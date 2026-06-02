3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай (жен) и Россия (жен). Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Китай (жен) — Россия (жен) с коэффициентом для ставки за 2.21.

Китай (жен)

Турнирное положение: Китаянки неудачно выступили на последнем Женском Кубке Азии.  Команда вылетела в полуфинале турнира.

При этом Китай (жен) в 3 матчах группового этапа набрал 9 очков.  Команда отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Китаянки уступили австралийкам (1:2).

До того команда одолела Тайвань (2:0).  Да и поединок с Северной Кореей завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах Китай (жен) добыл 4 победы.  В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Китаянки нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Команда до последней ничьей победила 6 раз подряд.

Причем Китай (жен) исторически удачно противостоит россиянкам.  В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Россия (жен)

Турнирное положение: Россиянки проводят лишь контрольные поединки.  Команде явно недостаёт пресловутой игровой практики.

Причем Россия (жен) не пропускала в двух своих последних матчах.  Вот только забивает команда с некоторой натугой.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Россиянки не сумели одолеть свою же молодёжку (0:0).

До того команда с трудом переиграла Россию (U19) (1:0).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Гане (0:4).

При этом Россия (жен) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Россиянки нынче выглядят не столь монолитно.  Команде крайне сложно даются поединки с более-менее крепкими оппонентами.

При этом Россия (жен) имеет не столь надёжные тылы.  Команда в последнем международном товарищеском матче пропустила четыре мяча.

Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей.  Вот только в четырёх последних очных поединках она уступила китаянкам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Китай (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67.  Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: Россия (жен) явно способна поднатореть в плане реализации, к тому же мотивирована дать бой столь крепкому оппоненту.

Ставка: Россия (жен) не проиграет за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.88.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Россия (жен) уступила китаянкам в четырёх последних очных поединках
  • Обе команды имеют в своём составе качественных атакующих исполнительниц
  • Китай (жен) еще ни разу не проигрывал россиянкам
  • Россия (жен) не пропускает два матча кряду
  • Китаянки не играли уже больше двух месяцев