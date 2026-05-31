2 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Колумбия и Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Колумбия — Коста-Рика с коэффициентом для ставки за 2.00.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбийцы сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.
При этом Колумбия в 18 матчах отбора набрала 28 очков. Команда на один пункт отстала от второй позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Колумбийцы уступили Франции (1:3).
До того команда проиграла хорватам (1:2). А вот поединок с Австралией завершился уверенным успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах Колумбия добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: Колумбийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Зато подбор игроков у команды весьма приличный.
Причем Колумбия традиционно успешно противостоит костариканцам. В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Коста-Рика
Турнирное положение: Костариканцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Коста-Рика на 4 очка отстала от Гаити. Да и забивает команда в среднем фактически гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы по всем статьям уступили Ирану (0:5).
До того команда расписала мировую с Иорданией (2:2). А вот чуть ранее она не сумела одолеть Гондурас (0:0).
При этом Коста-Рика в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Костариканцы не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом Коста-Рика имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат один мяч за матч.
Костариканцам крайне натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и забила команда только в одном из четырёх своих последних поединков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Колумбия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 2.02.
Прогноз: Колумбия явно способна поднатореть в плане реализации, да и костариканцы давненько не побеждают.
Ставка: Фора Колумбии -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- Коста-Рика не побеждала в 4 своих последних поединках
- Колумбийцы имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Колумбия одолела Коста-Рику в 2 последних очных поединках
- Коста-Рика в среднем пропускает один мяч за матч
- Колумбийцы забивают в среднем чаще гола за матч