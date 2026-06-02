1 июня пресс-служба ЦСКА сообщила об утверждении Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера. О причинах, побудивших «армейский» клуб принять это решение, и перспективах команды под руководством 39-летнего специалиста — в материале LiveSport.Ru.

Запрос на команду-династию

Зачастую многие собираются с понедельника начать новую жизнь. А когда он совпадает с первым днем лета, то сам календарь подталкивает к тому, чтобы что-то изменить. Видимо, по этой логике поступили в ЦСКА, который 1 июня объявил о новом тренерском штабе.

Дмитрий Игдисамов, который три последних матча сезона провел с приставкой «и.о.», был утвержден в должности главного тренера и подписал с клубом контракт на срок до лета 2028 г. с возможностью продления на еще два года. Помогать 39-летнему наставнику будут следующие специалисты:

Мурат Исаков — уже работал в ЦСКА после 2022-2024 гг. и сейчас будет отвечать за линию обороны;

Виталий Кафанов — будет отвечать за стандартные положения и совмещать работу тренера вратарей в сборной России;

Денис Коростиченко — будет помощником, ранее работал с молодежной командой;

Роман Адамов — лучший бомбардир РПЛ-2007 и бронзовый призер Евро-2008 станет тренером по нападающим;

Пэтру Лэзэрэску и Игорь Аксёнов — будут отвечать за физическую подготовку;

Дмитрий Крамаренко — останется тренером вратарей.

По информации СМИ, костяк команды полностью поддерживает решение об утверждении Игдисамова. Это подтверждают слова защитника москвичей Данила Кругового:

Сейчас лично я надеюсь, что Дмитрия Игоревича утвердят в качестве главного тренера, мы будем вместе добиваться высоких целей. Как команда мы обязательно поможем. В команде многие футболисты за него? Конечно. Уже немного соскучились по своим, российским тренерам. Хочется поработать со своими. Данил Круговой защитник ПФК ЦСКА

Да и в руководстве «армейцев» позитивно смотрят на перспективу работы с молодым тренером. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже пообещал новому тренерскому штабу всестороннюю поддержку со стороны клуба и выразил надежду, что сейчас удастся создать команду-династию, как в свое время получалось у Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.

Импорт не подошел

При этом, согласно инсайдам, Игдисамов не был первым номером в шорт-листе ЦСКА. Первоначально красно-синие после отставки Фабио Челестини вновь обратили свой взор на рынок иностранных специалистов. Долгое время фаворитом москвичей был Сандро Шварц, который ранее работал в московском «Динамо», но в 2022 г. покинул чемпионат России по политическим мотивам.

Сейчас взгляды 47-летнего специалиста, судя по всему, изменились, ведь он возвращается в РПЛ. Но не в ЦСКА, а в свой бывший клуб. Предложение бело-голубых с годовой зарплатой 2,4 млн евро перебило оффер «армейцев» об окладе на 1,8 млн евро в год.

Помимо немца, руководство ЦСКА рассматривало и иных кандидатов. В частности, других экс-наставников «Динамо»: московского — Марцела Личку, и загребского — Ненада Бьелицу. Однако никто из них не убедил, что принесёт команде больше пользы, чем Игдисамов, который уже работал с футболистами (с некоторыми — не один год).

Прошёл всю вертикаль

Дмитрий Игоревич получил повышение в виде перевода в штаб главной команды ЦСКА в конце марта. На тот момент «армейский» коллектив покинул Алексей Березуцкий, поэтому иностранным тренерам во главе с Челестини требовался человек для налаживания связи с российским костяком. Впоследствии футболисты подтверждали, что с приходом молодого тренера атмосфера в коллективе улучшилась.

И немудрено. Знакомые описывают Игдисамова (между прочим, отца пятерых детей) как порядочного, красноречивого, способного в нужный момент подобрать слова и объединить раздевалку.

Его тренерская карьера пока выглядит как образец для подражания. После ухода из мини-футбола из-за травм решил заняться тренерством и поступил в Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, где выучился по специальности «учитель физкультуры».

Получив образование, молодой специалист работал в школе и кружке, пока в 2011 г. не устроился в академию «Рубина». Там Игдисамов тоже начинал с низов — должности тренера-селекционера в детском саду. Но довольно быстро получил повышение до работы с командами 2000 и 2002 годов рождения.

В 2019 г. татарский тренер перебрался в ЦСКА, которому посоветовал его пригласить скаут Андрей Мовсесьян. «Армейцы» доверяли молодому специалисту команду 2005 года рождения, где играли Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Джамалутдин Абдулкадыров, Артём Бандикян, Михаил Рядно. В 2023 г. Игдисамова назначили наставником молодежки, которая под его руководством в 2024 г. выиграла золото, а в 2025 г. — серебро.

Дебютировать в роли главного тренера главной команды Дмитрию Игоревичу пришлось сразу чуть ли не в самом важном для ЦСКА матче сезона — в гостевом дерби против «Спартака» в финале Пути регионов Кубка России. На изменения схемы Игдисамов не пошёл, разве что с первых минут выпустил молодого Бандикяна. Первый тайм у красно-синих не удался — ранний пропущенный гол, невнятная игра в атаке, много ошибок. Но после перерыва, когда наставник поменял Гонду на Глебова, команда преобразилась, выглядела лучше соперника, но поразить ворота красно-белых не посчастливилось.

Далее оставались две игры чемпионата. Сначала выезд в Нижний Новгород, где большую часть матча лучше выглядели хозяева: они и в счете вели, и моменты создавали. Но Игдисамов во втором тайме поверил в молодёжь, выпустил Воронова, Козлова, Фирова, и последние двое забили после 88-й минуты, вырвав для ЦСКА первую за шесть туров РПЛ победу.

Сезон завершался домашней встречей против «Локомотива». Она оказалась самой уверенной и цельной из всех, что прошли под руководством Игдисамова. Он продолжил доверять молодым — Козлов и Воронов играли с первых минут, а Бандикян и Бадмаев вышли на замену. В итоге — заслуженная победа со счетом 3:1.

Чего теперь ожидать от ЦСКА?

После перевода на должность главного тренера у Дмитрия Игдисамова было мало времени для того, чтобы перестроить стиль и тактику «армейцев». Зато его будет достаточно на летних предсезонных сборах. Сам наставник ЦСКА, отвечая на вопрос о желаемой игре своей команды, заявил, что в качестве тренера многое впитал от Курбана Бердыева.

В то же время ему близки агрессивный стиль и испанские принципы, привитые от работы с испанскими методистами в академии «Рубина». Кроме того, Игдисамов признавался, что ему нравилось наблюдать за играми «Ростова» Валерия Карпина и команд Евгения Калешина.

Отсюда можно сделать вывод, что ЦСКА, скорее всего, будет уделять много времени построению организованной дисциплинированной игры в обороне. При этом «армейцев» на тренировках ожидает серьезная физическая подготовка, поскольку от них на поле потребуются агрессивный прессинг и скоростные фланговые атаки.

От ЦСКА в летнее трансферное окно стоит ожидать точечного усиления. Вратарская позиция укомплектована: нестареющий Игорь Акинфеев остается как минимум на год, а в случае чего на подмене есть Владислав Тороп.

В первую очередь, москвичи должны искать центрального защитника. После зимнего ухода Игоря Дивеева в «Зенит» чувствуется недокомплект на этой позиции. Существенной потерей для команды станет возможная продажа Матвея Кисляка в европейский клуб. Но дойдет ли дело до реального трансфера — вопрос.

Интересно будет ли ЦСКА снова искать центрального нападающего? С одной стороны, на эту позицию уже претендуют трое: Гонду, Мусаев, Воронов. С другой стороны, в случае перехода на схему с двумя нападающими еще один игрок не помешает. Тем более, ранее СМИ включали «армейский» клуб в число претендентов на форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Не удивимся, если ЦСКА расстанется с неприжившимся Рамиро Ди Лусиано. Тогда потребуется искать футболиста на правый фланг обороны.

Также «армейцам» потребуется разбираться с теми, кто возвращается из аренды: Джамалутдин Абдулкадыров, Артем Шуманский, Илья Агапов, Глеб Пополитов. Шанс проявить себя на первом предсезонном сборе они должны получить.

Понятно, что перед ЦСКА стоит задача всегда быть первым. Но «армейцам» реалистичнее настраиваться на борьбу за топ-3. Да, можно предположить, что «Балтика» и «Локомотив» в следующем сезоне ослабнут. Но никуда не денутся «Краснодар» и «Зенит». Должны подтянуться «Спартак» и «Динамо». Конкуренция высокая, поэтому красно-синим нужно быть готовыми к возможным осечкам, тем более, с молодым главным тренером.