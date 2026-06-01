Голов будет в избытке

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.94

2 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Хорватия и Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хорватия — Бельгия с коэффициентом для ставки за 2.94.

Хорватия

Турнирное положение: Хорваты уверенно квалифицировались на Мундиаль. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Хорватия в 8 матчах отбора набрала 22 очка. Команда на 6 очков опередила сборную Чехии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Хорваты уступили Бразилии (1:3).

До того команда нанесла поражение крепкой Колумбии (2:1). Да и поединок с Черногорией завершился викторией (3:2).

В пяти своих последних матчах Хорватия добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Хорваты нынче преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.

Причем Хорватия крайне неудачно противостоит Бельгии. «Клетчатые» уже шестнадцать лет не могут обыграть соперника.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгийцы вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Бельгия на 2 очка опередила ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бельгийцы не сумели одолеть Мексику (1:1).

До того команда уверенно переиграла США (5:2). А вот чуть ранее она фактически деклассировала Лихтенштейн (7:0).

При этом Бельгия в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Бельгийцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда не проигрывает уже больше года.

При этом Бельгия имеет относительно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала гол за матч.

Команда имеет в своём составе качественных атакующих исполнителей. Да и в двух последних очных поединках с хорватами она оставила свои владения сухими.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бельгия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.02.

Прогноз: Хорватия явно способна поднатореть в плане реализации, да и бельгийцы шикарно атакуют.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11.

