оборонительная модель, ставка на индивидуальный класс Мбаппе в контратаках, нежелание давать свободу группе атаки. Франция при Дешаме побеждает — но не восхищает.

Зидан — полная противоположность. Его «Реал» был построен на контроле мяча, на свободе самовыражения звёзд, на доверии к большим игрокам. Он не загонял Роналду в тактическую схему — он строил схему вокруг Роналду. Он давал Модричу, Кроосу и Каземиро свободу принятия решений — и получал три Лиги чемпионов подряд.

Теперь представьте этот подход с Мбаппе, Тюрамом и Деманбеле. Франция, которая не просто выигрывает — а играет так, как от неё ждут. Это может быть красиво.

Два возвращения одного лета

Забавное совпадение: летом 2026-го в тренерский футбол возвращаются сразу двое — Зидан и, вероятно, Юрген Клопп (который, по всем признакам, уходит из Red Bull и движется в сторону «Реал Мадрида»).

Два великих тренера, ушедших «отдыхать». Два принципиально разных пути обратно.

Клопп пытался стать корпоративным менеджером — заскучал, обнаружил, что кресло в офисе не заменяет скамейку, и теперь рвётся обратно в клубную мясорубку. Его возвращение — про нетерпение, про невозможность жить без адреналина.

Зинедин Зидан с женой Вероникой на шоппинге в Милане. 28 октября 2024 года globallookpress.com

Зидан — полная противоположность. Он не пытался заполнить паузу. Не шёл на компромиссы. Не соглашался на «почти идеальную» работу. Четыре с половиной года ожидания одной конкретной вакансии — это не пауза, а стратегия. Его возвращение — про терпение, про понимание, что правильный момент важнее любого предложения.

Клопп возвращается, потому что не может не тренировать. Зидан возвращается, потому что наконец может тренировать именно то, что хочет.

Оба подхода по-своему восхищают. И оба подхода определят лето 2026-го.