Россиянки не дадут себя в обиду

прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.21

3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Китай (жен) и Россия (жен). Начало игры — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Китай (жен) — Россия (жен) с коэффициентом для ставки за 2.21.

Китай (жен)

Турнирное положение: Китаянки неудачно выступили на последнем Женском Кубке Азии. Команда вылетела в полуфинале турнира.

При этом Китай (жен) в 3 матчах группового этапа набрал 9 очков. Команда отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Китаянки уступили австралийкам (1:2).

До того команда одолела Тайвань (2:0). Да и поединок с Северной Кореей завершился викторией (2:1).

В пяти своих последних матчах Китай (жен) добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Китаянки нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней ничьей победила 6 раз подряд.

Причем Китай (жен) исторически удачно противостоит россиянкам. В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Россия (жен)

Турнирное положение: Россиянки проводят лишь контрольные поединки. Команде явно недостаёт пресловутой игровой практики.

Причем Россия (жен) не пропускала в двух своих последних матчах. Вот только забивает команда с некоторой натугой.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Россиянки не сумели одолеть свою же молодёжку (0:0).

До того команда с трудом переиграла Россию (U19) (1:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Гане (0:4).

При этом Россия (жен) в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Россиянки нынче выглядят не столь монолитно. Команде крайне сложно даются поединки с более-менее крепкими оппонентами.

При этом Россия (жен) имеет не столь надёжные тылы. Команда в последнем международном товарищеском матче пропустила четыре мяча.

Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Вот только в четырёх последних очных поединках она уступила китаянкам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Китай (жен) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: Россия (жен) явно способна поднатореть в плане реализации, к тому же мотивирована дать бой столь крепкому оппоненту.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

