1 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Болгария и Черногория. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Болгария — Черногория с коэффициентом для ставки за 2.25.
Болгария
Турнирное положение: Болгары не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Болгария в 6 матчах отбора набрала лишь 3 очка. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Болгары переиграли Индонезию (1:0).
До того команда учинила разгром Соломоновым островам (10:2). Да и поединок с Грузией завершился викторией (2:1).
В пяти своих последних матчах Болгария добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: Болгары нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила три раза подряд.
Причем Болгария исторически неудачно противостоит Черногории. В последних пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трёх ничьих.
Черногория
Турнирное положение: Черногорцы не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Черногория на 7 очков отстала от второй позиции. Да и забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Черногорцы уступили Словении (2:3).
До того команда уверенно переиграла Андорру (2:0). А вот чуть ранее она с боем уступила мощным хорватам (2:3).
При этом Черногория в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Черногорцы нынче выглядят не столь монолитно. Команде крайне сложно даются поединки с более-менее крепкими оппонентами.
При этом Черногория имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.
Команда имеет в своём составе довольно качественных атакующих исполнителей. Да и в двух последних очных поединках она обыграла болгар.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Черногория в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: Черногория явно способна поднатореть в плане реализации, да и болгары в последних матчах выглядели симпатично.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Черногория обыграла болгар в двух последних очных поединках
- Обе команды имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Болгария победила 3 раза кряду
- Черногория уже 17 лет не проигрывает болгарам
- Болгары пропускают в среднем 3 мяча за матч