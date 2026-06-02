3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай (жен) и Россия (жен). Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Китай (жен) — Россия (жен) с коэффициентом для ставки за 2.21.
Китай (жен)
Турнирное положение: Китаянки неудачно выступили на последнем Женском Кубке Азии. Команда вылетела в полуфинале турнира.
При этом Китай (жен) в 3 матчах группового этапа набрал 9 очков. Команда отличилась 7 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Китаянки уступили австралийкам (1:2).
До того команда одолела Тайвань (2:0). Да и поединок с Северной Кореей завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах Китай (жен) добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Китаянки нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 6 раз подряд.
Причем Китай (жен) исторически удачно противостоит россиянкам. В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Россия (жен)
Турнирное положение: Россиянки проводят лишь контрольные поединки. Команде явно недостаёт пресловутой игровой практики.
Причем Россия (жен) не пропускала в двух своих последних матчах. Вот только забивает команда с некоторой натугой.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Россиянки не сумели одолеть свою же молодёжку (0:0).
До того команда с трудом переиграла Россию (U19) (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Гане (0:4).
При этом Россия (жен) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Россиянки нынче выглядят не столь монолитно. Команде крайне сложно даются поединки с более-менее крепкими оппонентами.
При этом Россия (жен) имеет не столь надёжные тылы. Команда в последнем международном товарищеском матче пропустила четыре мяча.
Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Вот только в четырёх последних очных поединках она уступила китаянкам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Китай (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.93 и 1.87.
Прогноз: Россия (жен) явно способна поднатореть в плане реализации, к тому же мотивирована дать бой столь крепкому оппоненту.
Ставка: Россия (жен) не проиграет за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.88.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Россия (жен) уступила китаянкам в четырёх последних очных поединках
- Обе команды имеют в своём составе качественных атакующих исполнительниц
- Китай (жен) еще ни разу не проигрывал россиянкам
- Россия (жен) не пропускает два матча кряду
- Китаянки не играли уже больше двух месяцев